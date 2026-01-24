新竹湖口肉大叔韓式燒烤，568元火烤兩吃，炸雞熱炒無限供應。

新竹湖口「肉大叔韓式燒烤」主打 568 元燒肉吃到飽，冬日加碼每桌贈送火鍋升級火烤兩吃。

說到新竹湖口的燒肉吃到飽，許多在地人的口袋名單第一名就是「肉大叔韓式燒烤」。這裡以親民的價格提供豐富的食材，每人只要 568 元就能享受到多種醃製肉品無限續點。近期適逢冬日氣溫下降，店家更是佛心推出「每桌加送火鍋」的活動，直接升級為火烤兩吃不加價！除了燒肉與火鍋，自助吧還有琳瑯滿目的熱炒、炸物、韓式小菜以及 DIY 麵食區。這裡的菜色豐富到讓人容易不小心就吃配菜吃飽，絕對是朋友聚會或家庭聚餐展現高 CP 值的最佳戰場。

冬日限定贈送火鍋，麻辣湯頭溫潤順口

冬天來吃燒肉能配上一鍋熱湯最是幸福！肉大叔相當有誠意，近期活動直接贈送每桌一鍋火鍋，湯頭有麻辣與泡菜等口味可選（依現場為主）。我們選擇的麻辣鍋香氣十足，辣度溫潤不死鹹，用來涮肉片或煮海鮮都非常順口。重點是火鍋料區也完全不怕你吃，多達十種的牛、羊、豬、雞肉片，還有蝦子、魚片與各式海鮮火鍋料通通任夾。

調味三層肉焦香脆，雞腿厚實軟嫩多汁

燒肉區的肉品以多樣化的調味取勝，包含辣味、孜然、黑胡椒與五香等口味，輪流烤來吃完全不容易膩。特別推薦「三層肉系列」，肥瘦分佈均勻，烤到外層金黃微焦時最美味，瘦肉不柴、肥肉 Q 彈焦香。雞肉表現也不遑多讓，無論是原味雞還是黑椒雞腿肉，都保有一定的厚度，將雞皮烤得焦酥後，裡面的肉質依然軟嫩多汁。搭配店家提供的韓式拌飯或麵食一同享用，口感層次更加豐富。

韓式小菜解膩必備，生菜包肉清爽脆口

吃韓式燒烤絕對不能忽略「小菜區」的靈魂配角。這裡提供了洋蔥、黃金泡菜、特製泡菜、醃白蘿蔔與糯米椒等多樣選擇。將烤得滋滋作響的五花肉包進生菜裡，夾上一片酸甜脆口的醃蘿蔔或些許泡菜，清爽的蔬菜瞬間中和了油脂的膩感，讓戰鬥力瞬間回升。尤其是烤完重口味的孜然或辣味三層肉後，來一口清脆的白蘿蔔，味覺立刻煥然一新，是行家才懂的中場解膩秘訣。

熱炒熟食水準極高，軟骨滷肉超邪惡

肉大叔最讓人驚豔的還有自助吧的「熱炒熟食區」，水準之高完全不像配角。菜色會不定時更換，像是道地的辣炒年糕搭配韓式魚板、口感滑嫩的蒸蛋，以及新鮮的白蝦，每一樣都誠意十足。最邪惡的莫過於那一鍋「滷肉」，老闆將連帶軟骨的豬肉滷得透爛入味，淋在白飯上簡直是澱粉殺手。建議大家這區要稍微克制一點，不然光吃這些美味的熱炒熟食，可能還沒開始烤肉肚子就已經半飽了。

隱藏版混醬炸醬麵，炸雞甜不辣秒殺款

喜歡動手 DIY 的朋友，絕對不能錯過自煮麵食區。店長特別傳授了隱藏版吃法：將炸醬與辣豬醬以「1:1」的比例混合，再依喜好加入白蘿蔔與糯米椒，鹹香帶辣的口感讓人忍不住默默再來一碗。另外，「炸物區」則是小朋友的天堂，剛出爐的炸雞腿、外酥內軟的甜不辣、薯條以及宛如宵夜場的炸湯圓，陣容相當標準且完整。烤肉空檔夾個幾塊來墊墊肚子，酥脆的口感讓人大呼過癮。

冰淇淋豆花吃到飽，親子敬老價格親民

飽餐一頓後，甜點與飲料當然不能少。現場提供布拉芙冰淇淋，有巧克力、香芋、芒果等多種口味，飲料區則有碳酸飲品、果汁與咖啡機。眼尖的朋友還會發現酒水區冰箱下方藏著「豆花」，綿密口感也是飯後必吃。肉大叔不僅餐點豐富，價格更是親民，孩童 298 元、65 歲以上長者 368 元，用餐時間 120 分鐘相當充裕。想要一次滿足燒肉、火鍋、熱炒與炸物的願望，這裡絕對是湖口聚餐的首選。

肉大叔韓式燒烤| Hukou

地址 : 新竹縣湖口鄉中山路一段557號2樓之2

電話 : 0958 223 803

平日 : 16:00–23:00

周末 : 11:30–23:00

