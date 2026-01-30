> 美食 > 挑戰含金量最高的保久乳！「四葉風味保久乳」霸氣加入北海道產50%牛乳，每一口都是濃郁奶香爆擊。

挑戰含金量最高的保久乳！「四葉風味保久乳」霸氣加入北海道產50%牛乳，每一口都是濃郁奶香爆擊。

2026-01-30 16:20文字：肉依小姐吃什麼 
欸!我沒想過保久乳可以這麼好喝欸，這款來自日本的四葉風味保久乳，霸氣加入北海道產50%牛乳，被稱為含金量最高的保久乳，有咖啡草莓紅茶口味，三種口味都沒有添加色素， 更通過日本哈拉協會認證，每一口都是濃郁奶香爆擊，冰在冰箱裡或常溫保存都可以，相當方便!

四葉風味保久乳 產品介紹

 ▼【德麥獨家代理】的四葉風味保久乳，使用北海道產優質新鮮牛乳，是經由日本清真認證機構審核通過、符合伊斯蘭教法規定的「Halal」食品或產品，現在Fresh Mart、City Super百貨超市、Mia C’bon超市、LOPIA樂比亞超市也都買的到呦！

 ▼【德麥獨家代理】的四葉風味保久乳，三種口味都沒有添加色素 ， 比起一般保久乳使用全部奶粉，這款則霸氣加入50%北海道牛乳，成分非常單純沒有看不懂的名稱，冰在冰箱裡或常溫保存都可以，外出野餐或露營喝都很不錯!

四葉風味保久乳 如何購買

四葉風味保久乳 介紹

四葉乳業 紅茶調味保久乳

▼我最喜歡的紅茶調味保久乳，使用北海道產優質新鮮牛乳，茶乳比例剛剛好，喝起來有股獨特茶香，滑順不死甜～

四葉乳業 咖啡拿鐵

▼大人成熟系的咖啡拿鐵，以微苦咖啡搭配濃醇牛奶，喝起來相當有層次，乳香迷人沒有苦澀感，是咖啡拿鐵的重乳版本！

四葉乳業 草莓調味保久乳

▼超特別的草莓調味保久乳，草莓香氣和牛奶融合得很好 喝起來酸酸甜甜相當天然，帶點微微的草莓奶香，最重要的不會過於甜膩!

四葉風味保久乳 心得

不用出國在台灣也吃得到！！【德麥獨家代理】的四葉風味保久乳，真的是喝過含金量最高的保久乳，霸氣加入北海道產50%牛乳，產品天然、安全又安心，帶有牛乳的濃郁奶香，口感滑順超耐喝，無論是大人小孩都會很愛!

四葉風味保久乳 產品資訊

德麥獨家代理

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知
