2026送禮首選推薦，芳茲滴雞精與滴魚精雙重營養開箱。

送禮首選「芳茲生技」雞魚饗宴新春禮盒。內含高純度滴雞精與清甜無腥味滴魚精，常溫保存攜帶方便，是全家日常保養的頂級補給。

隨著年紀增長，日常的營養補給與體力維持變得格外重要。在眾多保健飲品中，芳茲生技推出的「滴雞精」與「滴魚精」以其濃醇無腥味的高品質，成為許多人日常保養的首選清單。針對2026年節推出的「雞魚饗宴新春禮盒」，包裝精緻典雅且充滿濃厚的年節氛圍。禮盒內不僅包含了廣受好評的日月養生滴雞精與滴魚精各五包，更隨盒附贈了一只質感極佳的天目釉品茗杯。常溫保存的設計讓攜帶更加便利，無論是出差在外或日常通勤，都能隨時隨地補充元氣。這份兼具厚實質感與實質呵護的新春禮盒，絕對是年節犒賞自己或餽贈重要親友的最佳選擇。

精緻新春禮，優雅品茗杯

芳茲生技秉持「用呵護家人的心，照顧顧客的健康」為品牌理念，與國內知名大廠久津波蜜攜手研發，以業界高規格標準打造出這款頂級補給品。這次推出的「雞魚饗宴新春禮盒」不僅外觀設計典雅細緻，內涵更是豐富實用。禮盒中包含了常溫保存的滴雞精與滴魚精，更附贈了一只做工精美、尺寸恰到好處的天目釉品茗杯。這只品茗杯剛好能裝下一整包滴精的份量，讓飲用過程增添了一份優雅的儀式感，平時亦可作為茶杯使用。從內在的營養滋補到外在的精美包裝，每一處細節都展現了品牌的用心，是送禮自用兩相宜的完美組合。

獨立鋁箔袋，常溫好保存

在產品包裝的細節上，芳茲展現了極高的嚴謹度與便利性。所有的滴雞精與滴魚精皆採用鋁箔袋獨立包裝，經過專業的高溫高壓滅菌處理，因此能夠在常溫下穩定保存，完全不需要佔用冰箱空間。這樣的設計不僅在運送過程中無需擔心變質問題，對於經常需要出差或外宿的族群來說更是極大的福音。無論是直接丟進行李箱，或是平時趕著上班隨手塞進包包，都不受空間與冷鏈設備的限制。此外，每一包產品的包裝上皆清楚標示了成分、食用方式以及有效日期，讓消費者在隨時隨地撕開補充元氣時，都能感到無比的安心與便利。

濃郁滴雞精，純粹無添加

廣受好評的「日月養生滴雞精」，在原料的選擇上極為嚴苛。芳茲嚴選飼養九十天以上、擁有健康證明的優質紅羽土雞，且飼養過程中堅持不打針、不用藥。最關鍵的製程在於採用全雞新鮮滴煉，過程中完全不添加任何一滴水，並透過獨家的蒸氣不回流技術，讓食材與水蒸氣徹底分離，完美鎖住最純粹、完整的營養精華。倒出來的滴雞精呈現漂亮的深茶褐色，伴隨著極其濃郁的香氣，口感厚實且帶有滿滿的膠質感卻完全不黏膩。產品做到低鈉、零膽固醇、零脂肪，並榮獲多項國內外殊榮與衛福部建字號健康食品認證，品質極高。

清甜滴魚精，鮮醇無腥味

市面上的滴魚精常因魚腥味讓人卻步，但芳茲的「日月養生滴魚精」卻完美克服了這個問題。產品精選具備合格產銷履歷的虱目魚場，堅持使用半海水養殖以確保魚肉鮮甜無土味。在滴煉前，不僅確認魚隻通過重金屬與動物用藥檢測，更細心地去除魚肚與內臟等易產生腥味的部位。特別的是，配方中獨家添加了深海魚軟骨素，讓整體營養價值再次升級。滴魚精的湯色呈現透亮的淺茶褐色，質地較為輕盈，喝起來宛如慢火熬煮的清爽魚湯，完全沒有令人害怕的腥味，對於病後調養、銀髮長輩或發育期的孩子，都是非常適合的全方位補給。

多元加熱法，日常好吸收

芳茲的滴雞精與滴魚精完全無添加中藥材與多餘調味，純粹的營養成分適合在任何時段飲用而無負擔。建議的飲用方式非常多元彈性，最簡單的方式便是直接拆開常溫飲用。若偏好熱飲，在辦公室或飯店可採用隔水加熱，浸泡三到五分鐘後，口感會變得更加濃醇；在家中則可將包裝拆開倒入碗中，使用電鍋蒸熱五分鐘即可享用。此外，這兩款高純度的滴精也非常適合入菜，無論是作為雞湯、魚湯的高湯底，或是用來煮粥、蒸蛋，都能輕鬆提升料理的風味與營養價值，建議每日飲用一至兩包，為身體提供最簡單有效的日常保養。

芳茲生技 忠孝復興門市

地址：台北市大安區忠孝東路三段190號

電話：02-27789159

延伸閱讀

台北大稻埕永樂蔥油餅乾烙不油膩，二十六年排隊銅板美食甜甜圈必吃。

雲林莿桐義和製豆皮工廠，七十年老字號手工炸豆皮，在地人狂推必買。

宜蘭三星羽菓茶寮草莓大福必吃，一週開四天貓咪陪食日式下午茶。

宜蘭LumaCafe法越融合新料理，Sinasera24子品牌炸春捲必吃。

苗栗苑裡社苓鵝肉店隱藏版美食，在地飄香三十年必點骨仔肉鵝肉。