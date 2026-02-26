情侶朝聖幸福連線！日月潭1.5公里療癒步道，漫步絕美老碼頭。

南投日月潭涵碧步道全長約 1.5 公里，沿途平緩好走且伴隨淡雅桂花香。串聯了充滿歷史底蘊的蔣公碼頭與鵝黃色耶穌堂。

來到南投日月潭旅遊，除了熱鬧的商店街與水社碼頭，隱身於湖畔的「涵碧步道」更是不可錯過的私房秘境。這條全長約 1.5 公里的環湖小徑，不僅地勢平緩易於行走，沿途更散發著迷人的自然香氣與文學氣息。步道巧妙地串聯起懷舊的蔣公碼頭、象徵幸福連線的育樂亭，以及充滿異國風情的鵝黃色耶穌堂等知名地標。遠離了觀光區的喧囂，這裡保留了日月潭最純粹、最靜謐的自然之美。無論是清晨的薄霧繚繞，或是傍晚夕陽灑落湖面的波光粼粼，皆能讓旅人徹底放慢腳步，享受一段充滿歷史感與浪漫氛圍的療癒時光。

隱密絕美環湖路，便利中興停車場

涵碧步道的主要入口處鄰近知名的涵碧樓飯店與水社碼頭，地理位置雖然隱密但交通指標明確。對於自行驅車前往的旅客，強烈建議將車輛導航並停放於腹地廣大的「中興停車場」。停妥車輛後，僅需沿著湖畔步行約 15 分鐘即可輕鬆抵達步道入口，同時也能順遊緊鄰一旁的耶穌堂。由於步道周邊自然生態極為豐富，特別是靠近湖水與林蔭交界處容易有小黑蚊出沒，建議旅客隨身攜帶防蚊液，做好完善的防護措施，以確保整趟環湖散步行程能維持舒適愉悅的體驗品質。

平緩好走小徑道，溫柔浪漫散文集

這條被譽為日月潭一日遊精華的涵碧步道，全程幾乎皆為平緩鋪設的無障礙路面，極度適合長輩與親子家庭悠閒漫步。沿途不僅種植了豐富的植栽，空氣中時常飄散著淡雅迷人的桂花香氣。步道最特別的亮點在於沿線設置了多座別具巧思的石書裝置，旅客只需透過手機掃描專屬的 QR Code，便能聆聽當代作家對這片絕美湖水所寫下的深情告白。伴隨著清晨或午後的湖面薄霧，這條小徑宛如一本溫柔的立體散文集，讓造訪的旅人不禁放慢腳步細細品味。

完美幸福連線景，鵝黃浪漫耶穌堂

沿著蜿蜒的步道持續前行，便會途經一座充滿古典氣息的「育樂亭」。這座涼亭的地理位置極佳，其視角正對著湖中央的拉魯島與遠方的慈恩塔，三者在視覺上精準構成了一條完美的「幸福連線」。這項獨特的景觀吸引了無數情侶特地前來，對著平靜的湖水許下長相廝守的浪漫願望。此外，步道高處矗立著一座外觀呈現柔和鵝黃色的耶穌堂，周邊還保留了早年的衛兵崗哨。這些深具歷史意義的建築，如今已轉變為旅客乘涼休憩與拍照打卡的溫馨角落，增添了豐富的人文色彩。

懷舊歷史木棧道，絕美仙氣老碼頭

步道中最具歷史底蘊的景點，莫過於靜靜依傍在湖水邊的蔣公碼頭。這裡早期曾是蔣介石夫婦專屬的乘船與晨昏散步之處，至今依然完整保留了古樸的木棧道與充滿東方美學的大紅燈籠。每當傍晚時分，夕陽的餘暉均勻灑落在波光粼粼的湛藍湖面上，整個碼頭的氛圍顯得格外寧靜且充滿歷史感。這裡的美不仰賴喧鬧的商業設施，而是透過純粹的自然光影與歲月痕跡，交織出日月潭最深刻、最有味道的風景，是洗滌身心疲憊、帶回滿滿幸福感的絕佳療癒勝地。

日月潭蔣公碼頭

地址：南投縣魚池鄉水社村中興路 142 號 (近涵碧樓)

