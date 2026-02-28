南投杉林溪必訪景點！「松瀧岩瀑布」交通步道攻略、穿越岩洞瀑布秘境。

藏在「杉林溪森林生態渡假園區」裡的「松瀧岩瀑布」，一走近就被震撼到！超壯觀的巨型砂岩石窟配上氣勢滿滿的飛瀑，畫面根本像電影場景。這裡的負離子濃度更是全台數一數二，加上能直接穿越岩洞的步道，清涼又療癒，難怪被叫做「負離子天堂」。來到杉林溪，沒走一趟這裡真的會後悔！

名稱：松瀧岩瀑布

地址：南投縣竹山鎮溪山路6號

營業時間：07:00 – 21:00

登山遊客如需服務，請準時於 5:00 按壓門鈴，會有服務人員為您開門。（可事先電話預約，049-2611217#714 收費站 ）5:00 之後按門鈴恕不受理，須等到 7:00 開園。

商店及設施開放時間依現場公告。

電話：049-2611217

接駁車時間： 平日 07:30 – 16:20 / 假日 07:30 – 17:40 (約 10–15 分鐘一班)

松瀧岩瀑布｜交通停車資訊

自行開車： 導航至「杉林溪森林生態渡假園區」。園區內設有大型收費停車場，建議停在服務中心或主題會館附近

停車費： 大型車、小型車均為 NT$ 100 / 輛

園區接駁車： 目前提供免費搭乘（往返「服務中心」與「松瀧部落」），非常推薦搭乘接駁車直達瀑布區，省去上坡路段的體力

松瀧岩瀑布｜門票價位

進入「松瀧岩瀑布」需先購買杉林溪園區門票，票價採不分平假日單一價格：

票種 金額 適用對象 全票 NT$ 350 一般成人 優待票 NT$ 300 7 歲至未滿 18 歲之兒童、少年 博愛票 NT$ 200 65 歲以上長者、持身障手冊者及其陪同者一人 免費 NT$ 0 未滿 7 歲之幼童 (需家長陪同)

松瀧岩瀑布｜地圖

松瀧岩瀑布 ｜空間環境

松瀧岩瀑布走多久？

松瀧岩瀑布」 位於杉林溪森林生態渡假園區內順著遊樂區內往松瀧岩瀑布的指標

沿著賞瀑的森林步健行約1小時左右便可望見松瀧岩瀑布！ 位於杉林溪森林生態渡假園區內順著遊樂區內往松瀧岩瀑布的指標便可望見松瀧岩瀑布！

如絲綢般的飛瀑!

松瀧岩瀑布如何形成？

這裡之所以叫「松瀧岩」，是因為整片以砂岩為主，岩洞是長年熱脹冷縮、風化剝落慢慢形成的，洞頂還能看到倒掛的柱狀鐘乳石；有些凹凸不平的地方，則是不同硬度岩層被侵蝕後留下的痕跡。

眼前的瀑布、岩洞、溪溝和嶙峋巨石，都是溪水花了幾萬年一路沖刷、切割、滲透打造出來的，再配上四周茂密樹海和靜謐溪谷，整個就是充滿生命力的森林祕境

園區海拔約 1,600 公尺，夏季非常涼爽，建議即使夏天前往也要隨身攜帶薄外套

瀑布下方匯聚成一座碧綠的水潭

平靜的水面在無風時會呈現出完美的倒影，將藍天與周圍的綠蔭盡收眼底

瀑布水流從高處傾瀉而下，枯水期如秀麗白紗，豐水期則氣勢驚人，水聲迴盪在山谷間

瀑布旁是一個巨大的半圓形天然石窟，步道就隱身在石窟边缘。走在其中，頭頂是層次分明的岩壁，身側是飛濺的水花，這種「穿梭岩穴」的體驗非常獨特。

最佳觀賞點： 沿著瀑布旁的天然石窟步道走，可以近距離感受水氣與負離子，石窟內的岩壁構造非常有特色，是拍照的絕佳角度。

「松瀧岩瀑布」園區規劃了完善的環形木棧道與階梯，讓遊客可以從不同角度欣賞瀑布，甚至能走到瀑布後方，感受清涼的水氣撲面而來

若體力充足，可沿著「穿林棧道」或「樂山步道」往上走，單程約需 40-60 分鐘，能一路欣賞森林溪流美景。

松瀧岩瀑布 ｜附近景點

順遊景點： 抵達「松瀧岩瀑布」後，體力許可的話可繼續往上走造訪「天地眼」，或回程時在「花卉中心」下車賞花。

住宿推薦：

你會需要的南投景點優惠券

以上是紫色微笑的的「松瀧岩瀑布」文章推薦給你知道。

延伸閱讀

全台最大愛玉園區！「豐盛愛玉」免費試吃天然愛玉、DIY體驗，太平山北橫順遊必訪。

「樹懶餐廳萌寵農場」超萌室內動物區、鵜鶘餵食秀、精采DIY，晴雨皆宜的親子夢幻樂園。

昔日舊書櫃重新出發！羅東林場裡隱藏版藝文書店「森本屋」，還有賣簡餐。

【慶和橋津梅棧道】宜蘭河濱公園免門票天空步道！橋上運動賞景，橋下還能盪鞦韆超療癒

【大進休閒農業區】冬山梅花湖周邊必逛，順進蜜餞、春記麥芽酥、劉記花生糖必買