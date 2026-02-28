大稻埕人氣排隊伴手禮！47年加福奇士蛋糕專門店，全台最重起酥蛋糕。

台北大稻埕周邊的「加福奇士蛋糕專門店」，是在地深耕 47 年的經典烘焙坊。店內主打全台最有份量的招牌起酥蛋糕。

座落於台北市大同區延平北路二段上的「加福奇士蛋糕專門店」，是一間乘載無數老台北人味覺記憶的 47 年老字號。在甜點選擇多元的大稻埕商圈中，這間看似低調的傳統烘焙坊，憑藉著一塊份量十足的招牌「起酥蛋糕」，始終維持著絡繹不絕的排隊人潮。無論是平日的午後時光，或是逢年過節的送禮旺季，店內總是擠滿了特地前來採買的饕客。其獨特的鹹甜滋味不僅是在地居民的下午茶首選，更是國內外旅客造訪大稻埕時，絕對不容錯過的超高人氣排隊伴手禮。

鄰近迪化大稻埕，便利收費停車場

加福奇士蛋糕專門店的地理位置相當優越，緊鄰著充滿歷史風情的迪化街與大稻埕商圈，是規劃台北文化一日遊時極佳的順遊站點。對於自行驅車前往的旅客，周邊的交通配套亦十分完善。除了延平北路二段兩側設有便利的路邊停車格之外，鄰近的朝陽公園地下室也提供寬敞的收費停車場，大幅解決了市區尋找車位的困擾。旅客能在漫步探索大稻埕的復古街區後，輕鬆順道步行至此，將這份乘載著半世紀歷史底蘊的傳統台式糕點，作為旅程中最完美的美味紀念品。

店內人潮未停歇，豐富傳統台點心

踏入這間充滿歲月痕跡的傳統烘焙坊，雖然整體的店面空間並不算寬敞，但前來購買招牌起酥蛋糕的人潮卻始終未曾停歇。除了最具指標性的起酥蛋糕之外，展示櫃內其實還陳列著琳瑯滿目的經典台式茶點。包含充滿古早味的沙琪瑪、口感細緻的綠豆糕與鹽梅糕，以及烤至金黃酥脆的杏仁瓦片與蝴蝶酥等，豐富的品項展現了老字號餅舖的深厚功力。對於喜愛品嚐傳統糕點或尋找多樣化送禮選擇的旅客而言，這裡宛如一座隱藏版的台式點心寶庫，值得細細發掘。

尺寸分大小盒裝，年節送禮需預訂

針對不同客群的品嚐需求，店內的招牌加福蛋糕貼心地規劃了兩種尺寸的盒裝選擇。小盒裝的售價為 320 元，而大盒裝則為 640 元，價格平實且包裝充滿濃厚的復古風情。在營業時段內，總能看見店內堆滿了待出貨的蛋糕外盒，工作人員更是雙手未曾停歇，維持著一人負責俐落切片、另一人負責迅速裝盒的極佳默契。特別需要留意的是，每當臨近重大年節或送禮旺季，店內的訂單量往往會大幅暴增。強烈建議計畫採買作為年節伴手禮的旅客，務必提前透過電話完成預訂。

厚實酥皮帶鹹香，濕潤綿密軟蛋糕

即使是購買小份量的起酥蛋糕，拿在手裡依然能深刻感受到其沉甸甸的紮實份量。剛出爐的起酥蛋糕散發著極其誘人的奶油香氣，其最大的魅力在於外層那厚實且極度酥脆的起酥皮，咀嚼間帶有獨特且迷人的微鹹風味。而包裹在酥皮之內的，則是質地極其濕潤綿密的傳統台式海綿蛋糕。兩者在口中交織出完美的鹹甜平衡，不僅吃起來毫不乾澀，更徹底顛覆了傳統起酥蛋糕容易膩口的刻板印象，完美展現了在地經營 47 年的深厚烘焙底蘊與對風味的堅持。

冷藏保存不走味，酥脆依舊更扎實

為了維持最佳的品嚐體驗，剛購買到的微熱起酥蛋糕建議先開蓋進行散熱放涼。若無法於當日食用完畢，務必將其放入保鮮盒或密封的保鮮袋中進行冷藏保存，並建議於 3 天內盡速享用完畢。令人驚豔的是，這款招牌蛋糕即使經過低溫冷藏，其風味與口感依然不會產生明顯的走味。外層的起酥皮依舊能保持一定程度的迷人酥脆感，不會變得乾硬難以咀嚼；而內部的海綿蛋糕體在冷藏後反而會變得更加緊密紮實，帶來截然不同的冰涼口感層次，是老饕們極力推崇的隱藏版吃法。