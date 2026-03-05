新竹冬季限定！「飴棠」必吃濃郁熱芋泥，暖心燒仙草加鮮奶麻糬。

位於新竹的「飴棠甜品專賣」推出多款細緻講究的冬季限定熱甜湯，以濃郁熱芋泥與傳統燒仙草，打造專屬冬日的溫暖。

在寒冷的冬季裡，品嚐一碗熱騰騰的甜湯是許多人不可或缺的療癒儀式。在新竹與苗栗地區擁有多家分店的「飴棠甜品專賣」，特別針對寒冷季節推出了多款精緻的冬季限定熱甜品。有別於一般傳統甜湯店，這裡將經典甜湯的口感做得更為細緻講究，不僅保留了傳統甜品應有的純粹風味，更在配料與熬煮工序上展現了極高的職人精神。無論是讓芋頭控欲罷不能的濃郁熱芋泥三重奏、台灣冬季最具代表性的暖心燒仙草，或是辛香溫潤的老薑薑湯豆花，一字排開的豐富熱甜點，完美打造出高質感的下午茶選擇，是冬季必訪的暖心名單。

濃郁芋香熱芋泥，必點綿密鮮麻糬

飴棠的招牌熱芋泥散發著極其濃厚的天然芋頭香氣，其質地滑順且口感溫潤。餐點提供自選 3 種配料的客製化搭配，其中強烈推薦點選外層柔軟的「芋泥球」，當熱騰騰的芋泥緊緊包覆著芋泥球時，整體口感與香氣的層次瞬間獲得大幅提升。此外，店內極具特色的「鮮奶麻糬」更是不可錯過的必吃配料，其極度軟綿的質地彷彿能在口中瞬間融化，帶來極致的味覺享受。若再搭配Ｑ彈的芋圓，便能完美組合成一碗讓芋頭控無法抗拒的芋頭三重奏，絕對是冬季最具幸福感的招牌甜品。

冬季代表燒仙草，特選粉粿硬花生

作為台灣冬季最經典的甜點代表，飴棠的燒仙草在比例拿捏上展現了極佳的水準。仙草的濃稠度熬煮得恰到好處，既不會過於稀薄，也不會顯得厚重膩口，入口時散發著迷人且溫和的草本香氣，溫熱的湯汁能瞬間將暖意傳遞至全身。在配料的選擇上，除了經典必備的Ｑ彈芋圓與綿密紅豆之外，店內更提供了極具特色的粉粿供顧客搭配，增添了豐富的咀嚼層次。隨餐附上的靈魂配料「硬花生」，更是為整碗燒仙草帶來了畫龍點睛的酥脆口感，完美重現了傳統古早味的純粹美好。

溫潤老薑熬甜湯，綿密豆花黑糖香

在寒風刺骨的冬日裡，一碗熱騰騰的薑湯豆花絕對是驅寒暖胃的絕佳選擇。店內的薑湯堅持採用新鮮老薑進行費時熬煮，並加入手工拌炒的黑糖進行調味。入口時，老薑特有的辛辣感顯得十分溫潤而不刺喉，溫暖的辣度會隨著熱湯從喉嚨一路慢慢散開，帶來極度舒適的暖意。搭配質地極為綿密且保有紮實豆香的手工豆花，吃起來口感細緻且不易鬆散碎裂。老薑的辛香、黑糖的甘甜與豆花的純粹，三者在口中達到了完美的風味平衡，是冬季裡最能撫慰人心的經典熱甜湯。

悶煮紅豆暖甜湯，軟綿飽足不糊爛

對於喜愛傳統甜湯的饕客而言，這裡的紅豆湯絕對能帶來極大的驚喜。店家在熬煮工序上極為講究，透過精準的悶煮時間控制，讓每一顆紅豆皆能維持完整飽滿的顆粒外觀。實際品嚐時，紅豆的口感軟綿卻不顯糊爛，保留了極佳的咀嚼存在感。熱騰騰的紅豆甜湯不僅香氣四溢，甜度亦拿捏得宜，若再搭配兩顆渾圓飽滿的大湯圓一同享用，不僅能大幅提升整體的甜蜜滋味，更能帶來極大的飽足感。無論是作為午後的能量補給，或是寒冬中的暖胃首選，這碗紅豆湯皆能完美勝任。

飴棠 黑糖·豆花·仙草·鮮奶凍

西大店 : 300新竹市東區西大路99號

電話 : 036663387

光復店 : 新竹市東區光復路一段453號

電話 : 036687757

竹北店 : 302新竹縣竹北市博愛街371號

電話 : 035553939

頭份店 : 苗栗縣頭份市建國路189號

電話 : 037681118

延伸閱讀

新竹林森路旭日茶飲推薦，招牌藍莓凍奶茶必喝，百元外送門檻超佛心。

竹北踢鐵板韓系早午餐，草莓布丁山形厚片，韓式拌飯外帶激推。

竹北華興街雪子鬆餅，發酵餅皮冷掉更酥脆，必吃手作紅豆奶酥。