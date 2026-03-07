花蓮伴手禮推薦！花崗山剝皮辣椒隱身民宅，必買剝皮辣椒界愛馬仕。

來到花蓮必買的超人氣伴手禮，絕對不能錯過這間被譽為「剝皮辣椒界愛馬仕」的花崗山剝皮辣椒。

花蓮的伴手禮市場選擇多元，除了大眾熟知的麻糬與名產店之外，隱身於花蓮市花崗街巷弄內的「花崗山剝皮辣椒」，更是內行饕客口耳相傳的頂級美味。這間沒有華麗裝潢與顯眼招牌的排隊名店，低調地設立於一棟豪華別墅內。過去僅靠網路預訂甚至需要等待長達半年以上的時間才能取貨，因此被冠上花蓮最難買伴手禮的稱號。店家堅持選用花蓮在地契作的百香與橙香辣椒，透過繁複的手工去籽與高溫油炸工序，完美保留了辣椒最原始的鮮脆度與獨特香氣。無論是直接配飯享用，或是用來燉煮一鍋甘甜微辣的熱雞湯，皆能展現出令人回味無窮的極致風味。

隱身花崗國中旁，獨棟豪宅排隊店

花崗山剝皮辣椒的地理位置極為隱密，確切座落於花蓮市花崗國中旁的死巷弄內。循著指標走入巷中，看見一棟門口擺放著剝皮辣椒氣球娃娃的豪華別墅，便是這間超人氣名產店的所在地。若自行驅車前往，建議可將車輛暫時停放於鄰近樹人街的白線區域再步行進入。店內空間並未經過過多的商業裝潢，主要以數個大型冷凍櫃陳列當日販售的各項產品。雖然目前現場購買已不需經歷長達半年的漫長等待，且取消了每人限購一罐的嚴格限制，但因每日純手工製作的產量依然有限，強烈建議旅客於出發前事先致電確認庫存，以免面臨提早完售而撲空的窘境。

現場獨賣中辣款，無防腐劑需冷凍

在產品選項與價格規劃上，現場常態性販售的品項包含招牌剝皮辣椒、花崗山醬煸豆乾、超紅小魚干與剝椒松花醬等，單價約落在 120 元至 250 元之間。需要特別注意的是，現場供應的剝皮辣椒僅有「中辣」單一辣度，若有小辣或大辣的特殊需求則必須提前預訂。由於全系列產品皆堅持不添加任何防腐劑，因此在保存條件上極為嚴格。未開封狀態下必須全程冷凍保存，期限可達 10 個月；若置於冷藏則務必於一週內食用完畢。為了確保旅途中的品質，店家也貼心販售保冷袋，並提供便利的低溫宅配服務，購買 30 樣以上即可享有免運優惠。

翠綠色澤香氣足，手工去籽保脆度

有別於市面上常見的暗褐色剝皮辣椒，花崗山剝皮辣椒在視覺上呈現出極為誘人的翠綠色澤。這歸功於店家嚴選花蓮在地新鮮辣椒，並堅持採用純手工剝殼去籽的繁複工序。在經過高溫油炸後刻意不進行水洗步驟，藉此完美封存了辣椒最原始且濃郁的獨特香氣。打開易開罐包裝，可以發現內部的醃漬醬汁比例相對較少，幾乎整罐皆填滿了紮實的辣椒本體。這款純素食者亦可安心享用的頂級名產，單吃時不僅帶有令人驚豔的爽脆口感，其溫潤的辣度中更透著隱約的甘甜，非常適合直接作為開胃小菜搭配白飯或各式佳餚一同品嚐。

燉煮雞湯最對味，特色香腸添風味

除了直接享用，花崗山剝皮辣椒更是入菜烹調的絕佳佐料。其中最受推崇的經典吃法便是燉煮「剝皮辣椒雞湯」。只需準備新鮮雞肉與香菇，加入適量的剝皮辣椒一同熬煮，若想增添鮮味亦可投入些許蛤蜊。燉煮過後的辣椒雖會變得較為軟爛，但依然能維持漂亮的翠綠色澤。吸滿高湯精華的湯頭喝起來甘甜微辣，中辣的設定香而不嗆，能瞬間驅散寒意。此外，店家近期更創新推出了結合在地食材的「剝皮辣椒香腸」，包含青花椒與三星蔥兩種獨特口味，為這間傳統名產老店注入了全新的味覺驚喜，絕對是來到花蓮必買的伴手禮首選。

花崗山剝皮辣椒

所在地址：臺灣花蓮縣花蓮市花崗街44巷3號

營業時間：10:00am-20:30pm

店家電話：03-8350562

