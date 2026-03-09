泰國大城必吃海鮮推薦！Kung Phuean Praew 高性價比泰國蝦，現點現烤鮮甜彈牙。

位於當地蝦市場的 Kung Phuean Praew，主打新鮮炭火直烤的肥美泰國蝦與多樣化海鮮料理。

泰國大城區距離曼谷市中心約 1 至 1.5 小時車程，不僅以世界文化遺產古蹟聞名，當地整排海鮮餐廳林立的「蝦市場」聚落更是老饕們的美食天堂。其中，擁有極高網路評價的 Kung Phuean Praew 憑藉著高性價比與新鮮的食材，成為在地人與觀光客爭相排隊的人氣名店。這裡主打每日新鮮進貨的泰國大頭蝦，顧客可於店門口親自挑選各尺寸的活蝦，交由師傅以炭火高溫直烤。不僅能完美鎖住蝦肉的鮮甜與緊實彈牙的口感，濃郁的橙黃色蝦膏更是令人回味無窮，是造訪大城區不容錯過的海鮮饗宴。

曼谷出發超便利，大城觀光好去處

Kung Phuean Praew 位於泰國大城區，距離曼谷車程約 1 至 1.5 小時，非常適合安排一日遊或兩天一夜的歷史古蹟巡禮。交通方式相當多元，背包客可選擇從曼谷搭乘火車至大城站，出站後轉乘嘟嘟車或計程車約 15 分鐘即可抵達；亦可於勝利紀念碑搭乘 Mini Van，或是選擇最為舒適的包車直達服務。餐廳門口備有寬敞的專屬停車空間，對於自駕或家庭旅遊的客群極為友善。由於該店生意極佳，若想擁有舒適的用餐體驗，強烈建議避開中午 11 點 30 分至下午 13 點 30 分的尖峰時段，選擇於下午 14 點後抵達最為保險。

門口現烤炭火香，鮮活泰國蝦任選

尚未踏入餐廳，便能聞到門口烤爐傳來的陣陣濃郁炭火香氣。店門口設置了壯觀的活水蝦池，清楚標示著大、中、小等各種尺寸與透明公開的價格，讓顧客能安心挑選。一旁則能觀賞師傅熟練地翻烤著整排的泰國蝦與傳統雷魚，現點現烤的新鮮度完全看得見。餐廳內部分為兩個主要的用餐區域，不僅環境維持得相當乾淨舒適，更全面開放冷氣，讓旅客能在涼爽的空間中大啖海鮮。此外，店內偶爾還能看見慵懶熟睡的店貓，展現了泰國特有的寵物友善文化，為這頓豐盛的海鮮大餐增添了幾分輕鬆愜意的在地氛圍。

必吃炭火烤大蝦，橙黃蝦膏超濃郁

來到蝦市場，每桌必點的靈魂主角絕對是「炭烤大蝦」。這裡的泰國蝦性價比極高，最大尺寸的特級大蝦每公斤僅需 550 泰銖，中型尺寸則為 450 泰銖。經過炭火高溫烘烤後，不僅完美鎖住了蝦肉的水分，更賦予其緊實彈牙且帶有微焦香氣的極致口感。而泰國蝦最迷人的精華，莫過於蝦頭內宛如熔岩般濃郁的橙黃色蝦膏，入口即化且充滿了鮮甜的海味鹹香。隨餐皆會附上店家特製的泰式海鮮沾醬，微酸帶辣的清爽風味，能瞬間將蝦肉的鮮甜層次提升至另一個境界，絕對是令人吮指回味的招牌美味。

滿滿蟹肉鮮歐姆，鹽烤雷魚無腥味

除了招牌烤蝦，店內的特色泰式料理同樣表現亮眼。定價 350 泰銖的「蟹肉塊歐姆蛋」，有別於一般使用碎蟹肉的作法，將飽滿厚實的蟹肉塊包覆於金黃酥脆的蛋液中，外酥內嫩且鮮甜多汁。另一道經典的「鹽烤雷魚」，採用傳統工法於魚皮表面抹上粗鹽慢火烘烤，完美保留了雪白細緻的魚肉且毫無土腥味。主食部分推薦點選粒粒分明且帶有焦香鑊氣的「蟹肉炒飯」，搭配一盤以泰國特有蠔油大火快炒的「空心菜」，清脆爽口的蔬菜完美平衡了整桌海鮮的油膩感，讓這趟大城區的美食之旅畫下最完美的句點。