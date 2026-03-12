居家放縱宵夜首選紅龍炸物！氣炸鍋快速上桌，必吃塔香鹹酥雞與雞塊。

「紅龍炸物」以嚴選肉品與便利的冷凍包裝聞名，透過氣炸鍋簡單加熱，幾分鐘內便能將人氣雞塊與鹹酥雞快速上桌，。

在冷凍食品領域深耕多年的紅龍食品，是許多家庭冰箱裡不可或缺的常備美食。品牌主打極致便利的料理方式，無論是使用氣炸鍋、烤箱或是傳統油炸，皆能完美還原宛如夜市炸物攤的現炸酥脆滋味。對於生活忙碌的上班族、喜愛宅在家追劇打遊戲的族群，或是在家觀看熱血棒球賽事轉播的球迷而言，紅龍炸物系列絕對是最完美的宵夜良伴。不僅免去等待外送的時間，更能一次品嚐到經典雞塊、塔香鹹酥雞、台式無骨炸酥肉與鮮嫩炸雞腿等多款超人氣品項，隨時隨地享受擋不住的美味誘惑。

熱銷三十年雞塊，金黃薄酥脆外皮

紅龍食品旗下最具代表性的招牌品項，莫過於熱銷超過 30 年的經典「紅龍雞塊」。這款陪伴無數人成長的美味，最大的特色在於其金黃薄酥的極致脆皮。透過氣炸鍋高溫烘烤後，外層麵衣呈現出令人驚豔的酥香口感，完全不顯油膩。而內層包裹的雞肉塊則完美保留了鮮甜的肉汁，肉質柔嫩且絲毫沒有乾柴感。一口咬下，能同時感受到酥脆與多汁的雙重層次。這份簡單卻百吃不膩的經典風味，無論是作為下午茶點心、深夜宵夜，或是正餐的豐富配菜，皆能完美勝任。

塔香鹹酥雞Ｑ嫩，手工原肉大塊切

深受台灣人喜愛的「塔香鹹酥雞」，在打開包裝的瞬間便能聞到宛如巷口鹹酥雞攤的熟悉香氣。品牌堅持採用手工原肉切塊，並裹上一層極薄的特製粉漿。經過氣炸加熱後，金黃酥脆的外皮下隱藏著Ｑ嫩且扎實的優質肉質。咀嚼的過程中，九層塔的迷人香氣會隨著鮮甜肉汁在口中緩緩散開，讓整體的鹹香風味更具層次感。若本身是重度九層塔愛好者，強烈建議在氣炸至一半的過程中，額外加入新鮮的九層塔一同烘烤，能讓整盤鹹酥雞的香氣瞬間昇華，帶來極致的味覺享受。

台式無骨炸酥肉，豬後腿肉超有勁

若是喜愛傳統台式風味的饕客，絕對不能錯過這款「台式無骨炸酥肉」。其口感完美復刻了經典的台式排骨酥，嚴選肉質緊實的優質豬後腿肉進行切塊，裹粉後炸至外層酥香誘人。無骨的貼心設計讓品嚐過程更加俐落過癮，內層的豬肉帶有極佳的Ｑ彈嚼勁，且肉汁飽滿不乾澀。由於肉塊在製作前已透過獨門醬料醃製入味，單吃便能感受到越嚼越香的深邃風味，且整體口感清爽毫不油膩。在擺盤上，極度推薦搭配新鮮的生菜沙拉或蔬菜棒一同享用，能完美平衡炸物的濃郁感。

鮮嫩多汁炸雞腿，安心全熟免煩惱

派對聚餐絕對少不了的「炸雞腿」，以霸氣的份量與金黃酥脆的外皮成功擄獲大眾的味蕾。許多人在家料理帶骨雞腿時，常會面臨外皮烤焦但內部卻尚未熟透的困擾。紅龍食品貼心採用了安心的全熟製程技術，消費者只需透過氣炸鍋簡單覆熱，便能輕鬆快速地端出完美熟度的炸雞腿。大口咬下的瞬間，酥脆的麵衣與鮮嫩的雞腿肉汁在口中同時爆發，帶來無與倫比的滿足感。一次準備四款經典炸物，不僅能滿足各種挑剔的味蕾，更是與親友相聚時最簡單且快樂的放縱選擇。

