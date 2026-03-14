紐約住宿千萬別選紐澤西！曼哈頓百萬夜景，交通與無電梯大挑戰。

前往紐約旅遊，許多人會因為房價與空間考量而選擇鄰近哈德遜河的紐澤西住宿。雖然擁有絕美的曼哈頓天際線夜景與清幽環境，但高昂的通勤成本與無電梯的公寓設計，卻可能成為旅途中的隱藏痛點。

紐約住宿選擇多元，與曼哈頓僅隔著一條哈德遜河的紐澤西，近年來成為不少旅客的考慮清單。這裡的 Airbnb 通常擁有寬敞的空間與完善的廚房設備，且房價相對親民。然而，若行程多集中於曼哈頓市區，每天必須仰賴客運或渡輪「進城」，所耗費的交通時間與金錢成本絕對不容小覷。此外，當地許多 6 層樓以下的傳統公寓並未設置電梯，對於提著沉重行李或每天步行破萬步的旅客而言，無疑是一大體力考驗。究竟紐澤西是否為理想的紐約住宿地點？端看這趟旅程的步調與目的。

紐澤西賞百萬夜景，絕美曼哈頓天際

住在紐澤西最大的優勢，莫過於擁有欣賞曼哈頓夜景的絕佳視角。每當日落時分，漫步於哈德遜河畔，便能將帝國大廈、世界貿易中心一號大樓（One WTC）與哈德遜園區的高樓群盡收眼底。璀璨的城市燈火倒映在河面上，交織出令人屏息的百萬級天際線美景。這是住在曼哈頓市區內的旅客難以捕捉的獨特視角，單就視覺享受而言，紐澤西絕對擁有無可取代的壓倒性魅力。

每日進城需搭客運，渡輪賞景票價高

儘管房價看似較為划算，但往返曼哈頓的交通成本卻是一筆隱形開銷。從紐澤西進城主要有兩種方式：最常使用的是 NJ Transit 巴士，單趟票價為 4.1 美金（偶有私人巴士收費 4 美金），班次相對穩定，但需留意路邊站牌標示通常較為隱密，建議事先利用地圖確認確切位置。另一種則是搭乘渡輪，單趟票價約 10 美金，雖然價格高昂，但能從水面上欣賞曼哈頓逐漸靠近的壯麗景致，極具觀光價值。若每天來回通勤，5 至 7 天累積下來的交通費輕易便會超過 60 至 80 美金，足以抵銷當初省下的住宿價差。

街道清幽空氣清新，傳統公寓無電梯

有別於曼哈頓的喧囂擁擠，紐澤西的街道展現出截然不同的清幽氛圍。這裡沒有震耳欲聾的喇叭聲與頻繁呼嘯而過的消防車，取而代之的是寬敞寧靜的道路、清新的空氣，甚至能看見松鼠在電纜上穿梭的可愛畫面，極度適合放慢步調享受度假時光。當地的 Airbnb 房源硬體條件普遍優良，提供寬敞溫馨的客廳、設備齊全的小廚房與獨立的舒適臥室。然而，務必特別留意訂房資訊中的「樓層」與「電梯」標示。當地許多 6 層樓以下的建築並無設置電梯，若剛好預訂到位於 4 樓的房源，每天在市區步行數萬步後還需扛著沉重行囊攀爬樓梯，將是對意志力與體力的極大考驗。

慢活度假首選勝地，密集行程不建議

總結來說，紐澤西具備了夜景絕美、空氣清新、住宿空間寬敞與街道寧靜等諸多優點，在居住舒適度上確實擁有極高的性價比。然而，若整趟紐約之旅的行程安排極為緊湊，且多數目的地皆位於曼哈頓市區，選擇住在紐澤西便意味著每天必須耗費額外的時間與金錢成本在「過河」通勤上，行程的機動性與自由度也會隨之大打折扣。若是追求高效率的旅遊步調，建議仍以曼哈頓市區的住宿為優先考量；而紐澤西那片無價的哈德遜河畔夜景，則可作為行程中特別安排的觀光亮點。

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