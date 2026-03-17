紐約唐人街美食綠波廊！正宗上海菜，必吃爆汁蟹粉小籠包與腰果蝦。

紐約曼哈頓唐人街的「綠波廊 Deluxe Green Bo」，以道地的濃油赤醬與正宗上海風味聞名。無論是皮薄多汁的蟹粉小籠包，還是層次豐富的腰果蝦，皆展現了極高水準。

來到紐約這座繁華的西方大都會，除了品嚐經典的牛排與披薩，隱藏於曼哈頓唐人街巷弄內的「綠波廊 Deluxe Green Bo」，更是尋覓道地家鄉味的絕佳去處。這間深受當地人與外國遊客喜愛的上海餐館，每逢用餐時段總是大排長龍。店內主打正宗的「濃油赤醬」本幫菜色，從外皮極薄、內餡飽滿的招牌小籠湯包，到火候精準的腰果蝦與上海炒年糕，每一道料理皆展現了廚師深厚的烹飪功底。在異國街頭品嚐一頓充滿溫度的中式佳餚，絕對能為整趟紐約之旅增添令人驚豔的味覺記憶。

曼哈頓巷弄排隊店，正宗上海菜首選

位處紐約曼哈頓唐人街心臟地帶的綠波廊，店面外觀雖然低調，且窗戶常被密密麻麻的菜單所覆蓋，但門口絡繹不絕的排隊人潮便是其美味的最佳證明。店內用餐空間充滿了熱鬧的生活氣息，不僅吸引了尋找正宗中式料理的華人食客，更有許多慕名而來的外國旅客。由於生意極佳，尖峰時段經常需要與其他顧客併桌用餐，這也成為在唐人街品嚐人氣美食的獨特文化體驗之一。

蟹粉小籠包爆汁，皮薄餡多好滋味

來到綠波廊，絕對不能錯過最具代表性的「蟹粉小籠包」與「小籠湯包」。這裡的小籠包沒有過度花俏的造型，卻以極致講究的麵皮與內餡征服饕客。樸素的蒸麵皮桿得極薄，卻擁有足夠的韌性完美包裹住豐盈的湯汁。一口咬下，由新鮮豬肉與鮮甜蟹肉混合而成的飽滿內餡，搭配滿滿的膠質高湯，在口中交織出醇厚鮮美的正港上海味，其精湛的麵皮工藝甚至獲得許多美食評論家的高度讚譽。

金黃酥脆腰果蝦，層次清爽超驚豔

除了經典麵點，店內的隱藏版黑馬「腰果蝦」更是令人大為驚豔的必點佳餚。這道看似家常的熱炒，完美展現了廚師紮實的真功夫。嚴選碩大飽滿的新鮮蝦仁，搭配炸至金黃酥脆的腰果大火快炒。整體調味清爽且層次分明，口感酥脆彈牙且絲毫感受不到油膩感。這道充滿誠意的精緻菜色，不僅極度下飯，更是許多老饕私下強烈推薦的必點首選。

濃油赤醬蔥爆牛，道地上海炒年糕

喜愛重口味的旅客，強烈推薦點選展現上海本幫菜特色的「蔥爆牛」。嚴選軟嫩的牛肉片加入大量青蔥爆炒，濃郁的蔥香與深色醬汁完美融合，將「濃油赤醬」的精髓發揮得淋漓盡致，鹹香夠味的絕佳口感絕對能讓人多添好幾碗白飯。而在餐點的尾聲，不妨以一份正宗的「上海炒年糕」作為收尾。Ｑ 彈帶勁的年糕徹底吸附了醇厚的拌炒醬汁，每一塊皆帶有飽滿的香氣與扎實的口感，為這頓豐盛的紐約中式饗宴畫下最滿足的句點。

綠波廊 Deluxe Green Bo

綠波廊 Deluxe Green Bo

營業時間：週日到週四 11:00–22:00，週五、六11:00–22:30​

店家電話：2126252359

店家地址：66 Bayard St, New York, NY 10013

延伸閱讀

紐約住宿千萬別選紐澤西！曼哈頓百萬夜景，交通與無電梯大挑戰。

台北福容大飯店福粵樓，平日港點68折優惠，巧遇阿基師高CP值推薦。

主題夜生啤買一送一！信義區君曜雞湯，人蔘花膠全雞湯醇厚。



