全新「大湖之森自然步道」(大湖坑步道)，大棟山風景區。

大湖坑步道是一條全新的健走路線，也是大棟山風景區裡第一條整修完工的步道，全長1.4公里，貫穿龜山大同路與新北樹林民和街，更銜接了「環台北天際線」，提供遊客更完整的山林網絡，即便在假日時段人潮也不顯擁擠，相當適合扶老攜幼來健走。

大同路起點（桃園端）

桃園人當然要從龜山這頭進入才方便，找到大同路1692巷的指引牌，表示步道入口不遠了。目前沒有規劃停車場，沿線道路二旁皆可停，切記避開工廠及居民的門前出入口，當個優質的好國民。

沿著紅色箭頭方向前行，這裡就是通往大湖坑步道的起始點。

為了與自然景觀融合，道路沒有特別舖設水泥磚面，有稍作整理算是容易行走。

來一場森呼吸

步行數分鐘後，很快地看到第一個引路牌，想不到第一站抵達的是公廁。不過當天尚未開放使用，或許接下來很快會開放。

大湖坑步道的公廁造型新穎，線條簡單流暢，從外觀判斷感覺很舒適，四周環境乾淨清爽，說不定日後可成為五星級公廁。

步道環境清幽，即使在熱鬧的假日時段也只見零星登山客擦身而過，相當舒服自在。

每一則工程背後都有它的故事，為了增加社區參與的熱情，特別於桃園與新北交界路段導入手作步道方式，結合在地民眾運用就地取材的石塊與木材，依循地形紋理與環境特性打造出自然融景的步道，值得大家探索。

原來桃園也有礦？！真是讓人挺驚訝的，想不到龍潭/大溪等地都有礦產，龜山的礦業更是歷史悠久，來一趟可是長了知識、增廣了見聞啊。

步道二側的參天大樹讓人好喜歡，沐浴在氛多精的環境裡，身心靈特別舒暢。

往平台方向有好幾張巨人椅，是最佳的中繼站，喘口氣歇歇腿，喝幾口水再出發！

香楠樹其實不香，反而有股燒塑膠的味道，它最大的功能是“幫助香成形”，超酷的。

上行石階梯

大棟山海拔約400公尺，所以這段石階梯很短，也不陡峭，可謂老少皆宜，唯帶輪子的推車無法就地使用，請大家自行斟酌。

很多人分不清豆娘與蜻蜓的差異，這兒有詳細的生態解說，讓大家更深入認識大湖坑的地質與自然資源。

上行路段到這兒就是頂了，想繼續挑戰難度更高的路段，得從旁邊另一個方向續行，大家加油！

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景點資訊

※ 輕度健走→ 單程1.4公里，原路往返，適合初訪者。

※ 中度健腳→ 往樹林方向，連接環台北天際線，適合經常登山者。

?桃園市龜山區大同路1692巷

?路邊停車

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