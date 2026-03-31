新竹湖口三印燒肉火烤兩吃！888元起平價開吃，直上頂級黃金龍蝦無限續。

新竹湖口鄉的「三印燒肉」，主打火烤兩吃的豐富用餐模式。店內提供從 888 元至 1988 元等多種價位選擇，最高等級更能無限享用黃金龍蝦與頂級海陸食材。

在新竹尋覓高性價比的龍蝦吃到飽與火烤兩吃餐廳，座落於湖口鄉中正七街的「三印燒肉」絕對是不可錯過的指標名店。餐廳提供 120 分鐘的充裕用餐時間，並規劃了多種價格級距的吃到飽方案。從 888 元的入門海陸精選，到 1988 元的黃金龍蝦無限續點，層層解鎖見島極上和牛、厚切牛舌與各式頂級海鮮。無論是追求極致海味的龍蝦控，或是無肉不歡的燒肉愛好者，皆能在此找到最對味的專屬饗宴，享受視覺與味覺的雙重滿足。

火鍋熬煮速度快，火烤龍蝦香氣濃

面對無限量供應的黃金龍蝦，饕客可依據個人喜好選擇火烤或火鍋兩種截然不同的烹調方式。若想追求效率與品嚐原汁原味，建議直接放入火鍋中熬煮，不僅熟成速度快，更能完整保留蝦肉的鮮甜多汁；若偏好濃郁風味，則推薦放上烤網細火慢烤，透過高溫逼出龍蝦特有的海味香氣，肉質帶有微焦的扎實彈性，搭配豐富的蝦膏與蝦黃，幸福感十足。

頂級龍蝦吃到飽，海陸全開大滿足

直上定價 1988 元的頂規方案，即可實現「黃金龍蝦自由」的終極夢想。此價位不僅能無限續點肉質飽滿的黃金龍蝦，更直接解鎖菜單上所有等級的品項。無需在海鮮與肉品間做出取捨，頂級食材全面開放任點，極致奢華的用餐體驗，吸引了許多外縣市饕客專程慕名而來，是追求頂級吃到飽的首選方案。

見島極上和牛肉，厚切牛舌配蔥鹽

定價 1488 元的等級則主打高品質的「見島極上和牛」，肉片切得大方且具備厚度。放上烤網後，豐富的油脂會隨著高溫緩緩滲出，邊緣微焦而中心保持粉嫩，熟度極佳；若放入火鍋涮煮，和牛油脂則能讓湯頭越煮越香。此外，帶有脆感與油脂的厚切牛舌，烤至半熟後搭配鹹香蔥鹽，層次豐富；而比臉還大的美國老饕肋眼牛排與多汁的無骨牛小排，同樣展現了極高的肉品水準。

帶骨牛小排焦香，炫光調酒無限飲

若選擇 1088 元的方案，極度推薦品嚐「帶骨牛小排」，骨邊肉特有的濃郁香氣與油脂在烘烤後更顯層次。此價位更特別加碼了 6 款「炫光調酒」無限暢飲。無論是順口輕鬆的多多伏特加，或是清爽解膩的雪碧、燒酒與檸檬冰結組合，皆是搭配燒肉的絕佳飲品（溫馨提醒：酒後不開車，安全有保障）。

入門價位超佛心，天使大蝦與干貝

定價 888 元的入門方案已具備極高的性價比。豬肉部分提供香草、麻辣、照燒等多樣化風味的豬梅花；海鮮陣容更是不容小覷，直接下放了天使紅蝦與大白蝦等通常於高價位才出現的品項。此外，更能品嚐到口感 Ｑ 彈的活凍鮑魚與生食級干貝，稍微炙烤或熬湯皆能帶出淡淡的天然鮮甜，對海鮮愛好者而言極度加分。

豐盛自助吧無限，精緻甜點好收尾

除了單點食材，店內亦規劃了品項豐富的自助吧區，提供各式火鍋料與解膩的韓式泡菜。飲品、冰淇淋與霜淇淋皆無限供應。餐後甜點除了可將自助吧的棉花糖與布朗尼放上烤網加熱，享受外酥內軟的口感外，亦可加點草莓大福、豆酥朋泡芙與現烤蛋塔，為這場豐盛的火烤兩吃饗宴畫下完美的句點。

三印燒肉 / 三印 やきにく

地址 : 新竹縣湖口鄉中正七街197號

時間 : 11:30–14:00, 17:00–22:30

六日 : 11:00–23:00

電話 : 03 699 2279

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