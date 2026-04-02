巧克力雲莊一泊二食！親子DIY、下午茶、特色房型與招牌美食全攻略。

說到能夠放慢步調、又帶點甜甜療癒感的旅行，這次小涼來到位在苗栗山林間的 巧克力雲莊，真的一住就愛上！被滿滿綠意包圍的園區，加上空氣中若有似無的可可香氣，從踏進來的那一刻，就像走進一個專屬於大人與小孩的甜點童話世界。

這次直接安排一泊二食的輕旅行，不只包含晚餐與早餐，還能在「巧克力DIY」和「下午茶」之間二選一，不管是想動手做、還是單純放空吃甜點，都能找到屬於自己的節奏。



雖然現在草莓季已經悄悄告一段落，但別急著失望，因為接下來園區內的花旗木即將綻放，粉嫩花海搭配山林景色，又是另一種讓人心動的浪漫風景。不用趕行程、不用排滿景點，就在園區裡慢慢走、慢慢吃、慢慢玩，這樣剛剛好的旅行方式，才是最讓人上癮的享受啊！

一走進來，巧克力雲莊首先映入眼簾的，就是那一大片療癒的綠意，讓人瞬間放慢腳步。園區內的水池裡還能看到不少小動物悠閒地活動著，像是優雅的天鵝、鯉魚、還有黑面番鴨，在水面上自在游來游去，整個氛圍多了一種生動又親近自然的感覺。

沿著步道慢慢走，一旁綠意中藏著一間超可愛的糖果屋，就像走進童話故事場景一樣，繽紛又吸睛，來到這裡真的千萬別錯過，記得一定要進去拍個幾張美照留念！

我們先走進巧克力故事館，從這裡開始更認識 巧克力雲莊的由來與故事。館內不只介紹園區的發展歷史，也能了解到可可從種植、採收到發酵的過程，最後一步步轉變成我們手中那一口香濃又迷人的巧克力。原來每一塊巧克力背後，都藏著這麼多細節與用心。

逛完巧克力故事館後，我們就直接走到旁邊的餐廳，準備開始今天最期待的行程啦！可以自己動手做巧克力DIY，或是輕鬆吃個下午茶，不管選哪一個，都超有儀式感。

選好想做的巧克力DIY後，店家會先把材料都幫你準備好放在眼前，看起來就很有儀式感～另外還會附上一張QR code，直接掃碼就能跟著影片一步一步做，就算是新手也完全沒問題，做起來其實滿有趣的！

做好的巧克力記得先寫上名字喔！因為接下來會放進冰箱讓它好好凝固，等時間到再回來拿就可以了～

等待巧克力的這段時間，當然不能閒著，我們直接先來享用下午茶啦！基本就是一塊蛋糕＋一杯飲料，再加上一塊手工巧克力，甜點控真的會很滿足！

這款酒釀櫻桃蛋糕走濃郁系！生巧克力加上苦甜慕斯與蛋糕體，還有淡淡酒香提味，吃起來不會膩，層次也很有感。

這款巴斯克蛋糕表面烤得微焦，散發焦糖香，蛋糕體綿密滑順，低調外型卻一吃就驚豔。

搭配甜點的巧克力口味也很有巧思，像是開心果草莓、秋頌香柚，每一口都帶著不同的小驚喜！

飲料我們選了冰美式咖啡、烏梅汁。

緊接著，我們沿著步道前往今晚入住的房間。剛好天氣晴朗，陽光灑落在園區裡，映照出巧克力雲莊的綠意與建築特色。沿途最吸睛的，就是這棵超巨大的象腿樹，壯觀又帶點童趣，站在樹下拍照真的超級合適，怎麼拍都好看！

巧克力夢想館前有個超好拍的造景，超適合打卡～九重葛下還有夢幻鞦韆，坐上去搖一搖超療癒，旁邊還有小草莓點綴，整個畫面就是甜甜的童話感。

巧克力夢想館二樓就是我們今日入住的房間，然後一樓有入住櫃檯區、團客巧克力DIY區、伴手禮區以及巧克力微電影。

門口少不了拍照打卡的巧克力造景

入住櫃台超有童趣，但這邊的服務到晚上六點而已唷！

這一邊是販售些甜點、飲料等等～

伴手禮區，有甜點、巧克力周邊商品、生巧克力和草莓雪球是必買商品唷！

巧克力微電影介紹的是巧克力雲莊遠赴厄瓜多拍攝可可種植、採收、發酵等過程！

二樓是入住區域，夜晚這邊非常安靜，所以過了晚上九點後大家可是要輕聲細語阿～

我們這次入住的是 巧克力雲莊夢想館樓中樓家庭套房，一進門就感受到空間的溫馨與巧克力主題的小巧思。整體色調柔和、傢俱舒適，每個角落都充滿細節，讓人一走進來就想放慢腳步好好休息。

套房採樓中樓設計，非常適合親子或家庭出遊。樓下是寬敞的客廳和大床區，動線舒適；上層則規劃成休憩小空間或第二個睡眠區，兼顧隱私與靈活使用，讓每個人都能有自己的小天地。

床頭邊也有不少插座和小燈。夜晚想要滑個手機、衝個電也沒問題！柔軟的床鋪、溫馨的裝潢，再加上窗外自然景色，這間套房真的很適合一家大小或朋友一起入住，享受一段放鬆又溫暖的巧克力度假時光。

山區有時候蚊蟲會多，這邊也有提供捕蚊燈呢

精巧的化妝台、以及吹風機！

衣架吊掛區、小冰箱、充電式加熱壺、茶杯、茶包通通有。

浴室區讓人宛如來到日本的泡湯區癒啦！然後特別要推薦他們的三用盥洗瓶，洗頭、洗澡、洗臉都可以使用，而且成分中還含可可，洗完頭髮不澀，非常舒服。如果喜歡，伴手禮區也有販售。

窗外綠意環繞，可以看到園區景致，早晨的陽光灑進房間，或傍晚夕陽透過窗子投射的暖光，都讓整個空間瞬間充滿療癒感。

夢想館的後方還有一個專為孩子設計的遊樂區——「罐頭玩樂區」。這裡有溜滑梯可以盡情玩耍，也有寬敞的空間讓孩子跑跑跳跳，安全無虞，爸媽可以放心看顧。

區域旁還能看到今年巧克力雲莊自己種植的可可樹，一邊玩耍一邊認識巧克力的原料。現在正值流蘇盛開季節，繽紛花影點綴在遊樂區周圍，更添浪漫童趣。整個空間既安全又充滿趣味，非常適合親子同樂，孩子可以盡情奔跑、探索，玩得開心又安心。

這一區域的步道可以沿著走，但一旁是住宿區，非住宿客人就不要進去喔！！

我們來到空間密碼雙人房，這間房間同樣充滿巧思與特色。一進房就能感受到溫馨舒適的氛圍，提供的是雙人的大床，床鋪柔軟舒適，睡起來非常放鬆。這間房最大的亮點是有私人庭園，現在正值紫藤花盛開季節，坐在庭園裡賞花，感受微風與花香，非常悠閒放鬆。此外，房內還有泡湯池，讓入住的時光更添療癒感。而房裡的衣櫥更特別，是店家收藏的老舊小物，每一件都帶著復古的故事感，增添房間的獨特魅力。

不管是想在庭院小憩、泡湯放鬆，或是躺在舒適大床上休息，這間雙人房都能帶來既自在又有趣的住宿體驗，適合情侶或想要享受小小度假感的旅人。

另外還有一間 空間密碼廣景田野房，非常適合親子或小團體入住，最大的特色就是 陽台，站在陽台上就能將山景與田野風光一覽無遺，早晨或傍晚都能享受舒服的自然景色。

房間格局是樓中樓設計，一樓是寬敞的客廳，採光良好，窗外也正好有盛開的紫藤花，可以坐在窗邊或客廳裡賞花放鬆。一樣也有泡湯池且外面就是景色優美的田園風格，二樓則規劃了兩張舒適床鋪，最多可睡 4 人，非常適合家庭或朋友一起入住。整間房兼具景觀與舒適度，讓人在房內就能感受到大自然的療癒感，完全是一個放慢步調、好好享受度假的空間。

接著我們就到餐廳準備吃晚餐囉！！餐廳的四周景觀也不賴，尤其我們剛好搶到窗邊的位置。

晚餐是套餐式，１張餐劵兌換１份餐點。如果想要吃合菜系列是需要提早預訂的喔！

副餐是香濃的濃湯，很順口好喝！

雲莊限定生吐司，口味是隨機的喔！！有巧克力、紅豆、草莓、芋頭，不得不說雲莊的生吐司有水準！

歐風雙人烤盤內容有：德國豬腳、煙燻雞翅腿、煙燻肋排、生菜沙拉、薯條、以及兩杯飲料。

歐風雙人烤盤，份量真的非常十足，兩個人吃完全超滿足。煙燻雞翅腿 味道濃郁、肉質軟嫩，煙燻香氣迷人

德國豬腳 外皮酥脆、內裡肉質紮實多汁，每一口都帶著香氣和肉香，不管是單吃或搭配酸菜一起食用都很享受。

煙燻肋排 則帶著微甜醬汁和煙燻香，咬下去肉汁豐盈，層次分明。

烤盤搭配的 生菜沙拉 非常清爽，不只生菜，還有玉米、小黃瓜、洋蔥，以及大量新鮮草莓，每一口都帶點甜味與脆口感，剛好中和了烤肉的油膩感

另一道必點的主廚推薦料理是 巧克力香烤春雞。烤得金黃酥脆的春雞外皮帶著香氣，肉質鮮嫩多汁，每一口都充滿濃郁的烤香。隨餐搭配脆薯與 生菜沙拉，沙拉裡有新鮮蔬菜與番茄，爽口清新，剛好平衡了雞肉的香濃。

一撕開雞腿，那肉汁隨意可見，真的很邪惡！

最特別的部分是 巧克力醬，可以沾取春雞或薯條一起吃，帶出微甜與巧克力的獨特香氣，增添整道料理的層次感，卻不會搶掉食材本身的風味。這道料理香氣十足、口感多層次，真的來巧克力雲莊一定要嘗試。

另外一道人氣招牌料理是 巧克力紅酒牛腩。這道料理選用軟嫩的牛腩，經過慢火燉煮，肉質入口即化，牛肉香氣與紅酒的濃厚風味完美融合。加入巧克力的調味，帶來微微的甘甜與深層香氣，整個是超下飯。

搭配的醬汁濃郁順口，沾附在每一塊牛腩上都令人回味無窮。配菜的清爽蔬菜中和了醬汁的濃郁感，每一口都是鹹香與甘甜的完美平衡。這道巧克力紅酒牛腩 不僅是視覺與味覺的享受，也是巧克力雲莊晚餐中不可錯過的招牌料理。

飲料我們選了冰咖啡和紅茶！

一早在滿滿綠意中醒來，真的會讓人心情特別好，整個人都放鬆了起來，完全沒有平常趕時間的壓力。慢慢準備好後，就這樣散步去餐廳吃早餐，連走路的步調都變得好悠哉。

平日住宿人潮少，就會提供套餐式早餐唷！這邊的早餐品項給得很豐富且包含中西式。

飲料部分可選，來到巧克力雲莊當然少不了來一杯濃醇又不甜膩的熱可可囉！吃飽喝足又可以往下一個旅程前進囉～～～

總結：結束了一天的巧克力雲莊之旅，從綠意盎然的步道、充滿巧思的巧克力故事館，到動手做巧克力 DIY、享受療癒的下午茶，再到豐盛的晚餐與舒適的住宿，每一刻都充滿驚喜與放鬆感。不管是親子同遊、情侶度假，還是好友小旅行，巧克力雲莊都能讓人暫時放慢步調，沉浸在自然、甜點與巧克力的香氣裡。帶著滿滿的回憶和手作巧克力離開時，心裡充滿幸福感，也迫不及待想要再回訪，享受下一季不同的花景與巧克力體驗。

巧克力雲莊

電話：037-996916

地址：苗栗縣大湖鄉富興村水尾坪49-2號

線上訂房：巧克力雲莊

粉專：巧克力雲莊