苗栗兩天一夜輕旅行！墨湘咖啡、桂花品、巧克力雲莊、自然圈農場療癒行程一次收集。

如果你也和小涼一樣，開始嚮往那種不趕時間、慢慢走、慢慢吃的旅行，那這趟苗栗兩天一夜，很容易讓人一試就愛上。從墨湘咖啡的手沖時光，到南庄桂花品的甜香伴手禮，再入住巧克力雲莊與自然圈農場生態漫遊探險體驗，整段旅程用剛剛好的步調串起，沒有匆忙，只有剛剛好的療癒與放鬆。

從一杯手沖咖啡開始，就是最完美的開場。第一站，我們來到苗栗市的墨湘咖啡，讓專業烘豆師從選豆、烘焙到研磨一手包辦，再以手沖方式細細萃取，帶出咖啡最純粹的香氣。搭配一塊店內招牌的巴斯克蛋糕，微焦的外層與濃郁綿密的口感，在嘴裡慢慢化開，整個午後也跟著變得溫柔而緩慢。

來苗栗市找這家墨湘咖啡真的要先做點功課，不然很容易走錯間，建議你們導航可以先設定「青年創業指揮部」，到這邊之後先不要急著下車找店，記得先打電話 ?0937-586-235 跟店家說你已經到了！老闆會親自到停車場幫你開柵門，停車完全免費，而且還可以停好幾台車，這點真的超加分。

墨湘咖啡

電話：0937-586235

地址：苗栗市縣府路102號1樓(苗栗青年創業指揮部)

營業時間：12:00~18:30(依照google時間為準）

臉書粉絲頁：墨湘咖啡

小凉很喜歡這裡的戶外環境給人很悠閒的感覺，當然室內也不錯、但我就是喜歡吹吹風～～

更多墨湘咖啡介紹可點入：苗栗墨湘咖啡，把咖啡與甜點變成一種日常享受。

店內提供約15款咖啡豆可選擇手沖，選擇豐富不怕挑不到喜歡的風味。第一次來也不用擔心，只要簡單說明平常的飲用習慣（偏酸、焙度等），老闆都會細心引導、協助挑選最適合的豆子。更貼心的是，現場還能先試聞咖啡豆香氣再做決定，就算不熟悉風味描述，也能用直覺找到喜歡的那一款。

經過一輪介紹，小涼最後選了「天堂92藝妓和草莓白蘭地」。從生豆到烘焙都由店家親自處理，現場研磨手沖，每個細節都很講究。看著老闆穩穩控制水流、專注沖煮的過程，真的會忍不住多看幾眼(喂~

除了手沖咖啡，也別錯過店家的招牌巴斯克蛋糕、維也納麵包、脆皮栗子年糕。喜愛喝拿鐵的朋友，小量很推薦你們可以點蜜香拿鐵。店家選用苗栗在地的花粉與蜂蜜調製而成，完全不額外添加糖漿，自然甜香在口中慢慢散開。還有黑糖炙燒蜜可說是一杯視覺系的咖啡喔！更多介紹：請點入墨湘咖啡

如果你也跟小涼一樣，喝完手沖咖啡後意猶未盡，又怕回家就喝不到這份風味，其實不用擔心！現場就能把喜歡的咖啡豆或濾掛咖啡包直接帶回家，隨時沖一杯，把在墨湘的美好滋味延續到日常，每一口都是剛剛那份熟悉的味道。

接著轉往充滿人情味的南庄老街，邊走邊吃邊買伴手禮，像是家人指定必買的桂花釀與豆腐乳，在桂花品 不只可以外帶，還能坐下來品嚐桂花咖啡、牛窩窩等甜點，小歇一下再繼續旅程。

桂花品-南庄門市

地址：苗栗縣南庄鄉西村中正路45號

營業時間：09:00~17:00、週六日及國定假日09:00~18:00

南庄必買伴手禮-桂花品詳細介紹請點入：桂花釀、豆腐乳與療癒甜品牛窩窩必吃！！

桂花品南庄門市，整體空間走的是溫潤木質調，搭配桂花元素點綴，給人一種很舒服、很放鬆的感覺。店內空間不算太大，但動線規劃得很剛好，商品整齊陳列在架上，不會有壓迫感，反而讓人可以慢慢逛、慢慢挑，從桂花釀到各式特色伴手禮，一字排開超療癒～

牛窩窩的口感層次感十足，熝湯臍帶點Q彈嚼勁，搭配黑糖薑汁的溫潤甜香；中間的黑糖銀耳冰冰涼滑順，入口超消暑，還帶點微微膠質感；桂花奶酪則是柔嫩細緻，淡淡花香在嘴裡慢慢散開。最後再融合桂花釀與黑糖粉的香氣，每一口都是不同層次的交疊，甜而不膩、清爽又有記憶點，真的會讓人一口接一口停不下來！

桂花品美式喝起來的風味真的很特別～入口先是美式咖啡本身的微苦與醇香，接著尾韻慢慢帶出桂花淡淡的清香，不會甜膩，反而多了一種清新柔和的層次感。左邊的桂花品拿鐵則是加入了自家的桂花釀，不過實際喝起來，小涼自己覺得桂花香氣相對比較低調一點。可能是因為加入牛奶的關係，把整體風味變得更加柔和滑順，同時也稍微壓過了桂花本身的香氣。

來到桂花品，真的會不小心逛到失手（笑）！除了牛窩窩和飲品讓人驚豔，伴手禮區更是滿滿驚喜。尤其是豆腐乳，從經典原味、辣味，到桂花、紅麴、薑黃、紅棗等創意口味，每一款都各有特色，怎麼選都不踩雷。再加上桂花釀小巧精緻的包裝設計，從隨手帶的小瓶到送禮體面的大瓶通通有，質感與實用兼具，無論是送人還是自己囤著慢慢吃，都讓人忍不住多帶幾罐回家。

傍晚沿著山路前行，來到大家最期待的巧克力雲莊，入住一泊二食的特色房型，從下午茶、親子DIY到晚餐，每一段都是滿滿的回憶。隔天再用一頓豐盛早餐開啟新的一天繼續玩！

巧克力雲莊

電話：037-996916

地址：苗栗縣大湖鄉富興村水尾坪49-2號

雖然現在草莓季已經悄悄告一段落，但別急著失望，因為接下來園區內的花旗木即將綻放，粉嫩花海搭配山林景色，又是另一種讓人心動的浪漫風景。不用趕行程、不用排滿景點，就在園區裡慢慢走、慢慢吃、慢慢玩，這樣剛剛好的旅行方式，才是最讓人上癮的享受啊！

我們沿著步道前往今晚入住的房間。剛好天氣晴朗，陽光灑落在園區裡，映照出巧克力雲莊的綠意與建築特色。沿途最吸睛的，就是這棵超巨大的象腿樹，壯觀又帶點童趣，站在樹下拍照真的超級合適，怎麼拍都好看！

巧克力夢想館前有個超好拍的造景，超適合打卡～九重葛下還有夢幻鞦韆，坐上去搖一搖超療癒，旁邊還有小草莓點綴，整個畫面就是甜甜的童話感。

空間密碼雙人房，一進門就能感受到溫馨放鬆的氛圍。房內配置柔軟舒適的大床，讓人一躺就不想起來。最大亮點是專屬私人庭園，正值紫藤花季，坐在戶外賞花吹風，格外愜意；再加上房內設有泡湯池，讓整個入住過程更療癒放鬆。另外，房內的衣櫥也別具特色，擺放著店家收藏的復古小物，增添空間的故事感與獨特魅力。整體來說，是一間兼具舒適與氛圍感的雙人房，很適合情侶或想好好放鬆的旅人。更多介紹請點入：巧克力雲莊夢想館樓中樓家庭套房

另外還有「空間密碼廣景田野房」，很適合親子或小團體入住。最大亮點就是陽台，站出去就能把山景與田野風光一覽無遺，早晚時分特別療癒。房型為樓中樓設計，一樓是採光明亮的客廳，窗外還能看到盛開的紫藤花，也設有泡湯池，邊泡湯邊看田野景色相當放鬆；二樓規劃兩張床，最多可入住4人。整體空間兼具景觀與舒適度，在房內就能好好享受慢步調的度假時光。更多介紹請點入：巧克力雲莊夢想館樓中樓家庭套房

選好想做的巧克力DIY後，店家會先把材料都幫你準備好放在眼前，看起來就很有儀式感～另外還會附上一張QR code，直接掃碼就能跟著影片一步一步做，就算是新手也完全沒問題，做起來其實滿有趣的！

晚餐是套餐式，１張餐劵兌換１份餐點。如果想要吃合菜系列是需要提早預訂的喔！歐風雙人烤盤內容有：德國豬腳、煙燻雞翅腿、煙燻肋排、生菜沙拉、薯條、以及兩杯飲料。份量真的非常十足，兩個人吃完全超滿足。更多介紹請點入：巧克力雲莊晚餐、早餐

另一道必點的主廚推薦料理是 巧克力香烤春雞。烤得金黃酥脆的春雞外皮帶著香氣，肉質鮮嫩多汁，每一口都充滿濃郁的烤香。隨餐搭配脆薯與 生菜沙拉，沙拉裡有新鮮蔬菜與番茄，爽口清新，剛好平衡了雞肉的香濃。

於巧克力雲莊用了一頓豐盛的早餐開啟了新的一天後，再到園區走走逛逛拍拍照，我們就前往下一個地點！！

如果你也想把苗栗兩天一夜的輕旅行畫下完美句點，那絕對不能錯過這個結尾站──卓蘭的自然圈農場！第二天，我們帶著滿滿的好心情來到這裡，一日套票不只讓你玩得盡興，還一次打包午餐、烘焙體驗以及生態手作活動，每一個環節都充滿驚喜與療癒感。從探索大自然到親手動手做點小巧思，完全是大人小孩都愛的放鬆行程，保證讓你的苗栗之旅有個甜甜又充實的收尾。

自然圈農場 LoFi Land

電話：04-2301 2668

地址：苗栗縣卓蘭鎮西坪36-20號

營業時間：08:00~17:30

LINE@ 客服 (@lofiland)

臉書粉絲頁：自然圈農場 LoFi Land

整體擺盤走清爽有質感路線，一盤就能吃到多種豐富食材。主食是帶嚼勁的紫米飯，越吃越香；醬香豬排外層微微上色，鹹香夠味又不油膩，肉質軟嫩好吃。配菜像花椰菜、紅蘿蔔、馬鈴薯塊、小番茄等，色彩繽紛又清爽無負擔，再搭配烤櫛瓜與入味小菜，不只好看也很有飽足感。

? 其他更詳細的餐點介紹，可以點自然圈農場午餐來看喔！

吃完午餐後，我們接著來到烘焙體驗館，準備動手做木棍麵包囉！一進來就讓人有點期待又興奮，不過完全不用擔心，現場都有專人帶領教學，從頭到尾一步一步慢慢來，就算是第一次做也能輕鬆上手。

揉麵、塑形的過程其實很療癒，不知不覺就沉浸在其中，也讓人更期待成品出爐的那一刻。

自己動手做的木棍麵包，看起來就是特別誘人！簡單的用料搭配雜糧，不只吃得安心，也多了一份健康感。

來到生態館這邊有不少小動物，能夠近距離觀察甚至互動，對大人小孩來說都很有趣。現場也有生態老師進行解說，分享各種動植物的小知識，讓整個體驗不只是玩樂，還多了一點學習的樂趣。這邊竟然還有平常比較少見的動物，像是可愛（？）的馬達加斯加蟑螂、球蟒、馬陸，還有各種甲蟲，真的讓人又驚又喜！其中最有趣的就是球蟒，朋友直接把牠當成圍巾掛在脖子上，她還一臉淡定地說觸感很滑順、而且冰冰涼涼的（笑），這時候才真的體會到什麼叫「冷血動物」XD

最後我們沿著園區的小徑慢慢走著，微風吹拂，空氣中帶著自然的氣息，讓人不自覺放慢了腳步，也放鬆了心情，真的好舒服。

離開前，心裡已經默默決定——下一次，一定要約上姊妹們，再回到這裡住上一晚，用兩天一夜，把這份慢步調的美好，好好收藏。

2026春遊苗栗這波真的不能錯過！這次直接由部落客帶路，只要跟著踩點玩起來就對了～只要到小涼推薦的景點，現場掃描QR CODE打卡，集滿「兩個鄉鎮」，就能獲得抽獎資格！而且獎品真的很可以，不只有住宿券，還有苗栗在地伴手禮、餐券等等，通通幫你準備好，邊玩邊抽超有感～

?更多活動資訊、合作店家優惠券通通幫你整理好了（點我看詳情）活動只到4/30止，想參加的真的要把握時間，這趟苗栗輕旅行，直接玩出更多！

?抽獎日期:2026/4/30 抽出幸運得主，得獎者電話通知並另公佈於苗栗縣觀光協會粉絲專頁



獎項領取注意事項:

1.獎品以實物為準，不得要求更換或折現。

2.主辦單位保留修改、終止活動的權利。

3.中獎者需在期限內提供資料、配合領獎手續（如未成年需法定代理人同意)。

4.逾期未領或資料不實視同放棄。

5.中獎價值超過門檻需扣繳所得稅（依稅法規定)。

*中獎人如為中華民國境內居住之個人，扣繳義務人應按給付全額扣取10%之扣繳稅款。

6.請留意詐騙，勿隨意提供個資或小額捐款才能領獎。

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