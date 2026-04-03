新北永和區寵物友善餐酒館！「杜菇餐酒館Doze Gi Bistro」超狂日本生蠔、50款調酒無限吃到飽。

這家【杜菇餐酒館Doze Gi Bistro】真的不要太離譜餒，只要699元就能享有生蠔吃到飽，而且還是使用日本進口的超大尺寸，只要吃個幾顆就能夠回本，愛喝酒的話還有799元調酒喝到飽，多達五十款調酒讓人選擇障礙，趕快標記朋友一起來挑戰!

❤️優惠活動❤️

每週一、二、五、六 50+調酒飲品暢飲 $799/位

每週四、日 生蠔吃到飽 $699/位 *以上活動皆需同桌都參與

每週一、三、五 虎牌啤酒 買一送一

每週二、五 生蠔買一送一*以上活動贈送品會收取10%清潔費

限時挑戰：9秒內喝完6杯SHOT，6杯SHOT免費 失敗收取$400*只收現金不加10%清潔費

Google評論or FB.IG打卡送薯條或薯角、當月壽星送彩虹SHOT

帶寵物一起用餐贈送一份免費炒蛋

許願池大挑戰$10投入SHOT杯 贈送一杯 SHOT$50投入SHOT杯 贈送一杯 指定調酒

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food

杜菇餐酒館Doze Gi Bistro 環境分享

▼【杜菇餐酒館Doze Gi Bistro】位於新北市永和區仁愛路，從捷運頂溪站步行10分鐘即可抵達，看到充滿質感的店門就是了~

▼【杜菇餐酒館Doze Gi Bistro】一進店就能看到超可愛的店狗們，每一隻都很親人又活潑，喜歡狗狗的朋友在這裡會瞬間融化!

▼【杜菇餐酒館Doze Gi Bistro】用餐環境充滿氛圍感，牆上還有電視撥放球賽轉播，很適合三五好友一起來小酌!

▼【杜菇餐酒館Doze Gi Bistro】評論打卡就送薯條OR薯角，完成幾則就送幾份，超級大方欸!

▼【杜菇餐酒館Doze Gi Bistro】的飲品可以客製化，無論是調酒或無酒精飲品都可以，只要寫下喜歡的類型，就能為你打造獨一無二的口味!

杜菇餐酒館Doze Gi Bistro 菜單

杜菇餐酒館Doze Gi Bistro 餐點介紹

生蠔吃到飽?699元(每週四日限定)

▼超狂的699元生蠔吃到飽，居然是使用日本室津進口的，尺寸幾乎快跟手掌一樣大，顆顆新鮮肥美又多汁，直接實現生蠔自由欸!

義大利茄汁肉丸?200元

▼我最愛的義大利茄汁肉丸，肉丸咬起來紮實充滿肉香，搭配酸甜的茄汁好討喜，配上鬆軟的麵包享用很可以!

墨西哥玉米脆片?180元

▼下酒好夥伴墨西哥玉米脆片，搭配清爽的異國莎莎醬，會讓人一口口停不下來!

義式蛤蠣鍋?360元

▼疊的像座小山的義式蛤蠣鍋，湯汁超級鮮，有著滿滿海鮮精華，蛤蠣每一顆都飽滿多汁，帶有迷人的義式香氣~

紅白酒任選三杯?520元

▼除了調酒喝到飽之外，也有紅白酒任選三杯520元活動，換算起來每杯不用180元，還可以自選喜歡的酒款，這價格會不會太佛心!

杜菇餐酒館Doze Gi Bistro 用餐心得

這家【杜菇餐酒館Doze Gi Bistro】真的很有料，生蠔不會因為是吃到飽品質就亂來，完全就是單點的水準，餐點部分價格也很親民，就算想放鬆小酌也不怕荷包失血!

杜菇餐酒館Doze Gi Bistro 店家資訊

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地址：新北市永和區仁愛路213號

營業電話 : 02-82317123

營業時間 : 11:00～14:00（六、日中午/需預約）；17:00～凌晨02:00（五、六營業至03:00）隔週三公休

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food