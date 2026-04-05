名古屋市區購物必逛指南！大須商店街與中部電力未來塔超實用攻略。

來到日本名古屋旅行，市區購物與觀光行程絕對不可少。從擁有 400 多年歷史的「大須商店街」，到極具現代感的「中部電力未來塔」與「綠洲 21」，完美結合傳統風情與現代商圈。

安排名古屋的市區行程，將購物與知名地標結合是最具效率的玩法。若選擇入住於榮站商圈周邊，不僅交通極度便利，步行 3 至 5 分鐘即可抵達各大百貨公司與熱門賣場。其中，擁有超過 1200 家店鋪的「大須商店街」，是挖寶服飾、藥妝與二手精品的絕佳去處；而距離不遠的「中部電力未來塔」與「綠洲 21」，則提供了壯麗的市區高空景致與絢麗的夜間燈光秀。本篇彙整名古屋市區的購物與觀光地標，助您輕鬆規劃充實的行程。

四百歷史大須街 千家店鋪超好買

「大須商店街」位於名古屋市中心，是一條擁有 400 多年歷史且充滿活力的拱廊式商業街。這裡的腹地廣大且四通八達，匯集了超過 1200 家多元店鋪。從最新潮流服飾、二手古著、電子 3C 產品，到傳統日式點心與異國料理應有盡有，是名古屋最具代表性的超大型購物商圈。

藥妝服飾伴手禮 異國小吃全都有

來到大須商店街，不僅能輕鬆找到各大知名連鎖鞋店與藥妝店，這裡的二手精品包店鋪更是貨源齊全，是許多旅客專程前來挖寶的聖地。除了購物，街區內也隱藏著許多極具人氣的在地美食，如現烤日式糰子與手捏飯糰，素食旅客亦能在此尋覓到合適的餐飲選擇，是一處能同時滿足購物與美食需求的全方位商圈。

日本首座電波塔 登高飽覽市區景

位於久屋大通公園內的「中部電力未來塔」（原名古屋電視塔），於 1954 年完工，高達 180 公尺，是日本首座集約電波鐵塔，更被列為國家登錄有形文化財。登上展望台有兩種方式：可選擇搭乘景觀電梯輕鬆直達，或是於 10:00 至 16:00 期間，挑戰透過「SKY WALKING」戶外樓梯步行登塔。塔外的夜景極為迷人，周邊亦進駐了許多質感服飾店與餐廳，非常適合於傍晚時分前往散步。

綠洲建築夜景美 地下商場逛不完

緊鄰電視塔的「綠洲 21（Oasis 21）」，是一座結合環保概念的立體複合式設施。這裡不僅具備巴士總站與旅遊服務中心的功能，更進駐了各式餐館、主題商店（如哈利波特周邊專賣店），並與廣大的地下街商場完美連通。其獨特的宇宙船造型建築，在夜間會點亮絢麗的燈光秀，是名古屋市區極具代表性的打卡地標，非常適合將其與電視塔安排於同一個下午至晚間的行程中。

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