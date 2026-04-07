名古屋必衝豐田紀念館與AEON！超市美食超多樣，紅磚古蹟浪漫拍。

來到名古屋，推薦安排一趟結合知性與購物的行程。先到「豐田產業技術紀念館」見證從紡織到汽車的傳奇轉變，再漫步至鄰近的「AEON MALL Nagoya Noritake Garden」。

名古屋作為日本工業重鎮，最具代表性的景點莫過於「豐田產業技術紀念館」。這裡利用紅磚建築完整保存了豐田集團的發跡歷程，讓人驚嘆於這個汽車大廠竟然是從紡織業起家的。逛完展示豐富的博物館後，步行即可抵達近年超人氣的「AEON MALL」。這間百貨不只擁有好逛的 UNIQLO 與百元店，一樓的 AEON STYLE 超市更是覓食天堂，特別推薦給正在尋找清爽素食或當季水果的朋友。此外，百貨周邊的「則武之森」保留了明治時期的紅磚牆，夜晚點燈後更是美得讓人捨不得離開。本篇為你整理這區的交通攻略與必逛重點，帶你一次玩遍名古屋的經典與現代。

紡織起家變車廠，科技轉變見奇蹟

豐田產業技術紀念館是豐田集團運營的企業博物館，走進去才發現 Toyota 原來是靠紡織機起家的！館內展示了時代的演變，從壯觀的自動織機到現代化的汽車生產線，細節控一定會看得很過癮。雖然正式的「豐田博物館」是以古董車為主，但這間技術紀念館的工業美感更讓人震撼。入場費成人 1000 日圓，如果你手上有「Meguru 名古屋觀光巴士一日券」還能享折扣，是性價比極高的室內景點。

超市熟食種類多，水果甜點極誘人

逛完博物館後，走過來 AEON MALL 只要 3 分鐘。強烈推薦直衝 1 樓的「AEON STYLE」生活超市，這裡簡直是素食者與水果控的救星！架上擺滿了當季最甜的水果盤，還有各式乳酪沙拉、燒布丁與熟食。超市旁還貼心準備了附有電源插座的休息區，買完直接開吃超方便。不管是想選個羅勒番茄起司披薩當主食，還是想買綜合水果盤解解饞，這裡的標示都很清楚，品質更是沒話說。

書店空間質感佳，貓咪咖啡寵愛深

除了超市，2 樓與 3 樓也充滿驚喜。這裡的 TSUTAYA BOOKSTORE 搭配星巴克，打造出極具質感的閱讀空間，格局跟台灣的 LaLaport 頗有幾分神似。3 樓還有一家「Cat Cafe Mocha」，看著優雅的貓咪在店內隨意晃動，真的會讓人的心情瞬間被療癒。全館擁有 140 間知名品牌，從無印良品到 Seria 百元店一應俱全，加上空間寬敞、空氣流通，逛起來比人擠人的地下街舒服太多了。

紅磚建築亮點多，聖誕燈飾美翻天

百貨隔壁就是「則武之森」，這裡是世界知名陶瓷品牌 Noritake 的發跡地。園區內保留了大量的明治時期紅磚建築，充滿濃厚的異國風情。如果是在 12 月造訪，廣場上的聖誕節燈飾活動絕對會讓你拍到停不下來。沿著紅磚牆一路往名古屋車站的方向走，沿途的景致浪漫得像在拍電影。無論你是想知性參觀還是瘋狂掃貨，這條行程絕對能為你的名古屋之旅畫下完美的句點。

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