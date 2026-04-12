金箔韓牛太吸睛！明洞太初排骨專人代烤高品質，大醬粥收尾簡直人間美味。

這間不在主街一樓、卻值得專程造訪的「太初排骨」，主打高品質韓牛與正宗韓式排骨，並提供專業代烤服務，是想要優雅坐下來品嚐道地肉質的最佳選擇。

隱身在明洞巷弄六樓的「太初排骨（태초갈비）」，店名在韓文中有著最初、根源的意思，傳達出回歸料理原始美味的理念。不同於常見的觀光烤肉店，這裡走的是低調沉穩的設計風格，木質調與暗色金屬元素的搭配，營造出既有質感又不失溫度的空間感。在這裡不用擔心語言問題，店家備有中文菜單，且全程由專人代烤，能精準掌握每一種肉質的最佳熟度。無論是富含油香的韓牛肋條肉，還是熟成 100 小時的頂級肋排，太初排骨都以精緻的食材與炭火香氣，在熱鬧的明洞商圈中，開闢出一處專屬於美食愛好者的隱密角落。

低調奢華環境美，專人代烤高品質

搭乘電梯抵達六樓，迎面而來的是韓式餐廳少見的沉穩格調。整體設計走暗色系現代風，有別於明洞主街上燈火耀眼的觀光餐廳，這裡的靜謐氛圍更能讓人沉浸在用餐體驗中。對於習慣了快節奏用餐的旅人來說，這裡提供了能好好坐下來享用一頓飯的愜意。店內人員服務俐落，點完餐後便會由專人代烤，確保每一片高級肉品都能在最完美的狀態下送入口中，這種職人式的代烤服務，省去了自己動手的忙亂，讓用餐過程多了一份貴賓般的享受。

金箔韓牛油花亮，熟成肋排香氣濃

餐點亮點首推盛裝金箔的「韓牛肋條肉」，新鮮色澤在燈光下閃耀，牛肋條因富含油脂與筋膜，碳烤後軟嫩化口且帶有濃郁膠質感。而「韓牛雪花眼肩肉」則展現了媲美頂級肋眼的油花分佈，入口即化的細膩感充滿油脂香氣。如果是偏好帶骨滋味的饕客，「方形燒骨排」與招牌「太初骨排」更是必點。特別是經過 100 小時熟成的太初肋排，醃料鹹甜入味且肉質軟嫩至極，被剪成一口大小後，那種令人停不下來的入味程度，正是老字號烤肉最迷人的傳統滋味。

大醬肉粥極暖胃，傳統醃醬超入味

在豐富的烤肉饗宴後，最後上桌的「韓牛大醬粥」是絕佳的收尾安排。這道粥品使用韓牛肉丁精心熬煮，口味溫潤適中且毫無辣度，對於一般大眾的接受度極高。熱騰騰的米粥吸飽了大醬與牛肉精華，不僅能暖胃解膩，更為整場重口味的烤肉體驗畫下平衡的句點。相較於一般單純喝湯的安排，將米飯熬製成粥的飽足感與溫順感更顯獨特。透過這種傳統與現代並行的餐點配置，太初排骨不僅滿足了視覺上的奢華，更在味覺細節上展現出韓式料理的深厚底蘊。

明洞巷弄隱藏版，回歸原始好滋味

整體而言，太初排骨明洞店在肉質表現上絕對名列前茅。雖然價格屬於中高位階，但其高品質的醃製肉品與韓牛，確實物有所值。這裡不僅提供了專業的中文對接服務，還有 Naver 的線上預約機制讓行程規劃更便利。如果想在熱鬧的明洞尋找一處安靜、質感且肉質上乘的烤肉店，這間藏身六樓的隱藏版名單絕對值得排入行程。下次來到首爾，不妨穿過人潮走進巷弄，在炭火與熟成肋排的香氣中，感受一次回歸根源的正宗烤肉體驗。

태초갈비 명동점(太初排骨明洞店)

營業時間：12:00~23:00

地址：서울 중구 명동10길 18 6층 601호(Naver Map導航)(明洞站8號出口228公尺)

電話：+82-507-1417-1598

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