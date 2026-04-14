中壢巷弄隱藏美食！仁利菜包草仔粿飽滿鹹香超大顆，酸菜口味一試就圈粉。

隱身在中壢民生路巷弄間的「仁利菜包」，是一間低調卻極具口碑的米食專賣店。這裡不僅賣菜包，還有各種充滿古早味的客家米食，老闆更是位熱愛貓咪、健談又親切的人。不同於一般的速食米食，這裡的每一份餐點都帶著手工製作的溫度，特別是紮實飽滿的內餡與口感恰到好處的皮膜，讓這間店在競爭激烈的商圈中始終立於不敗之地。無論是為了回味兒時的味道，還是想帶一盒驚艷全辦公室的米食點心，仁利菜包都用最親民的價格與高水準的風味，守護著中壢巷弄裡的美味奇蹟。

隱身商圈巷弄間，客家米食飄鹹香

這間位於中壢車站商圈內的仁利菜包，位置相當低調卻值得專程前往。店內空間整潔，販售各種道地的客家米食，每一樣都展現了紮實的手藝。老闆對待愛貓的疼愛也流露在日常互動中，為小店增添了不少溫馨感。許多老顧客甚至會特地從外地開車而來，一次購買整盒綜合菜包與草仔粿分送親友。這種在辦公室或家庭聚會中人人誇讚的好評，正是店家實力的最佳證明。在清晨 6：30 營業時分，陣陣米香與餡料鹹香便會在巷弄中飄散開來。

軟Ｑ皮薄餡料滿，脆口酸菜最開胃

店內的菜包每顆 40 元，體型較一般店家更為碩大飽滿。外皮軟 Ｑ 帶勁，完全不會有濕軟黏牙的困擾，口感極佳。內餡提供酸菜與蘿蔔絲兩種選擇，蘿蔔絲炒得清甜鹹香且份量十足，每一口都能吃到紮實的料。最令人驚艷的是酸菜口味，酸甜爽口且保有誘人的脆度，與軟 Ｑ 的皮膜結合後，風味層次分明。這種將簡單菜包做到不輸名店的細膩程度，正是仁利菜包能在中壢美食戰區中脫穎而出的關鍵實力。

扎實菜脯存感強，紅豆軟糯Ｑ皮彈

除了菜包，草仔粿也是每位客人必買的經典，同樣售價 40 元。口味豐富，包含甜紅豆、鹹綠豆與素食菜脯肉等。內餡的菜脯肉誠意十足，使用的是肉燥等級的絞肉而非肉末，存在感極強，與菜脯丁交織出鹹香夠味的豐富口感。甜紅豆口味則展現了紅豆的軟糯甜感，包裹在帶有淡淡艾草香氣的 Ｑ 彈粿皮中，口感平衡。對於太久沒吃傳統紅龜粿的朋友，這裡的紅豆內餡軟綿帶 Ｑ，是下午茶時段最療癒的古早味點心選擇。

平價大顆實力派，隱藏名單必回訪

整體而言，仁利菜包是一間隱藏在商圈巷弄裡的狠角色。它不靠華麗的宣傳，而是憑藉著便宜大顆、內餡飽滿且口味出色的硬實力，留住了無數挑剔的味蕾。無論是鹹香的菜脯肉草仔粿，還是清甜紮實的蘿蔔絲菜包，每一口都能感受到老店對客家米食的堅持。下次路過商圈，不妨鑽進巷弄，在滿溢的米香中尋找那份純粹的飽足感。

仁利菜包(草仔粿)

地址：桃園市中壢區民生路59號

電話：03-4229924

時間：清晨06：30 -18：30（每週一公休）

延伸閱讀

桃園隱藏版美食！超秦工廠直營烤雞只要 198 元，秒殺美味完勝好市多。

內行人帶路！中壢60年老字號牛家莊，700元爽吃滿料綜合牛肉鍋。

桃園新屋陽柳塘薑母鴨，埤塘湖畔秘境，湯濃肉大塊重口味必吃推薦。