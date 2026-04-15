變身韓劇女主角！樂天世界校服體驗攻略，20000韓元拍爆遊樂園。

穿上韓劇常見的韓式校服，走進樂天世界拍照，是許多人造訪首爾的清單項目。感性校服樂天世界店位在樂天世界旁，提供多元款式與透明價格。

感性校服作為韓國知名的校服租借連鎖品牌，在首爾多個熱門景點皆有據點。樂天世界分店因其地理位置極佳，租好服裝走出店門即可抵達石村湖水公園與樂天世界遊樂園，成為旅客的首選。店內提供完整的租借流程，從提前預約到現場試穿皆有明確指引。除了校服本體，還有領帶、書包、帽子等配件供選擇，讓造型更具層次。租借費用包含一整天的穿著時間，並提供置物空間存放私人物品。穿著精緻的校服，在旋轉木馬或夢幻城堡前留下紀念，已成為蠶室一帶最具代表性的旅遊體驗之一。

蠶室站旁交通便利，門口周邊美景無數

感性校服店址位於首爾地鐵 2 號線與 8 號線的蠶室站附近，從 4 號出口沿著室內商店街步行約 144 公尺即可抵達。優越的地理位置讓遊客在租借後，能立刻銜接拍照行程。走出店外便是風景優美的石村湖水公園，以及充滿奇幻氛圍的樂天世界遊樂園。這種高度的行程便利性，讓人在 1 天內就能拍出多種風格的旅遊照，從自然景觀到樂園城堡一次滿足。

提前預約省去等待，現場辦理步驟簡潔

針對熱門時段與例假日，強烈建議提前透過官方管道進行預約，以避免現場久候或位子客滿。辦理入場時需出示護照或身分證件，並現場填寫基本資料與繳交押金。目前租借 1 整套校服的費用為 20000 韓元，每人另需支付 10000 韓元的押金。歸還截止時間為當天 21：30 前，提供充裕的時間讓人在樂園內盡情遊玩與拍攝，整體流程對於觀光客而言相當友善且透明。

款式豐富隨心挑選，尺寸齊全男女皆宜

店內備有各式配色與設計，包含經典韓式水手服、西裝領帶款等。尺寸選擇極廣，從小尺寸到 3ＸＬ 皆有供應，不論是閨蜜旅遊、情侶約會或家族出遊都能找到合適的套裝。換裝後可將私人衣物寄存在店內置物櫃，減輕隨身負擔讓拍攝過程更為輕鬆。這種一站式的服務，配合多元的配件搭配，讓每個人都能根據自己的喜好與膚色，挑選出最顯身材且最具質感的韓式制服。

遊樂設施趣味十足，夢幻城堡合照必備

穿上校服進入樂天世界後，最具代表性的拍照點莫過於旋轉木馬與指標性的奇幻城堡。建議可以事先購買好電子門票，憑碼進場省去現場購票時間。穿著制服玩遊樂設施不僅體驗感更強，拍出來的照片更帶有一種青春無敵的氛圍。除了樂園內部，附近的樂天世界購物中心與樂天世界塔也是理想的順遊景點。這份獨特的韓式校服體驗，將普通的遊樂園行程升級為一場充滿儀式感的韓劇場景之旅。

감성교복 롯데월드점(感性校服 樂天世界店)

營業時間：09:00~21:30

地址：서울 송파구 올림픽로 240 롯데월드어드벤처 지하1층

電話：+82221431104