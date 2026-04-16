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首爾聖水洞必吃！JoJo 蛤蜊刀削麵，海鮮煎餅滿滿蝦仁超浮誇。

韓國美食韓國刀削麵刀削麵推薦聖水洞美食
2026-04-16 12:20文字：Jason‘s Life  
Jason‘s Life

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在首爾琳瑯滿目的美食地圖中，JoJo 蛤蜊刀削麵（조조칼국수）聖水店是近期討論度極高的餐廳。這間從大邱紅到首爾的名店，以鮮甜的蛤蜊湯頭與爆量的海鮮蔥餅聞名。

JoJo 刀削麵的傳奇源自韓國南部的大邱，憑藉對食材的執著，被封為「大邱必吃三大美食」。如今這份美味已拓展至首爾，其中聖水店與市廳店最受遊客歡迎。店內裝潢有別於傳統麵攤，採用木質色調與現代簡約風，營造出明亮舒適的用餐質感。菜單設計非常單純，僅提供蛤蜊刀削麵、海鮮蔥餅與蛤蜊清湯 3 樣核心品項，且價位親民。若想避開排隊人潮，建議在中午 11：30 前或下午 14：00 後抵達。這間店不僅保留了職人精神，更以產地直送的鮮甜海味，成為聖水洞逛街之餘補充體力的絕佳選擇。

大邱名店展首爾，聖水洞旁排隊店

JoJo 刀削麵以 3 大魅力吸引食客。首先是產地直送的「同竹蛤蜊」，每日新鮮配送確保湯頭的鮮甜精華；其次是純手工製作的刀削麵體，咬勁十足且能完美吸附湯汁；最後則是視覺與味覺雙重享受的海鮮蔥餅。店內提供中文菜單與圖片，點餐無障礙。如果是 2 人用餐，最推薦的點法是 1 碗刀削麵加上 1 份海鮮煎餅，份量剛好且能嚐到所有精華。另外，店家提供的泡菜口感偏辣，搭配清淡湯頭相當過癮。

招牌蛤蜊刀削麵，湯頭鮮甜麵Ｑ彈

售價 10000 韓元的蛤蜊刀削麵是店內靈魂。與一般連鎖店不同，這裡的湯底加入了大量同竹蛤蜊與蔬菜熬煮，口感鮮甜清爽而不油膩。上桌時，碗裡堆滿了肉質飽滿的蛤蜊，若多人點餐則會將份量集中於同一個大碗中，視覺效果相當震撼。手工揉製的麵條 Ｑ 彈有勁，搭配微辣的韓國泡菜一起食用，呈現出完美的味覺平衡。這道料理也適合單人獨享，對獨旅者非常友善。

海鮮蔥餅料爆滿，滿滿蝦仁小章魚

售價 15000 韓元的韓國海鮮蔥餅是每桌必點的靈魂配角。這份煎餅的麵粉比例極低，取而代之的是密密麻麻的蝦仁、小章魚與細蔥。煎餅邊緣煎得金黃酥脆，內層則保留了海鮮的 Ｑ 彈口感。沾上店家特製的醬油，鮮味大幅提升。由於份量較大，若 1 個人用餐可能會吃不完，建議可以打包帶走。這道配菜以浮誇的用料與扎實的口感，成為許多食客專程回訪的理由。

蛤蜊清湯純鮮味，逛街休息好去處

如果想專注品嚐蛤蜊的原始鮮味，售價 12000 韓元的蛤蜊清湯是極佳選擇，這道純粹的湯品非常適合搭配燒酒享用。整體而言，JoJo 刀削麵聖水店的平均消費約在 15000 韓元上下（約新台幣 350 到 400 元），性價比極高。來到聖水洞感受潮流文化之餘，不妨將這間餐廳排入午餐行程，享受高ＣＰ值的道地韓式海鮮料理。

조조칼국수 성수점(JoJo刀削麵聖水店)

營業時間：10:00~21:30(21:00最後收客)
地址：首尔特别市城东区圣水洞二街289-257(聖水站2號出口111公尺)
電話：+8224684333

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조조칼국수 성수점(JoJo刀削麵聖水店)

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