白鍾元激推聖水洞排骨湯！3 代祖傳極軟嫩，必點手撕麵疙瘩。

來到首爾聖水洞，除了逛精品快閃店與選物店，絕對不能錯過的美食核心就是這間祖傳 3 代的馬鈴薯排骨湯。

在競爭激烈的聖水洞商圈，這間排骨湯之所以能屹立不搖，關鍵在於對時間與比例的堅持。湯底使用了豬大骨長時間熬煮，加入獨門乾白菜與辛香料，喝起來層次豐富，帶有些微辣度卻非常溫潤。骨頭上的肉量驚人，熬煮至輕輕一撥即可骨肉分離，吸飽湯汁的肉質完全不乾柴。店面採 24 小時營業，無論作為早午餐、晚餐或凌晨宵夜，隨時都能品嚐到最道地的韓式靈魂食物。除了正門口的座位，後方還設有寬敞的用餐區，容客量相當大。

聖水洞必吃名店，全天營業隨時吃

餐廳位於首爾地鐵 2 號線聖水站 4 號出口附近，步行約 3 到 5 分鐘即可抵達。由於極受歡迎，用餐尖峰時段通常需要排隊 30 分鐘以上。店家採 24 小時營業模式，若想避開人潮，建議選在上午 10 點 30 分前或下午 3 點到 5 點之間造訪，能大幅減少等候時間。

豬骨熬製湯頭濃，骨肉分離極軟嫩

多人聚餐建議點選大份的馬鈴薯排骨湯，售價 49000 韓元。鍋內放入大量排骨、新鮮蘇子葉、馬鈴薯與金針菇。隨著湯頭滾動，蔬菜香氣融入濃郁肉湯中，味道隨時間推移變得更加濃厚。湯汁下飯且辣度溫和，排骨肉質熬煮至骨肉分離，輕輕一撥即可取下，肉量驚人且毫不乾柴，直接拿起來啃食最過癮。

手撕Ｑ彈麵疙瘩，吸滿精華最入味

品嚐完排骨後，絕對不能錯過售價 4000 韓元的手工麵疙瘩。這是店內的一大特色，現場將新鮮麵團拉薄撕入鍋中，麵疙瘩吸滿濃郁湯汁後口感極其 Ｑ 彈，絕對是整場餐點的高潮。此外，也可加點售價 4000 韓元的拉麵，韓國拉麵體耐煮，放入鍋中吸收精華，同樣是極佳的收尾選擇。

特製沾醬解油膩，掃碼點餐全中文

小菜部分提供泡菜、蘿蔔以及青龍椒，並附上生辣椒泡製的醬汁。店內特製的黃芥末醋醬更是食客心頭好，將排骨肉沾上醬汁，能有效中和肉類的油膩感，讓口感更上一層樓。點餐方面十分便利，牆上雖掛有韓文菜單，但一旁附有條碼，掃描後即可瀏覽中文菜單。店家亦提供外帶服務，方便旅客帶回住所慢慢享用。

소문난성수감자탕(祖傳三代馬鈴薯排骨店)

營業時間：24小時

地址：서울 성동구 연무장길 45 2號地鐵聖水站4號出口240公尺

電話：+8224656580

延伸閱讀

首爾聖水洞必吃！JoJo 蛤蜊刀削麵，海鮮煎餅滿滿蝦仁超浮誇。

金箔韓牛太吸睛！明洞太初排骨專人代烤高品質，大醬粥收尾簡直人間美味。

首爾明洞必吃 Myth 豬腳！1987 年老店，清爽沙拉配豬腳最解膩。