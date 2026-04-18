手工現烤厚切牛舌餅！雲林北港厚德堂餅舖，回烤加熱越嚼越香。

位於雲林北港老街內的厚德堂餅舖，距離朝天宮極近，是一間曾入選台灣百大伴手禮的知名老店。主打現場手工製作的迷你牛舌餅與厚牛舌餅。

厚德堂餅舖座落於熱鬧的北港中山路上，號稱北港最新鮮的年輕老店。不僅榮獲十大伴手禮殊榮，更將傳統糕餅結合精緻包裝與創新概念。主推厚實且包餡的厚牛舌餅，以及小巧可愛的迷你牛舌餅。店家特別強調有溫度的吃法，建議購買後回烤加熱，讓餅皮恢復剛出爐般的酥脆與香氣。鹹甜口味一應俱全，滿足不同食客的味蕾。

古典裝潢質感佳，手工現烤香氣濃

距離朝天宮極近的厚德堂餅舖，店面裝潢散發著精緻的古典氣息。店內最大亮點是採現場手工製作，剛出爐的牛舌餅香氣在老街上格外吸引人。無論是正常尺寸的厚牛舌餅，還是縮小版的迷你牛舌餅，皆由師傅手工揉製烤焙，呈現出扎實的手作溫度與傳統手藝。

迷你造型超可愛，厚實包餡極飽滿

店內產品主打兩大特色，分別是小巧精緻的迷你牛舌餅與份量十足的厚牛舌餅。迷你款式造型討喜，並提供專屬禮盒包裝，極具送禮質感；厚牛舌餅則為正常尺寸，內部包裹著滿滿餡料，厚度極具誠意。口味變化豐富，涵蓋鹹甜多種選擇，展現出老店的創新巧思。

回烤酥脆口感佳，原味香甜嚼勁足

店家特別提倡有溫度的吃法，強烈建議將牛舌餅帶回家後進行回烤加熱，讓餅皮與內餡恢復最佳口感。剛出爐的原味厚牛舌餅散發淡淡的香甜餅香，熱熱地吃越嚼越有滋味，表現相當亮眼。然而鹹蔥口味的調味較為特殊，若初次造訪，選擇經典原味絕對是最穩健的推薦。

厚德堂餅舖

地址：雲林縣北港鎮中山路111號

電話：057823918

時間：08:30–17:30

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