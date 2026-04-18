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北屯新地標！漢神洲際4月盛大開幕，6 大米其林美食全攻略。

台中百貨購物廣場百貨推薦台中美食
2026-04-18 20:40文字：papa 
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台中北屯全新百貨「漢神洲際購物廣場」於 2026 年 4 月 10 日正式開幕。緊鄰洲際棒球場，集結超過 50 家人氣餐飲、全台最大日系超市 LOPIA 與美麗新影城。

座落於崇德路三段的漢神洲際購物廣場，樓層分布從 B3 至 6F，融合了精品化妝品、國際快時尚、主題餐廳與影城娛樂。開幕首兩日吸引眾多粉絲排隊搶購迪士尼 MINISO 限定商品。美食部分最受矚目，包含 6 大米其林推薦品牌、全台首發的「作 天麩羅．割烹」與漢來美食全新蔬食品牌「樂蔬」。雖然指標性品牌「島語自助餐」與「美麗新影城」分別預計於 7 月及第 4 季才會正式啟動，但目前 B1 美食廣場與 5F 餐飲戰區已有多間名店進駐，提供民眾多元的用餐選擇。

北屯商圈新地標，洲際球場旁開張

購物廣場地點位在北屯區崇德路三段 865 號，百貨公司營業時間通常為 11：00 到 22：00。1F 規劃為閃耀經典館，以高質感精品與頂級化妝品專櫃為主，並設有布娜飛香檳吧與藝術品展覽空間。2F 則引入國際快時尚品牌 ZARA、UNIQLO，以及知名精品咖啡 TEN THOUSAND 與星巴克，打造時尚的生活風格提案。

六大米其林進駐，日系超市好採買

B1 美饌生活館是家庭與輕食首選，擁有全台第 3 間日系超市 LOPIA。餐飲亮點包含全台首發的東京必比登拉麵 SORANOIRO 與紐約職人麵包 TOM CAT BAKERY。SORANOIRO 主打蔬菜熬煮的純素拉麵，預計 4 月 20 日後開始供應素食口味。此外還有連續 5 年獲米其林推薦的印度淇里思、漢來上海湯包等名店入駐。

各樓層品牌拆解，島語7月見真章

5F 為最強餐飲戰區，匯集名人坊、NARA Thai Cuisine 與菊川四代目等星級推薦。全台首發品牌包含作 天麩羅．割烹、春香飯店與漢來全新蔬食樂蔬。4F 則由預計 7 月開幕的島語自助餐與台中獨家抹茶名店 nana’s green tea 為代表。多樣化的異國料理與全台首發品牌，讓民眾不必出國即可品嚐國際水準的美味。

影城娛樂第四季，露天酒吧看風景

6F 與 7F 聚焦時尚娛樂與餐飲，屋馬全新韓式烤肉品牌「尚屋」在此設立全台首店。同時進駐運動酒吧 SPORTS NATION 與火鍋品牌椒朋友。美麗新影城提供頂級觀影體驗，預計今年第 4 季正式啟用。頂樓區域規畫戶外夜間餐飲區，包含景觀酒吧與露天餐廳，讓人在城市夜色中享受放鬆的用餐氛圍。

萬席車位輕鬆停，公車接駁好便利

停車空間非常充足，B3 至 B4 地下停車場規畫約 3600 席汽車位，機車族更有 4100 席「免費停放」的福利。若搭乘大眾運輸，4 月 10 日至 4 月 30 日每日 11：00 到 22：00 提供免費接駁專車，往返捷運松竹站、文心崇德站，每 30 分鐘 1 班。優越的交通配置大幅提升了前往購物的便利性。

漢神洲際購物廣場

地址: 臺中市北屯區崇德路三段865號（洲際棒球場旁）
電話: 04 2421 4166
營業時間: 11:00-22:00

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