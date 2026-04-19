東石鮮蚵爆漿脆皮嗲！雲林西螺阿秀倌炸粿，加碼純糯米沾粉麻糬。

位於雲林西螺東市場附近的阿秀倌蚵嗲，保留傳統爐灶手藝，現點現炸的蚵嗲外皮酥脆內裡多汁，搭配特製靈魂醬汁，展現純粹的庶民美味。

來到雲林西螺，除了購買醬油與欣賞大橋，隱藏在巷弄裡的在地小吃更是行程重點。阿秀倌蚵嗲隱身於西螺東市場周邊，店內最吸睛的便是充滿歲月痕跡的傳統灶爐。看著一顆顆裹滿韭菜與鮮蚵的炸粿下鍋，油炸香氣令人食指大動。店內環境純樸乾淨，半開放式空間散發著小鎮特有的慢活節奏。菜單品項豐富且價格親民，飽餐後不妨順道造訪幸福西螺麻糬，帶走一份彈牙不黏牙的伴手禮，完成完美的西螺老街美食之旅。

傳統灶爐現點炸，特製醬汁甜辣香

品嚐炸粿不可缺少特製醬汁，阿秀倌提供帶有微甜與辛辣感的甜辣醬，與各式炸物完美契合。招牌蚵嗲選用飽滿的東石鮮蚵，金黃酥脆的外皮裹著韭菜，海味與蔬菜清甜交織。肉嗲則包入醃製入味的豬肉片搭配爽脆蔬菜，大口咬下肉汁四溢。

金黃菜頭粿軟綿，酥脆豆包咔滋響

看似平凡的菜頭粿切得厚實大氣，外皮炸至極致金黃，內裡軟綿濕潤且帶有純粹米香。杏鮑菇鎖住滿分水分，外皮酥脆且菇肉多汁。配角豆包表現亮眼，油炸後層次分明，咀嚼時發出清脆聲響，多樣炸物湊齊便是最澎湃的台式下午茶。

濁水溪純米製作，片狀麻糬沾粉吃

飽餐後推薦前往正宗祖傳老店幸福西螺麻糬，亦即程文照手工坊。店家堅持使用 100 ％ 的濁水溪糯米製作，每日新鮮現做，確保口感彈牙且不黏牙。最受歡迎的片狀麻糬，白嫩外觀沾上花生粉與芝麻碎，微甜糖粉點綴其中，甜而不膩。

阿秀倌蚵嗲

地址： 雲林縣西螺鎮延平路 130 號（西螺東市場周邊）

電話： 05-586-7353

營業時間： 10:30–18:00（每週一、二公休，別白跑一趟唷！）

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