沒預約絕對吃不到！桃園新屋建業鵝肉美食館，隱藏版爆滿合菜。

位於桃園新屋的建業鵝肉美食館，隱身於偏僻的產業道路內，卻在網路上擁有極高評價。無論平日或假日總是人潮爆棚，若沒有事先訂位極有可能撲空。

建業鵝肉美食館設有專屬的免費停車場，方便開車前來的食客，但每逢假日車位依然供不應求。店內用餐區主要以適合聚餐的傳統圓桌為主，並提供具備隱私性的包廂空間。由於生意極度熱絡，強烈建議提早致電預約，以免耗費時間現場等候。整體供餐模式以大份量的合菜為主，菜色涵蓋在地禽肉、經典客家料理與新鮮海產，展現了傳統台式辦桌的熱鬧氣氛與扎實手藝。

鄉下鵝肉為招牌，四季拼盤作前菜

來到建業鵝肉美食館，多數人會直接選擇份量十足的桌菜組合。其中鄉下土鵝肉是店內的經典招牌，幾乎是每桌必點的核心菜色。鵝肉切盤份量誠意十足，搭配菜色豐富的四季大拼盤一同上桌，為豐盛的家族聚餐揭開序幕，瞬間喚醒食慾。

客家湯圓湯底濃，水晶鵝腸口感脆

除了招牌鵝肉，客家味湯圓更是表現亮眼，深受食客喜愛。湯圓吸附了濃郁的湯頭精華，配料豐富且充滿油蔥香氣，即便吃不完打包回家覆熱，依然能維持極佳的風味。搭配清脆爽口的水晶土鵝腸，讓整體餐點的口感變化更加豐富鮮明。

一品燉盅用料滿，蒜泥蒸蝦滋味鮮

湯品部分首推一品佛跳盅，湯頭熬煮得極為濃郁，內部用料扎實且澎湃，每一口都能品嚐到食材燉煮出的精華，讓人忍不住一碗接一碗。海鮮部分則有蒜泥蒸大蝦，濃郁的蒜香完美襯托出蝦肉的彈牙與鮮甜，是桌菜中極具份量的海鮮亮點。

鮮味燴菜解油膩，養生雞湯暖腸胃

合菜菜色極度豐富，除了海鮮與肉類，鮮味燴時蔬完美扮演了解膩的角色，清甜的當季蔬菜透過燴煮手法保留了原有的脆度。搭配溫潤順口的養生鮮雞盅，熱湯下肚瞬間溫暖腸胃。若餐點份量太大無法完食，店內也貼心提供打包袋供食客自行盛裝，避免浪費食材。

美味雙拼外皮酥，清蒸海鮮肉質甜

炸物部分必吃美味酥雙拼，金黃外衣炸得極度酥脆，咬下時口感層次豐富，無論單吃或沾醬皆有絕佳表現。緊接著端上的清蒸海上鮮，透過簡單的清蒸手法，完美保留了海產的自然鮮甜與細緻魚肉。

順遊永安觀海景，騎乘單車吹微風

飽餐一頓後，強烈建議將鄰近的永安漁港納入行程。不僅能欣賞優美的海岸風光，還能至一旁的綠色隧道騎乘自行車感受微風吹拂。此外，永安海螺文化體驗園區與太平洋自行車博物館等地也相距不遠，是安排桃園新屋一日遊的絕佳順遊景點。

新屋建業鵝肉美食館

營業時間：11:00-14:00 16:30-20:00

營業地址：桃園市新屋區中山西路一段280巷111號

營業電話：03-497-1246

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