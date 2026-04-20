展出5000隻泰迪熊！全台最大桃園龍潭小熊博物館，室內美拍聖地。

位於桃園龍潭渴望會館內的小熊博物館，是全台規模最大的泰迪熊主題展館。館內收藏超過 5000 隻來自世界各地的精緻泰迪熊，並規劃多個異國情境與互動區域。

來到桃園龍潭，隱身於渴望會館內的小熊博物館是一處充滿童話色彩的療癒場域。此處結合了珍貴收藏、情境美拍與手作體驗等豐富元素。開車前往可直接停放於會館地下室，消費滿額即可折抵停車費用。入館需購買門票，成人票 250 元，兒童與優待票 200 元，票券內含課程與商品抵用卷各 50 元，且可於館內合併使用，帶來極具彈性的遊覽體驗。

巨型大熊迎賓客，雜誌櫥窗極好拍

驗票入館後，首先映入眼簾的是一隻全球少見的超大型泰迪熊，以極具震撼力的姿態迎接訪客。一旁特別設置了宛如時尚雜誌封面般的精緻櫥窗，提供絕佳的攝影取景點。穿過入口區域，館內規劃了專屬空間介紹泰迪熊的歷史淵源，讓人在欣賞可愛外觀之餘，也能深入了解其背後的文化故事。接著漫步進入悠活小鎮展區，充滿異國風情的街道佈景，瞬間讓人彷彿置身於童話世界。

主題造景極繽紛，異國風情秒出國

館內精心劃分了數個寬敞且主題鮮明的展示空間。在小小主題熊區與創造森林大冒險區，不僅能欣賞各式造型獨特的展品，還能寫下想對大自然訴說的心語。異國主題區更是全館亮點，匯集了美國、法國、英國、義大利與日本等國家的專屬場景。穿著各國傳統服飾的泰迪熊完美融入逼真佈景中，讓人無需搭機便能體驗環遊世界的視覺樂趣，每個角落皆是絕佳的攝影點。

玩樂沙坑極安全，珍藏展品超稀有

除了靜態展示，館內亦貼心設置了玩樂小沙區，提供安全的室內環境讓孩童盡情玩耍。欣賞完活潑的主題造景後，腳步來到令人驚豔的珍藏區。這裡展示了眾多限量版與特殊造型的頂級泰迪熊，每一件作品皆展現了極致的工藝細節與設計巧思。從復古經典款到華麗限定版，豐富多樣的頂級收藏，絕對會讓喜愛泰迪熊的愛好者大開眼界。

手作體驗樂趣多，闖關集章換禮物

若想留下獨一無二的專屬回憶，館內設有 2 間寬敞的 ＤＩＹ 教室，提供泰迪熊相關的手作體驗課程。訪客可利用門票附贈的課程抵用券參與製作，親手打造專屬紀念品。此外，全館亦規劃了闖關集章活動，只要拿著集章卡在各個展區尋找對應印章，完成所有收集任務後，即可至服務櫃台兌換精美的專屬貼紙，為整趟參觀行程增添了許多探索樂趣。

禮品專區超好買，順遊小人國水庫

結束豐富的館內探索後，出口處的小熊禮品店是不可錯過的最終站。若未使用手作體驗抵用券，可將票券全數用於折抵禮品店內的商品消費，輕鬆帶走精緻紀念品。離開渴望會館後，周邊亦有豐富的順遊景點可供安排。鄰近的小人國主題樂園、石門水庫、龍潭大池與棒球名人堂皆是絕佳去處；若想品嚐在地美食，前往龍元宮周邊商圈亦能滿足大啖小吃的渴望。

小熊博物館

營業時間：09:30-18:30(週二休館)

營業地址：桃園市龍潭區渴望路428號B1

營業電話：03-4072323

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