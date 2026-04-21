全包廂隱私極佳！台北松江路高檔男鐵板燒，大啖金沙龍蝦免轉場直接歡唱。

位於台北市松江路地下室的男鐵板燒，全店採私人包廂設計，提供極具隱私的用餐空間。套餐 2680 元起，能品嚐波士頓龍蝦、肋眼牛排等 17 道精緻佳餚。

走下松江路的地下室，彷彿與喧囂的城市徹底隔絕。男鐵板燒主打全包廂設計，空間配置從 8 人至 30 人皆有提供，完美保障了聚會的隱私性。無論是商務洽談或慶祝生日，皆能毫無顧忌地暢所欲言，氣氛放鬆且充滿質感。最令人驚豔的亮點在於每間包廂皆配備完整的 ＫＴＶ 視聽設備，上菜節奏不急不徐，用餐完畢後無需勞波奔波轉換場地，直接原地續攤開唱。餐廳營業時間至深夜，將高檔餐飲與私人娛樂空間完美結合，成為台北市中心低調且奢華的應酬天堂。

包廂設計護隱私，頂級視聽免轉場

走下松江路的地下室，彷彿與喧囂的城市徹底隔絕。男鐵板燒主打全包廂設計，空間配置從 8 人至 30 人皆有提供，完美保障了聚會的隱私性。無論是商務洽談或慶祝生日，皆能毫無顧忌地暢所欲言。最令人驚豔的亮點在於每間包廂皆配備完整的 ＫＴＶ 視聽設備，用餐完畢後無需勞波奔波轉換場地，直接原地續攤開唱，營業時間至深夜，將高檔餐飲與娛樂完美結合。

金沙龍蝦肉扎實，奶焰生蠔味香濃

晚餐套餐定價 2680 元，包含 17 道現點現做的精緻佳餚。海味部分首推活體金沙波士頓龍蝦，裹上細緻金沙於鐵板上煎製，鹹香蛋黃粉末完美提升了龍蝦的鮮甜層次。起司奶焰生蠔則將飽滿多汁的生蠔搭配起司微微焦化，奶香與海味交融，口感滑順且毫無腥味，徹底顛覆對生蠔的既定印象。

魚子干貝鮮味濃，鮑汁鮑魚極軟嫩

巧達魚子醬干貝將表面煎至微焦，中心保留生嫩熟度，搭配巧達醬底與魚子醬點綴，鹹鮮風味層次豐富且擺盤精美。鮑汁鮑魚處理得極為軟嫩易嚼，濃郁鮑汁帶有自然甘甜，單吃便能感受滿滿海味。另外搭配馬告椒鹽午魚，運用台灣原住民特有香料，檸檬草與山胡椒氣息完美襯托出酥脆魚皮與細嫩魚肉。

肋眼牛排脂香濃，烏魚炒飯粒分明

肉品重頭戲為頂級肋眼牛排，主廚精準掌控鐵板火候，將外層煎出迷人焦香，切開後肉質依然保持粉嫩色澤，入口時飽滿油脂香氣四溢且無絲毫腥味。搭配極致鮮甜的松葉蟹蒸蛋，細緻質地幾乎入口即化，給予胃袋溫暖安撫。主食則以烏魚子炒飯完美收尾，濃郁鹹香徹底滲入粒粒分明的米飯之中，飽足而不顯油膩。

松葉蟹蛋質地細，創意小點工序繁

創意小食同樣表現亮眼，松葉蟹蒸蛋的質地細緻，幾乎達到入口即化的程度，搭配鮮甜松葉蟹肉，賦予味覺極大的安撫與平靜。師傅在鐵板上專注料理的身影，不僅是一場視覺饗宴，更透過繁複工序將平凡食材化作驚喜。每一道菜色的上菜節奏恰到好處，確保食客能以最舒適的速度，細細品味海陸交織的頂級精華。

冰心松露創意佳，冷熱交織口感妙

除了經典海陸主餐，創意小點同樣擁有專屬的品嚐亮點。其中最令人驚豔的冰心松露包，展現了極佳的巧思。熱騰騰的外皮一口咬下，迎來的是冰涼滑順的內餡，冷熱交織的奇妙口感在嘴裡迸發，伴隨著極度鮮明的松露香氣。這份獨特的風味不僅轉換了味覺，更為這場極致隱密的鐵板燒盛宴增添了令人回味的驚喜。

男 鐵板燒｜Nan Teppanyaki

營業時間：週一到週日 12:00–14:30、17:30–22:00​

店家電話：0225166868

店家地址：104095臺北市中山區松江路67-2號B1

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