畢業限定開賣！獨創甜筒花束可以吃又好拍，還能和同學一起分享的特別禮物。

鳳凰花開的季節一到，除了準備面對離別的那一點點感傷，更多的，其實是想好好替彼此留下最有記憶點的祝福對吧？但說真的，花束每年都送一樣的，是不是有點沒新意(笑)？這次小涼就來分享一款讓人一看就忍不住「哇～也太可愛了吧！」的畢業禮物！

來自台中人氣伴手禮品牌 巴部屋工房，本身就已經是超有名氣的在地甜點店，不只榮獲「台中十大伴手禮」肯定，實力真的不是開玩笑的那種。更厲害的是，他們家的特製甜筒餅乾，還被不少義式冰淇淋店、咖啡廳指定使用，甚至連高級無菜單料理店也都看得到它的身影，這種等級，完全就是甜點界的隱藏MVP✨

這次直接把自家超夯的脆皮甜筒餅乾直接變身成「甜筒畢業花束」，真的很會欸！把甜筒當成花朵，再搭配永生花滿天星、療癒系畢業生小熊，一整束拿在手上，不只吸睛度爆表，還多了滿滿的儀式感，重點是這不是只能看不能吃的花束，每一支甜筒都是可以開心嗑掉的那種，送禮同時還兼顧美味，完全打中現在年輕人的心！在這個鳳凰花開、準備說再見的季節，來點不一樣的創意花束，讓祝福變得更甜一點，好像也很剛好對吧～

每一束花束內都誠意滿滿，直接放入12朵甜筒奶酥餅乾，再搭配永生花滿天星與療癒系畢業生小熊，整體看起來不只可愛，份量也很有感，拿在手上就是那種「哇～這束很可以！」的存在😍



而且現在還有小確幸要跟你們說！目前預購到 5月10日都有優惠活動，想搶先幫畢業生或媽媽準備一份特別禮物的，真的可以趁這波先訂起來～有興趣的話也可以直接電洽巴部屋工房📞 04-22852221

另外還有一款走比較低調質感路線的選擇，就是以竹炭甜筒奶酥餅乾為主的花束！帶點微酷又不失質感，拿來送禮真的很有記憶點✨

如果是想讓孩子在畢業當天多一點互動與回憶，小涼也很推薦媽媽們直接選擇大束的甜筒畢業花束！像這種一整束滿滿甜筒的設計，送給畢業生之後，不只是拍照好看而已，還多了一個超有參與感的小巧思！可以直接讓孩子把花束裡的一支支甜筒奶酥餅乾拿出來，分享給班上同學，一人一朵，邊吃邊笑，瞬間變成最甜的畢業回憶💕

當然如果你預算有限，也可以選擇小花束來送，這一款也可以送給辛勞一年的媽媽們唷！

小涼也可以想像，到了畢業典禮當天，校園裡一定會出現很多這樣暖心的畫面，低年級的弟弟妹妹們，手上抱著一大束甜筒花束，小心翼翼地走向自己的姊姊、哥哥，開心又有點害羞地說一句：「畢業快樂！」，用這種既可愛又能吃的甜筒花束來傳遞祝福，不只是單純送禮，更像是一種屬於家人之間的小儀式感

而且這款甜筒花束真的不只適合送同學或家人，小涼覺得送給老師、長輩們也超可以！像畢業當天，把這樣一束滿滿心意的甜筒花束親手送給老師，那種畫面其實蠻感人的～不只是感謝平常的教導，還多了一點輕鬆可愛的氛圍，不會太制式，反而更有溫度。



不管是送畢業生、老師還是長輩，一束搞定各種場合，小涼只能說～這款真的很會！

再來小凉就要分享這甜筒奶酥餅乾的口感與味道囉！花束的甜筒餅乾有兩種口味(原味、竹炭)，但裡面的餡都是草莓奶酥醬+草莓凍乾。

小涼自己吃完的感覺是，這款甜筒餅乾走的是輕盈系路線，跟以往那種厚實、超酥脆的冰淇淋甜筒不太一樣。因為是迷你版、也比較薄，入口的時候不會有很強烈的「喀滋」聲，反而是偏柔酥、細緻的口感，咬起來更輕巧一點。內餡的草莓奶酥則是加分關鍵，不是那種一入口就甜到膩的類型，而是溫潤順口的奶香甜，在嘴裡慢慢化開，接著會突然咬到草莓凍乾，那一瞬間的微酸感跳出來，剛好把甜味拉回平衡，整體吃起來會有一種甜中帶酸、層次分明的小驚喜。

竹炭甜筒餅乾本身帶著淡淡的穀香與微微炭焙香氣，不是那種很重的炭味，入口一樣是偏薄、輕酥的口感，內餡是一樣的唷！！

對了！這款甜筒畢業花束還藏了一個讓人會心一笑的小巧思，就是在花束之間悄悄串上了小燈，而且還是多段式開關設計，可以依照喜好調整閃爍模式。白天看已經夠吸睛，到了晚上輕輕一按開關，整束花瞬間像點亮的小小聖誕樹一樣，溫暖又浪漫，氛圍感直接拉滿！！



在這個充滿離別與祝福的季節，用一束可以分享、可以品嚐，還能在夜晚發光的甜筒花束，替重要的人留下最不一樣的畢業回憶。無論是送給同學、家人、老師，甚至變身母親節花束都很可以，一束多用、心意滿滿，小涼只能說～這種又甜又有創意的伴手禮，真的會讓人忍不住想再回購！！

巴部屋工房BaBuu House

電話：04-22852221

地址：台中市南區建成路1824號

營業時間：10:00~19:00 (週日公休)

官網：巴部屋工房BaBuu House

臉書粉絲頁：巴部屋工房BaBuu House

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