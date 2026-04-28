咖啡師開的職人手搖飲！「龍角 Dragon Horn台中逢甲店」成熟大人味咖啡凍一喝上癮。

咖啡師開的職人手搖飲!在台北喝過念念不忘的【龍角 Dragon Horn】，終於來到台中插旗於逢甲商圈啦，身為咀嚼控大愛招牌咖啡凍，讓人上癮的成熟大人味一喝就愛，無論是配奶茶或純茶都很適合!

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food

龍角 Dragon Horn 環境分享

▼來自彰化鹿港的人氣手搖飲品牌【龍角 Dragon Horn】，目前於全台已有十餘家間門市，包括雙北、桃園、宜蘭、台南皆有，台中首家門市插旗於逢甲商圈逢甲路上，鄰近逢甲大學相當熱鬧。

▼【龍角 Dragon Horn】主打「好茶＋好咖啡」雙主軸飲品選擇，使用AI智能機製作茶飲，還有要價不斐的咖啡機，確保每一口都是最好的滋味!

▼【龍角 Dragon Horn】也有販售咖啡包，在家就能享有同款香氣!

龍角 Dragon Horn台中逢甲店 菜單

龍角 Dragon Horn 飲品介紹

龍涎凍奶／咖啡凍(L)💰65元

▼招牌人氣龍涎凍奶+咖啡凍，奶茶是以特製炒焙紅茶為基底，茶奶香濃郁，再加入Q彈手工咖啡凍，入口濃郁咖啡香襲來好驚喜。

雷夢咖啡(M)💰70元

▼我很喜歡的雷夢咖啡，以現萃咖啡搭配新鮮檸檬原汁，清爽順口，讓黑咖啡喝起來多了層次!

橙柚青(L)💰75元

▼酸酸甜甜的橙柚青，將柳橙、葡萄柚創意結合抹茶，滿滿果香中喝得到微苦抹茶，意外不違和，有著讓人停不下來的魔力!

春燦桂花(L)💰40元＋桂花凍💰15元

▼適合夏天的這杯春燦桂花茶，以四季春搭配桂花花瓣薰香，無糖喝起來也順口不澀，推薦可以搭配桂花凍，滑嫩咕溜口感超討喜。

龍角 Dragon Horn台中逢甲店 飲用心得

身為咖啡控和手搖控!認真大推這家【龍角 Dragon Horn】，無論是咖啡香氣或是茶香都能一次滿足，尤其是咕溜的咖啡凍，是在外面找不到的獨特風味，推薦大家一定要試看看~

龍角 Dragon Horn台中逢甲店 店家資訊

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地址：台中市西屯區逢甲路20巷6號之2一樓

營業電話：04-27003198

營業時間：11:00–22:30(週二~周五)；12:00–23:00周末；周一休

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