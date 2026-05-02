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清蒸帝王蟹與頂級佛跳牆必吃！新北宸軒園母親節桌菜，附設包廂與KTV。

新北美食新北桌菜桌菜推薦家庭聚餐
2026-05-02 23:30文字：京少 
京少

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位於新北市新店區的宸軒園中興店，主打由香港師傅坐鎮的正宗港式經典桌菜與家庭合菜。提供獨立包廂與附設 ＫＴＶ 的寬敞大圓桌，點滿 3 道炒菜更享有加贈 1 碗白飯的超值優惠。

尋覓新北地區能兼顧長輩口味與歡快氣氛的聚會餐廳，這間備受在地人推崇的粵菜海鮮絕對是口袋名單。店面周邊停車極為便利，空間規劃極具彈性， 1 樓設有適合小型聚餐的溫馨包廂， B1 則為配備歡唱設備的大型宴會空間。從精緻單點到澎湃年菜皆有極佳口碑，在母親節等重要節慶更可提前預訂專屬桌菜，讓全家人在舒適寬敞的環境中，盡情享受頂級的味覺饗宴。

四喜拼盤超澎湃，蔥油嫩雞滿脂香

開場的宸軒四喜迎賓拚誠意十足，以華麗的月形擺盤呈現典型宴席風格。集結鮑魚、海蜇皮、尼信與切片魚卵，為接下來的重頭戲完美暖身。緊接著上桌的御品蔥油文昌雞展現極致滑嫩，白皙細緻的肉質入口散發自然雞油香氣，搭配蔥油提味恰到好處，完全保留了雞肉本身的純粹鮮甜。

頂級魚翅佛跳牆，清蒸帝王蟹Ｑ彈

御膳魚翅佛跳牆用料極度奢華，內含豬腳、炸鳥蛋、魚翅與筍子等經典配料，厚實湯頭鮮美而不死鹹。燉至軟嫩的豬腳散發滿滿膠質，豐富層次絕對能征服長輩的味蕾。清蒸帝王蟹腳盤則以重口味調味展現扎實蟹肉的魅力，底層吸飽海鮮醬汁精華的 Ｑ 彈粿條，更是整道佳餚不可錯過的美味靈魂。

龍虎石斑肉厚實，蒜香肋排極軟嫩

考驗廚師火候功力的古法清蒸龍虎斑，選用厚度極具誠意的頂級魚肉，肉質紮實且細嫩。鋪滿青蔥後淋上熱油與特調醬汁，乾淨的鮮味瞬間撲鼻而來。蒜香香草豬肋排外層散發著立體的蒜香與香草氣息，肉質極度軟嫩毫不費力，調味尾韻帶有些許微甜，讓人回味無窮大快朵頤。

鰻魚米糕金湯雞，牽絲芝麻球壓軸

台式桌菜必備的櫻花蝦蒲燒米糕，鋪上蒲燒鰻魚與極具存在感的酥脆櫻花蝦，將整體層次推向高峰。蟲草金湯燉全雞湯頭清爽鮮甜，柔軟的雞肉輕撥即骨肉分離。搭配蠔黃鮑片扒時蔬的鮮美滑順，以及外皮 Ｑ 彈、內餡牽絲的香甜麻糬芝麻球作為壓軸，為這頓澎湃的佳節聚餐畫下最圓滿的句點。

宸軒園粵菜海鮮(中興店)

新北市新店區中興路一段141號
02 2915 6006
11:00–14:30, 17:00–21:00

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宸軒園粵菜海鮮

新北市新店區中興路一段141號
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