直擊冬山超巨爆餡紅豆餅！「同心圓」酸菜花生與綿密芋頭，必吃銅板小吃。

宜蘭縣冬山鄉的冬山同心圓紅豆餅，以巨無霸的驚人尺寸與多到無法合攏的爆漿內餡聞名，高達 11 種的甜鹹口味選擇，每一顆皆維持在 25 元的親民價格。

尋覓冬山老街周邊的特色點心，這間距離冬山火車站僅需步行 6 分鐘的攤位絕對是首選。點餐方式極具巧思，檯面上備有寫上號碼的紙袋，只需直接畫記屬意的口味交予店家即可。由於堅持現點現做，下午茶時段經常湧現等候人潮，建議提前去電預訂。等待之餘，亦可順道品嚐隔壁人氣極高的冬山春捲蝦餅，或是前往鄰近的阿桶嬤糬概念店，帶上一份茶香濃郁、毫不黏牙的烏龍茶麻糬作為伴手禮。

手掌尺寸超巨大，傳統餅皮極扎實

看著烤爐上製作的過程，絕對會被店家毫不手軟的給料方式深深震撼。每一顆紅豆餅的個頭皆極度巨大，拿在手中沉甸甸的份量幾乎與手掌心不相上下。有別於市面上常見的酥脆外衣，這裡選用帶有微微厚度的傳統古早味餅皮，口感相當扎實且散發著純粹的麵糊香氣，完美包覆著多到溢出來的豐滿內餡。

爆量芋泥滿溢出，綿密滑順不甜膩

身為芋頭控的食客，絕對會為這款塞滿厚實芋泥餡的口味陷入瘋狂。滿溢而出的內餡完全展現了真材實料的誠意，大口咬下不僅能感受到芋泥的綿密滑順，更能咀嚼到實實在在的芋頭顆粒。整體風味拿捏得極為精準，濃郁純粹且毫不甜膩，品嚐完一整顆便能帶來極大的飽足感。

獨特酸菜花生粉，鹹香交織似刈包

鹹食愛好者則強烈推薦點選饕客一致讚賞的酸菜花生口味。在扎實的餅皮中，豪邁包入傳統酸菜、花生粉與提味香菜，宛如將經典台式小吃刈包的控肉抽離，巧妙轉化為紅豆餅的創意型態。鹹香的酸菜與微甜的花生粉在口中完美交織，充滿驚喜的獨特滋味令人一吃就上癮。

經典紅豆與奶油，排隊等候超值得

除了令人驚豔的芋頭與創意酸菜花生，最經典的紅豆與奶油口味同樣是高人氣的熱銷品項。綿密的紅豆泥與滑順的奶油餡，在微熱扎實的餅皮襯托下，散發著令人懷念的古早味。儘管尖峰時段需耐心等候出爐，但看著烤爐上那滿到蓋不起來的誇張配料，這份等待絕對物超所值。

冬山同心圓紅豆餅

地址：臺灣宜蘭縣冬山鄉冬山路一段984號喜互惠冬山店斜對面

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