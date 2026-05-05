私藏桃園客家菜天花板與招牌大封肉！龍潭糧園茶藝客家小館，30年名店。

桃園市龍潭區的糧園茶藝客家小館，是一間隱身於巷弄中、在地經營高達 30 年的私房名店，被眾多食客譽為桃園客家菜料理界的天花板。

尋覓龍潭地區的頂級客家風味，這間獨棟庭院餐廳絕對能滿足所有期待。店外貼心備有兩區專屬免費停車場與小型遊戲區，大幅提升了開車前往的便利性。走入店內，復古典雅的精緻裝潢宛如傳統茶藝館，入座後隨即奉上講究的熱茶。平日午間時段經常瞬間爆滿，白飯計費方式則依人數或單點碗數彈性計算。

彈牙土雞極鮮甜，肥嫩封肉滿脂香

人氣首選的白斬黃皮土雞需提前去電預訂，皮 Ｑ 肉嫩且帶有自然甜味，沾取特製客家桔醬更是絕配。視覺效果滿分的客家大封肉，厚實三層肉燉至入口即化，鹹香醬汁極度下飯。經典的梅干扣肉則是客家菜靈魂，吸飽油脂與滷汁的梅干菜交織著肥而不膩的五花肉，完美的醬色令人食指大動。

化骨鯽魚燉入味，五更牛腩滿醬香

考驗廚藝的客家燜鯽魚工序繁複，經過炸、蒸與慢燉，魚骨軟爛如泥幾近化骨，拌炒特製醬料後淋上熱油，香氣迷人。五更牛腩包裹著微辣豆瓣醬香，半筋半肉搭配高麗菜與洋蔥燉煮，軟嫩中保有嚼勁。極具特色的三杯掌茄，將軟綿茄子與滷至入味的大腸頭結合，以三杯手法快炒，展現截然不同的風味層次。

經典小炒超下飯，酥嫩豆腐極滑順

看似平凡的糧園豆腐，將雞蛋豆腐煎至微酥，內部依然細嫩滑順，搭配微甜醬汁畫龍點睛。鑊氣十足的客家小炒，魷魚、豆干與五花肉在蔥段與大火加持下逼出濃厚脂香，堪稱最強白飯殺手。大魚大肉之餘，極度推薦點上一盤口感脆嫩清甜的炒水蓮，或是裹滿金沙醬料的南瓜鹹蛋，完美平衡整體味蕾。

傳統麻糬裹花生，平價消費滿誠意

餐後店家會貼心招待一份傳統客家麻糬，溫熱軟 Ｑ 的麻糬均勻裹滿香濃的花生粉，散發著濃厚的客家風情。綜觀整體用餐體驗，不僅完美堅持了客家料理的傳統作法，更巧妙融合了符合現代口味的精緻呈現。平均每人僅需 400 多元的親民消費，完美展現了在地老字號物超所值的滿滿誠意。

糧園茶藝客家小館

地址：桃園市龍潭區双連街90號

電話：034704778

時間：11:00–14:00、17:00–20:30｜每週一、二 公休

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