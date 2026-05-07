台中最奢華的歐洲莊園戶外婚禮！「芳庭路壹號莊園」千坪綠地花園打造夢幻回憶。

還沒開幕就造成巨大轟動！台中最奢華的【芳庭路壹號莊園】，完整重現歐洲莊園戶外婚禮，讓人彷彿走進義大利佛羅倫斯，搭配超大的千坪綠地花園，以及米其林廚藝團隊打造奢華宴席，無疑是台中豪宅式宴會的最佳選擇，絕對能讓新人擁有夢幻回憶。

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▼【芳庭路壹號莊園】位於台中市北屯區芳庭路1號，由知名的雲品國際打造，預計成為中台灣旗艦級戶外婚宴新地標，鄰近高速公路，附設有大型停車場可停車。

▼【芳庭路壹號莊園】園區規劃二樓有兩間宴會廳、頂樓戶外證婚以及可做為包廂婚禮或證婚儀式的森林教堂，最多可容納多達68桌。

▼【芳庭路壹號莊園】建築體引入大面積玻璃設計，以採光增加空間通透感，同時將戶外森林景致引進室內，更讓賓客在大廳、迎賓處也能一覽台中市景。

▼【芳庭路壹號莊園】全新的歐式宴會廳中，可以看到許多歐式鑄鐵裝置藝術、鑄鐵老件古董、手工砌石牆，還有義大利式老石磚路等設計，讓人彷彿走進義大利佛羅倫斯中，營造漫步歐洲城市的沉浸式體驗。

▼【芳庭路壹號莊園】燈光還可以變換，隨時打造不同情境氛圍。

▼彷彿走進童話故事劇情中，【芳庭路壹號莊園】證婚儀式的森林教堂，完全就是每個人心中的夢幻場景。

▼【芳庭路壹號莊園】是全台唯一設有拍照區網美牆的新娘房，裏頭還有私人廁所、掛燙機、保險箱等貼心設施，讓新娘能夠以最完美狀態迎接人生重要時刻。超美的空間超適合打卡拍照。

芳庭路壹號 婚宴專案選擇

「芳庭路壹號莊園喜宴專案」，每桌10位，NT$36,990元+10%，全位上套餐

「芳庭路壹號莊園喜宴專案」，每桌10位，NT$17,990元+10%，平日限定，前50組優惠限定

「芳庭路壹號莊園喜宴專案」，每桌10位，NT$19,990元+10%

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「芳庭路壹號莊園喜宴專案」，每桌10位，NT$25,990元+10%，贈戶外證婚空間

芳庭路壹號 餐點介紹

【芳庭路壹號 】以創意西式料理為特色，找來米其林廚藝團隊親手操刀，能吃到龍蝦、豬肋排到鮑魚等頂級食材，從鹹食到甜點口味讓人驚喜連連，顛覆傳統婚宴菜色的既有印象，每一道都充滿新意又美味。

芳庭路壹號莊園 店家資訊

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