一中新開幕 ! 韓國釜山人開章魚蝦鍋，「釜山三味食堂 사위식당」5/3-5/5試營運限量一百組66折。

最近網路最夯的話題，就是這家韓國釜山人開的【釜山三味食堂 사위식당】，居然來到台中一中街插旗，品牌概念源自韓國「丈母娘的餐桌」，象徵用最好的食材與最費工的料理，主打超特別的釜山章魚蝦鍋 ，不只超講究的多款小菜無限續，用餐還會有韓國歐巴幫你桌邊服務，一鍋三味搭配72小時熟成韓式紅醬，完全就是十足的白飯殺手!

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food

釜山三味食堂 사위식당 環境分享

▼新開幕的【釜山三味食堂 사위식당】，位於台中市北區育才北路 ，就在中友百貨的旁邊，開車來可停放於附近收費停車場。

▼【釜山三味食堂 사위식당】用餐環境共有兩層樓，以沉穩的木質調色系為主，搭配道地的韓國文字及擺設，真的讓人感覺一秒到釜山!

▼【釜山三味食堂 사위식당】入座就會送上豐盛小菜，包含生菜/玉米高麗菜/韓式泡菜/韓式金針菇等，都是可以無限續用超級讚。

釜山三味食堂 사위식당 菜單

釜山三味食堂 사위식당 餐點介紹

章蝦牛鍋(中份2-3人份) 💰798元 (+起司炒飯)

▼章蝦牛鍋以「章魚、牛肉、蝦仁」三種食材為核心，搭配72小時熟成醬料，章魚的嚼勁、蝦仁的脆甜、牛肉的爽感，甜香辣在嘴裡爆炸，完全就是十足的白飯殺手。

▼章蝦牛鍋還會有韓國歐巴幫你桌邊拌炒。

▼最後還可以加上起司做成起司炒飯，迷人的鍋巴口感酥脆，配上熔岩起司實在太罪惡!

洋釀炸雞 💰250元

▼韓式料理必吃的洋釀炸雞，外層裹上甜甜的洋釀醬汁，肉肉超嫩，趁熱享用酥脆又多汁!

辣炒雞 💰350元

▼顛覆傳統印象的辣炒雞，創意附上起司醬和韓式美乃滋醬可沾取，單吃辣香夠味，搭配醬汁味道更有層次!

馬鈴薯煎餅 💰180元

▼讓我大驚豔的馬鈴薯煎餅 ，咬起來酥脆指數爆表，還可以吃到馬鈴薯一絲絲的口感，以及融化的療癒起司，最酷的居然附上蜂蜜醬，香甜不膩口的滋味尬上煎餅，完全就是神仙組合啊!

釜山三味食堂 사위식당 用餐心得

喜歡韓式料理別錯過這家【釜山三味食堂 사위식당】，品牌主要據點仍在韓國，台灣為少數海外據點，最重要的是每道都好吃無雷，尤其是第一次吃到的章蝦牛鍋，獨特風味非常討喜好吃，讓台灣人不用出國，也能體驗道地釜山風味!

釜山三味食堂 사위식당 店家資訊

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地址：台中市北區育才北路 71 號

營業電話：

營業時間：

餐點需+10%服務費\(每人低消300元)

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