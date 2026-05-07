超狂無蛋沙拉與明太子杏鮑菇！竹北植物飲食瑜伽聚落，純植質感蔬食。

新竹縣竹北市的植物飲食瑜伽聚落，主打無蛋、無奶與無麩質的精緻植物飲食，巧妙結合日本正食食養理念與瑜伽生活。

尋覓都市中能讓身心徹底放鬆的純植秘境，這間結合 2 層樓複合式空間的質感名店絕對能帶來無限驚喜。 1 樓用餐區以大地色系與木質調為主，溫暖的橘色牆面搭配編織吊燈，大片落地窗迎來絕佳的自然採光。極度熱門的拱形半包廂座位更宛如小型洞穴，隨手一拍皆散發著迷人的雜誌氛圍； 2 樓則規劃為專屬瑜伽教室，完美落實了健康慢活的自然理念。

擬真沙拉最中餅，炙燒鮮香杏鮑菇

招牌前菜絕對會徹底顛覆對蔬食的既定印象。外觀極度吸睛的蛋沙拉最中餅，輕薄外殼包裹著綿密滑順的特製內餡，巧妙運用日本黑鹽的天然礦物氣息還原出濃郁熟蛋香。另一道炙燒明太子杏鮑菇同樣充滿驚喜，飽滿多汁的菇體經過細緻炙燒，搭配海苔酥與白芝麻，在口中散發出宛如明太子般的濃郁海味與迷人焦香。

爐烤圓茄可可醬，青醬野菇乳酪香

義式爐烤圓茄選用口感極度柔軟的日本特有品種，高溫爐烤後逼出自然鮮甜，搭配獨特的番茄可可醬與濃郁酸奶，酸甜中帶有可可微苦風味，展現出極度成熟的大人風味。主食強烈推薦青醬野菇義大利麵，新鮮羅勒的強烈氣息被純植酸奶完美柔化，散發出細緻的乳酪香氣，搭配焦香四溢的野菇，讓整體風味更加立體鮮明。

外酥內軟佛卡夏，辣香松露馬鈴薯

喜愛早午餐的食客極度適合點選油封蕃茄佛卡夏三明治。烘烤至外酥內軟的佛卡夏麵包保有純粹麵香，搭配酸甜交織的油封番茄，滋味輕盈毫不厚重。嗜辣者則絕對不能錯過香辣松露馬鈴薯，鬆軟綿密的馬鈴薯塊裹滿濃郁松露香氣，緊接而來的油潑辣椒帶來強烈刺激，香辣過癮的絕妙搭配令人越吃越上癮。

奇蹟果昔極濃郁，玫瑰拿鐵伴花香

豐盛的純植饗宴，少不了專屬的健康飲品搭配。綠色奇蹟果昔將羽衣甘藍與香蕉等水果均勻攪打，並點綴枸杞增添養生氣息，口感濃郁順滑且帶有自然果甜。舒心玫瑰月亮拿鐵則以燕麥奶取代傳統牛奶，融合印度人蔘與玫瑰香氣，溫暖奶香伴隨著淡雅花香，在這處靜謐的瑜伽聚落中，用一杯熱飲的時間找回身心靈最純粹的放鬆感受。

Anjali Café & Yoga 植物飲食瑜伽聚落

地址：新竹縣竹北市自強五路126號

電話：03-6587786

營業時間：11:00–21:00(周三公休)

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