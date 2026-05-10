三重超人氣排隊指標今大滷肉飯！入口即化肥油系巔峰，百元高性價比神級小吃。

新北市三重的今大滷肉飯，是當地極具指標性的排隊美食。主打充滿膠質的肥油系滷肉飯，搭配各式平價古早味小菜與傳統燉湯。

尋覓三重的經典小吃，這間門口總是排起長龍的老字號絕對榜上有名。雖然人潮眾多，但受惠於店員各司其職且動作迅速，通常只需稍候 15 至 20 分鐘便能入座，排隊期間更會預先畫單以節省時間。從捷運菜寮站 3 號出口步行約 8 分鐘即可抵達。店內維持著傳統小吃店的樸實風格，環境打理得相當乾淨，毫無傳統小吃店常見的油膩感。

琥珀滷汁黏雙唇，入口即化膠質足

招牌滷肉飯絕對是重度膠質愛好者的天堂。表面鋪滿切成丁狀的帶皮肥肉，經過長時間熬煮，呈現出誘人的琥珀透明色澤。雖然滿佈肥肉，但處理得宜毫無油膩感，放入口中瞬間化開。濃縮精華的滷汁帶有台南式的微甜調性，混合著淡淡五香與油蔥香氣，搭配煮得粒粒分明、完美吸附醬汁的白飯，吃完後雙唇還會殘留微微的黏口感受，隨餐附上的兩小塊醃瓜則適時提供了清脆的咀嚼感。

軟爛白菜扁魚香，平價豆腐吸滿汁

品嚐豐腴的主食，必定要搭配經典熱菜。這盤魯白菜燉煮至相當通透，幾乎無須費力咀嚼便在舌尖散開。隨之而來的是鮮明的扁魚香氣與白菜自帶的自然清甜，成功中和了肉汁的厚重感。銅板價位的魯豆腐同樣不馬虎，表面孔洞吸飽了與滷肉同源的精華滷汁，一口咬下滿是鹹香滋味。

傳統燉湯鎖原味，扒菜排骨超軟嫩

店內提供四款特色湯品，皆採用傳統小甕並以蒸籠燉煮，透過隔水加熱的炊蒸方式完整保留食材原味。扒菜排骨湯加入了帶有鹹酸滋味的酸菜，並輔以蛤蜊提鮮，不僅十分開胃，更讓清澈見底的湯頭充滿飽滿肉香。排骨早已燉至酥軟，舌尖輕抿便能輕鬆骨肉分離，配著黏口的滷肉飯一同享用，堪稱最完美的靈魂組合。

今大魯肉飯

地址：新北市三重區大仁街40號

電話：02 2983 6726

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