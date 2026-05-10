新竹隱藏版夢幻礦石博物館！石紛標本專賣，百元入門到頂級收藏全都有。

位於新竹巨城對面的石紛，店內陳列著橫跨幾億年時光的地球結晶，從幾百元就能輕鬆入手的入門款，到動輒數萬元的稀有頂級藏品應有盡有。

尋覓新竹市區具備質感與深度的特色空間，這間隱身於中央路上的礦物專賣店絕對令人大開眼界。推開大門，精緻的裝潢設計宛如一座高雅的自然藝廊。架上不僅販售著來自世界各地的珍稀寶石，更像是在展出地球歷經歲月淬鍊的奇蹟。無論是剛接觸礦物領域的新手小白，或是尋覓絕版逸品的資深藏家，都能在此找到屬於自己的命定結晶。

百元入手無負擔，新手友善標本盒

剛開始接觸礦物領域的初心者，最適合從親民的入門區開始探索。展示架上陳列著許多經典代表，例如色澤迷人的藍銅礦與孔雀石。這區的定價相當沒有壓力，大多落在幾百元至千元上下，部分品項甚至採用秤克計價的方式販售。挑選一顆看得順眼的天然礦石，並將其安放至專屬的小型透明盒中，便能輕鬆踏出建立個人標本收藏的第一步。

頂級精品超稀有，絕版老礦價值高

越過新手區，便會進入令人目不暇給的精品收藏世界。此區不僅講究外觀華麗，更重視產地的特殊性與稀有度。同樣的礦種會因開採年代與礦洞環境的差異，生長出截然不同的結晶型態。許多十幾年前開採的老礦標本，如今原產區早已無跡可尋，其身價自然水漲船高。店內甚至還能見到內部包裹著液體與可動氣泡的水膽水晶，大自然鬼斧神工的造物能力，總能讓人駐足讚嘆許久。

亮面碧璽超吸睛，珍藏億年時光機

在眾多品項中，黑碧璽憑藉著避邪與化煞的風水寓意，始終維持著居高不下的人氣。店內特地從歐洲展會引進的特殊品相，未經任何人工打磨，天然生成便帶有宛如鋼琴烤漆般的亮面光澤，徹底顛覆了過往對原礦粗糙的既定印象。走進這間充滿質感的空間，帶走的從來不只是一塊石頭，而是深藏地底經歷億萬年的時光印記，絕對值得親自造訪，細細感受每一顆礦寶背後的迷人故事。

石紛

地址 : 新竹市東區中央路202號

電話 : 035331913

時間 : 12:00～21:00

延伸閱讀

新竹交流道隱藏版景觀粵菜！和選旅硯宴軒，頂級蒜香脆皮雞饗宴。

狂送滿滿鮮蚵與肥美鮮蝦！新竹心園旅店母親節外帶火鍋899元起。

壽星送肉蛋糕好誠意！新竹巨城鍋牛鍋物開箱，大推魷魚螺肉蒜與海陸盛宴。