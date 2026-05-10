免飛日本！台北老爺期間限定大阪關西美食祭，頂級近江牛壽喜燒奢華登台。

無需搭機飛往日本，在台灣也能品嚐到正統的頂級和牛饗宴。台北老爺大酒店攜手大阪日航酒店，於 5 月 1 日至 6 月 30 日推出期間限定的「大阪．關西美食祭」。

對於講究肉質與風味的食客而言，日本三大和牛之一的近江牛始終有著難以抗拒的魅力。這次台北老爺大酒店 2 樓的中山日本料理廳，獨家推出每套 4280 元的限定會席料理。由客座主廚親自操刀，將大阪、京都、滋賀、奈良、和歌山與兵庫等地的特色食材完美融合。活動期間只要點選指定套餐，還能參加抽獎活動，有機會將日本航空來回機票與知名飯店住宿券等豐厚大獎帶回家。

料理名廚親客座，關西會席端上桌

整套會席料理的編排相當講究，由清爽的前菜揭開序幕，包含醋拌水蓮菜、竹筍拌木之芽與小鯛魚棒壽司，運用恰到好處的酸度與季節香氣喚醒味蕾。刺身盛合嚴選初鰹、中腹鮪魚、鰤魚與鯛魚，展現不同魚種的鮮美油脂。椀物以京都白味噌為基底，搭配胡麻豆腐與明蝦，口感溫潤順口；煮物則將竹筍與鮑魚透過高湯慢火燉煮，釋放出食材最純粹的自然甘甜。

頂級近江牛脂香，正統關西壽喜燒

這場美食祭的最大亮點，絕對是選用滋賀縣 A5 等級、BMS12 的頂級近江牛壽喜燒。擁有超過四百年歷史的近江牛，油花分布細緻且均勻，放入口中幾乎瞬間化開，散發出細膩且不厚重的迷人油香。主廚特別採用台灣少見的關西風料理手法，先以鐵鍋高溫乾煎逼出牛肉香氣，再倒入醬汁收乾調味，讓肉質與濃郁醬香緊密結合，每一口都能感受鮮明豐富的味覺變化。

旬味料理展手藝，享用套餐抽大獎

除了重頭戲和牛，其他菜色同樣令人驚豔。燒物選用紅喉魚以柚庵燒方式烹調，透過柚子香氣巧妙平衡魚肉油脂；揚物為外酥內嫩的鮎魚唐揚；主食則端上釜揚白吻仔魚與小蕃茄炊飯，米粒完美吸收了所有海鮮精華，鮮甜鹹香兼具。餐後端上軟糯的抹茶葛餅，交織著黑糖蜜與黃豆粉的純粹甜香，吃起來溫潤不膩口，直接撫慰了吃完大餐後的味蕾。

台北老爺酒店

地址：臺北市中山區中山北路二段37-1號

電話：02-2542-3266 轉中山廳

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