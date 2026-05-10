信義區超高人氣新韓式餐酒館！101旁Anju，創意料理搭專屬壽星特調。

捷運台北 101／世貿站旁的 Anju Taipei，佔地超過 150 坪的挑高氣派空間，搭配能直擊 101 景觀的絕佳視野，加上誠意滿滿的壽星專屬禮遇，是生日慶生與年末跨年聚會的絕佳首選。

尋覓信義商圈中具備質感與氣氛的慶生聚會地點，這間從捷運站 3 號出口步行不到 1 分鐘即可抵達的餐酒館絕對令人驚豔。不僅周邊停車便利，店內超過 150 坪的寬敞空間與挑高設計，營造出燈光美氣氛佳的奢華感。若人數不多，亦可安排至半開放式的類包廂座位，享受不受打擾的微醺時光。更貼心的是，預約時告知有壽星同行，店家便會準備專屬生日桌卡與招待特調，讓整場聚會充滿滿滿的儀式感。

布拉塔鮮果沙拉，韓式泡菜牛塔可

全新推出的布拉塔季節水果沙拉，巧妙搭配盛產的草莓與藍莓，軟 Ｑ 的布拉塔起司淋上巴薩米克醋，微酸甜的果香讓整體風味清新爽口。牛肉 Taco 則結合了墨西哥與韓式元素，彈牙餅皮包裹著扎實的牛肉與爽脆韓式泡菜，豐富配料在口中交織，吃起來清爽且毫無厚重負擔。為了不影響開車友人的乾杯興致，特地請店經理推薦來自德國的無酒精白蘇維翁風味飲，清新輕盈的調性作為餐前飲品相當合適。

煙燻鮭魚鮮味足，法棍沾取洋釀醬

醃醺炙燒鮭魚展現了細緻的風味變化，表面經過炙燒逼出微微焦香，入口先是油脂的滑順感，隨後帶出煙燻鹹香，點綴其上的魚子醬與蒔蘿更大幅提升了鮭魚的鮮度。韓釀海鮮盤則是創意與海味的完美結合，脆口彈牙的鮮蝦與蛤蠣搭配櫛瓜，佐以神來一筆的蘿蔔葉提味，將一旁的法棍麵包吸滿韓式洋釀湯汁大口咬下，濃郁鮮香令人大呼過癮。

金粉炸醬麵吸睛，柚香味噌搭老饕

重新回歸的敗部復活炸醬意麵，麵條Ｑ彈且均勻裹附著濃郁鹹香的韓式肉醬與半熟蛋液，表面更浮誇地撒上食用金粉，華麗視覺與越吃越順口的經典滋味令人難以停箸。排餐首推伊比利豬老饕佐柚子味噌，肉質軟嫩且表面烤至微焦逼出油脂香氣；佐以帶有淡淡果香的柚子味噌，鹹甜風味中夾帶著清新的氣息，是店內不可錯過的亮點主食。

金絲明蝦搭炸雞，豬腳燉湯佐甘藍

視覺強烈的琥珀金絲明蝦，鮮彈肉質裹上油炸麵條，酥脆口感佐雙醬更顯華麗。秘醬炸雞結合 ＢＢＱ 與烤肉醬香，麵衣確實鎖住肉汁，配著紫蘇葉包覆年糕享用更加解膩。白玉燉豬腳雞湯熬出豐盈膠質，湯頭鮮甜不油膩，豬腳燉至骨肉分離。香脆醋香孢子甘藍拌入焦脆培根，酸香巧妙修飾了甘藍的苦味；最後來份酥炸薯條佐韓式肉醬起士，滿滿濃郁醬香令人大呼過癮。

無醇白酒伴果香，紅酒溫潤生啤酒

美食自然少不了美酒相伴，店內提供專業的酒款推薦。德國守望者白蘇維翁風味飲調性輕盈，無酒精設定讓開車友人也能盡興舉杯。十九宗罪 Shiraz 紅酒呈現紅寶石色澤，圓潤酒體透著黑紅果實甜香與黑胡椒氣息，與濃厚肉類料理堪稱絕配。喜愛沁涼口感的食客，務必點上英國伯丁罕甘醇生啤酒，擁有綿密如鮮奶油般的泡沫，入口清爽，直接滿足熱愛微醺氣氛的味蕾。

Anju新韓式餐酒館

地址：110臺北市信義區信義路五段16-1號（捷運台北101站步行約 30 秒可抵達）

電話：02-2720-5033

營業時間：週一～週日18:00~00:00（無公休）

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