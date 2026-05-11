夏日聚餐新據點！有春茶館全新菜單登場，台味滿桌再加這一碗爆料蜜糖粳粽冰，直接把夏天降溫。

對很多台中人來說，有春茶館不只是吃飯的地方，更像是把五、六年級生青春回憶裡的「泡沫紅茶店文化」重新找回來。就像以前下班、下課後，大家總會約在泡沫茶店聊天、吃點心、耗上一整晚，那種熱鬧又帶點人情味的氛圍，在這裡真的感受得到。有主食、有經典台菜、有茶點，連飲料和甜品都很有記憶點，而且每次來都還能吃到新花樣，難怪不只是年輕人愛，就連爸媽輩來過一次也很容易變常客～

這次也因應端午節快到推出不少新菜色，像是穗黃家傳荷葉粽、手作海味灌湯包，還有老雪菜肉絲麵、蒜香肉燥麵 × 椒鹽燒肉等經典台味通通上桌，整桌一擺真的超適合揪朋友、帶家人一起來聚餐！就連去年狂賣上萬碗的「爆料蜜糖粳粽冰」也再度回歸！！

一走進有春茶館，就能感受到濃濃的復古茶館氛圍。紅色布幔上印著專屬LOGO，在燈光映照下特別有味道，搭配竹編燈飾與溫暖柔和的光線，讓空間多了幾分懷舊感，卻又不會有老氣的距離感。整體裝潢巧妙融合了現代感與古早味元素，沒有過多浮誇設計，反而給人一種很舒服、很耐待的感覺。就像以前台中人熟悉的泡沫紅茶店文化延伸版，無論是朋友聚餐、家庭吃飯，還是下午想找個地方聊天放空，都會讓人忍不住想多待一會兒。

有春茶館 2026/05 最新菜單登場啦 :)) 品項真的不少，但小涼覺得厲害的是幾乎沒什麼雷，道道都有記憶點，很適合揪家人朋友一起來聚餐！尤其多人來根本超好點，可以整桌滿滿一次吃到招牌人氣料理，大家一起分食就是過癮～



如果你跟小涼一樣，第一次來看到菜單會有點選擇障礙也不用擔心，因為有春超貼心，直接幫大家整理出店內十大人氣排行榜，照著點幾乎不會出錯！從經典台味、創意手路菜到甜點飲品通通有，難怪一直都是台中聚餐的人氣名單之一啊

有春茶館這碗「蜜糖粳粽冰」真的不是隨便紅耶！2025年夏天一推出就直接爆紅，短時間內狂賣上萬碗，幾乎可以說是店內的傳奇級甜品，小涼這次來當然也要再回味一下～

一上桌就能感受到它的浮誇感，配料多到快看不到底下的冰！冰涼Q軟的粳粽，咬起來超有彈性，越嚼越香，再搭配滑嫩仙草及帶有咀嚼感的小芋圓，每一口都超有層次，口感控真的會愛慘。裡頭的大甲蜜芋頭更是小涼私心超推！看起來扎實大塊，結果入口後居然鬆綿到不行，帶著淡淡蜜香，完全是那種會讓人默默一口接一口的療癒系口感。

有春茶館這次推出的穗黃家傳荷葉粽，除了可以在店內直接享用外，也特別因應端午節推出冷凍外帶款，讓大家回家加熱就能輕鬆開吃！今年端午節，小涼家也決定直接帶有春家的粽子回去和家人一起分享，不用自己忙進忙出準備，簡單加熱就能吃到帶有古早味香氣的荷葉粽，真的很可以啊！

一打開荷葉的瞬間，那股淡雅荷葉香氣立刻撲鼻而來，光聞就讓人忍不住吞口水！

裡頭的配料更是超有誠意，栗子、五花肉、蛋黃、香菇與玉米雞通通包進去，每一口都吃得到豐富層次。有春還特別以紹興酒、醬油與辛香料細緻調味，再加入蝦皮與火腿粒提鮮，讓整體鹹香度更加飽滿卻不死鹹。糯米吸附了滿滿醬香與食材精華，吃起來Q黏中帶著濕潤感，越嚼香氣越明顯。



最讓小涼喜歡的是，它不是那種吃兩口就膩的重口味粽子，而是帶有古早味手路菜的溫潤香氣，再加上荷葉本身淡淡清香襯托，讓整顆粽子吃起來更有層次，也難怪會讓人一口接一口停不下來。

手作海味灌湯包一上桌，小涼就先被那碗金黃色湯頭給吸引，光看就覺得很暖胃！而且湯包上頭還放了一片剝皮辣椒，讓整體多了台味層次，也讓人更加期待它的風味。

灌湯包都是手工細緻包製，將滿滿湯汁與海味精華完整鎖進薄透外皮裡。內餡選用珠貝、蝦仁、豬肉與香菇，沒有過多厚重調味，而是以鹽、糖、香油與胡椒細細提味，讓海鮮本身的鮮甜自然釋放。

輕輕咬開外皮時，熱呼呼的湯汁立刻緩緩流出，先是海味鮮甜在嘴裡散開，接著又能感受到肉香與香菇香氣層層堆疊，再搭配剝皮辣椒那微微甘甜點綴，整體喝起來更加順口。

喜歡麵食的朋友，小涼真的很推薦你們試試有春茶館這次新推出的「老雪菜肉絲麵」！原本看到名字還以為會是那種比較家常、樸實路線的麵食，結果一入口直接讓小涼默默「哇～」了一聲。看似低調的老雪菜，經過主廚不同層次的料理方式後，居然把雪菜原本的鹹香與酸香味整個提升起來，吃起來不單調，反而越吃越有層次感。尤其湯頭帶點胡椒辛香，入口後那股微微暖辣感超開胃，會讓人忍不住一直喝。

麵條部分也很加分，不是軟爛路線，而是帶著剛剛好的Q度與嚼勁，吸附湯汁後吃起來更香。整碗吃下來有種很家常、很耐吃的感覺，但味道又比印象中的雪菜麵更有記憶點，小涼自己還滿喜歡的！

樹子蒸鮮魚飯，這可是有春茶家的手路菜套餐，除了主菜樹子蒸鮮魚以外，還有白飯、3樣小菜、湯品以及甜點、飲料。可說是相當澎湃的套餐組合唷！

樹子蒸鮮魚一上桌就很有辦桌菜的感覺，光看那醬汁與蔥花鋪滿滿，就讓人忍不住想先扒幾口白飯。底下還特別以嫩豆腐舖底，上頭放的是肉質細緻的比目魚，經過清蒸後完整保留魚肉本身的鮮甜與柔嫩口感。魚肉吃起來細嫩中帶點油脂香氣，輕輕一夾幾乎就化開，完全沒有腥味，小涼自己還滿喜歡的！

搭配樹子醬汁一起入口，更是這道料理的靈魂。鹹香中帶著甘甜，把魚肉鮮味整個襯托出來，底下吸附湯汁的嫩豆腐更是超加分，滑嫩又入味，真的會讓人默默多吃好幾口飯。

當日搭配的小菜都是小涼的愛，而且有菜也有蛋白質（雞蛋）。

湯品會隨機出，你每天來吃可能都不一樣！但甜點的仙草凍是固定的喔！

蒜香肉燥麵 × 椒鹽燒肉，這可是有春茶館的經典組合。

蒜香先在熱氣中慢慢竄出來，肉燥鹹香完整包覆每一條Q彈麵條，入口是那種很扎實、越嚼越香的古早味記憶；麵條本身保有彈性，不會軟爛，反而越吃越順口。

椒鹽燒肉，外層酥香、帶著胡椒的微微刺激感，裡頭肥瘦比例剛剛好——肥肉緊實但不膩，瘦肉則保有肉汁、不乾柴，每一口都很平衡。

一邊是經典台味的靈魂主食，一邊是下酒等級的香氣炸點，這種搭配不只是飽，是會讓人默默把筷子停不下來的那種。整體就是越吃越涮嘴、很有溫度的一套組合。

最後一定要說，這個椒鹽燒肉真的很好吃，如果吃不夠的話也可以直接再加點一份，完全不會後悔的那種。

而且小涼發現沾上特製辣醬風味更讚！但前提你要有吃辣啦～～

千張黃金蝦捲，外層金黃酥脆，內餡包著鮮甜的蝦肉，吃起來帶有層次感。

因為外層用千張包裹後炸至金黃酥香，咬下去先是輕脆的口感，接著蝦肉的鮮味立刻在嘴裡散開，層次很清楚但又不會過於油膩。最加分的是它保有蝦肉的彈性，每一口都吃得到真材實料的存在感。

在有春茶館裡，這三杯飲品真的可以說是「甜點咀嚼系飲料三本柱」，每一杯都有自己的個性，而且都很會讓人一口接一口停不下來。依序是麵茶杏仁凍冰沙→小芋圓芋香奶綠→烏龍春珍奶。

烏龍春珍奶(右)，這杯走的是耐喝派路線。炭焙烏龍茶香溫潤不厚重，茶味很乾淨，慢慢回甘的那種。搭配Q彈珍珠在嘴裡一顆顆彈跳，越嚼越有存在感，不會搶戲但很耐喝，是屬於「可以默默喝完一整杯還會想再點」的經典款珍奶。

麵茶杏仁凍冰沙，這杯就是濃濃的古早味麵茶香，直接把記憶拉回童年。冰沙口感細細沙沙的很療癒，喝起來不會死甜，反而是那種越喝越順的穀香系溫潤感。再加上杏仁凍的Q彈口感在嘴裡跳動，一邊喝、一邊咀嚼，層次直接升級，屬於會默默喝到見底的那種。

小芋圓芋香奶綠，芋頭控看到這杯真的會失控。以奶綠當底，滑順又帶茶香，再豪邁加入滿滿芋泥，整杯就是濃郁系代表。芋泥綿密在嘴裡慢慢化開，中間還穿插小芋圓、小地瓜圓的Q軟咀嚼感，每一口都很忙但很幸福，是那種越喝越想咬東西的療癒系飲品。

整體來說，有春茶館從主食、炸物到飲品，每一道都不是單純的「吃飽喝足」，而是把台味的記憶重新用更細緻的方式呈現出來。如果你喜歡的是有溫度、又帶點懷舊感的餐桌體驗，這裡會是那種吃完會記得很久、甚至會想再回訪的地方。吃的不只是料理，而是一段被味道喚醒的日常記憶。

有春茶館-大墩店

電話：04-23221669

地址：台中市南屯區大進街377號

營業時間：11:30~21:00

臉書粉絲頁：有春茶館

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