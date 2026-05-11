竹南高CP值熱炒餐酒館！東棧時光聚會首選，必吃蟲草胡椒鴨搭隱藏水餃。

尋覓竹南地區與眾不同的熱炒選擇，這間東棧時光餐酒館絕對能令人耳目一新。店內不僅展示著霸氣的大型 ＧＫ 模型，更提供從雙人到六人的高性價比商業午餐與澎湃套餐。

踏入東棧時光，最先映入眼簾的便是極具氣勢的超級賽亞人布羅利與火影忍者等大型模型，瞬間點燃視覺驚喜。室內空間設計遠比傳統熱炒店來得舒適具質感，少了吵雜感，多了一份放鬆與自在。夜幕低垂時，半戶外區的燈光亮起，整體氛圍瞬間轉換為慵懶微醺的情調。 2 樓更設有專屬的 ＫＴＶ 包廂空間，不論是三五好友把酒言歡，或是公司行號舉辦歡唱聚會，皆能在此找到最合適的狂歡場域。

霸氣豬腳添好運，蟲草胡椒鴨辛香

店內招牌手路菜絕對不容錯過。金華豬腳麵線一端上桌便氣勢非凡，燉至軟透的豬腳蘊含豐盈膠質且毫不油膩，吸滿鹹香醬汁的麵線滑順好入口。秘製蟲草胡椒鴨則是香氣四溢，鮮明的胡椒辛香率先竄出，緊接著是軟嫩入味的鴨肉與蟲草在咀嚼間釋放的深厚底蘊。干炒牛河完美展現港式鑊氣，河粉Ｑ彈滑順，醬香濃郁不死鹹，搭配軟嫩牛肉，鍋氣十足。

咖哩炸蝦搭軟法，厚切鮭魚鮮度高

熱愛海味的食客必點咖哩哈斯蝦。炸至金黃的鮮蝦沾取旁邊濃郁的蟹黃醬，再搭配烤得微酥的軟法麵包一同入口，奶香與辛香料在口中完美交織。店內更嚴選整尾鮭魚親自處理，厚切上桌的生魚片肉質軟嫩化口，新鮮度無可挑惕。下酒菜則首推豉汁燒椒皮蛋與干鍋花菜，炸過的老皮蛋吸附燒椒與豉汁，搭配青龍椒的獨特香氣；花菜則是乾香微辣，讓人忍不住多喝幾口沁涼生啤。

秘製叉燒肥瘦勻，清爽貴妃皮滑嫩

除了重口味的下酒菜，這兩道經典肉品也絕對不容錯過。東棧秘製叉燒的肥瘦比例拿捏得宜，外層散發著專屬的甜香，肉質軟嫩多汁且毫不乾柴，淋上特調醬汁後，鹹甜滋味讓大人小孩都忍不住一片接著一片。東棧貴妃雞則主打皮滑肉嫩，入口帶著清爽的浸滷香氣，毫無油膩負擔。隨盤貼心附上金桔醬、蔥鹽與蒜頭醬油等 3 種沾醬，讓食客能自由變換風味。

雙人套餐吃得巧，蔥爆牛肉搭金沙

針對平日用餐需求，店內推出多款高性價比套餐。原價 930 元的雙人套餐，特價僅需 780 元。內含肉質鮮嫩的蔥爆牛或羊肉，醬香十足卻不厚重；外酥內嫩的金沙豆腐，鹹蛋黃濃郁不膩口；搭配吃得到飽滿蝦肉的月亮蝦餅與料多豐富的東棧蛋花湯，輕鬆滿足小家庭的日常胃口。

四人套餐聚餐推，隱藏水餃超紮實

若有四人同行，特價 1300 元的組合更是划算。包含炒得乾香入味的客家小炒，魷魚與豆干越嚼越涮嘴；長輩小孩皆愛的鳳梨蝦球，美乃滋與鳳梨的酸甜滋味清爽解膩；最後配上一碗酸菜肉片湯，微酸湯頭搭配鮮嫩白肉，剛好中和前面的重口味。特別值得一提的是，套餐內附的隱藏版水餃大顆飽滿，外皮Ｑ彈且內餡紮實，吃過絕對會想額外打包帶走。

六人攻頂最划算，蒜香雞湯極暖胃

家族聚餐直接直上 1860 元的六人套餐最省事。金沙魷魚圈外酥內Ｑ，鹹蛋黃完整包覆咀嚼感十足；京都排骨的酸甜醬汁帶著自然果香，肉質紮實超下飯；滑蛋蝦仁的蛋液滑嫩，蝦仁保有彈牙口感，溫和滋味廣受好評。最後以一鍋蒜頭香菇雞湯暖胃，香菇與雞湯的自然鮮甜中，細碎的蒜末巧妙提升了湯頭香氣與咀嚼脆度，用這鍋滿滿精華的熱湯，徹底征服每一位親友的味蕾。

東棧時光

地址 : 苗栗縣竹南鎮國豐路83號

時間 : 週一至週日 11:00–14:00、17:00–01:00

電話 : 037-550158

延伸閱讀

超狂雙人肉瀑布！香菜皮蛋鴛鴦鍋搭自助吧，頭份「月團圓」平價吃到飽。

頭份聚餐推薦！龍來小館 10 人澎湃桌菜 7000 元，必吃胡椒鴨。

苗栗頭份老家烤雞！580元大啖黑羽土雞，聚餐熱炒超高CP值。



