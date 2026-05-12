花蓮親子飯店推薦！遠雄悅來大飯店，無敵海景相伴 3 天 2 夜輕旅行。

帶小孩出門旅遊，選擇能讓孩子盡情消耗體力的飯店至關重要。這趟花蓮輕旅行刻意不排滿行程，直接入住遠雄悅來大飯店，期望享受真正放鬆的 3 天 2 夜。

來到位於山坡上的遠雄悅來大飯店，從奢華氣派的英倫風大廳、無邊際泳池，到擁有大片落地窗的海景餐廳，處處皆散發著令人不想出門的放鬆感。飯店不僅提供完善的設施，更備有前往遠雄海洋公園的免費接駁車，即便是帶著孩童同行，也能輕鬆搞定交通，將多數時間留給飯店好好享受。

奢華英倫氣派風，野生動物好吸睛

全新改裝的英倫風格大廳散發著優雅質感，不僅櫃檯設計高雅，空間內更巧妙融入野生動物元素，各式裝置藝術讓孩童忙著合影留念。飯店內設有提供外幣兌換服務的櫃檯；維多利亞小舖更販售恐龍與動物造型玩偶及親子裝。若想來杯飲品，大廳旁的皮爾莎酒吧白天為星巴克咖啡廳，夜晚則化身為微醺酒吧，隨時都能補充咖啡因或放鬆小酌。

熱帶南洋庭園房，專屬兒童小帳篷

此次入住充滿熱帶南洋風格的發現庭園客房，以 4 人房而言坪數相當寬敞，溫馨設計中帶有滿滿的野性動物元素。房內不僅配置了 2 座沙發，更規劃了實用的開放式衣櫃與除濕機。最令孩童興奮的莫過於房內專屬的迷你露營帳篷，搭配舒適的地毯與矮桌椅，宛如專屬的秘密基地，給予孩子滿滿的安全感。

迎賓零食野餐籃，百萬海景伴入眠

強烈建議預訂海景房型，拉開窗簾便是整片湛藍的太平洋。房內貼心準備了充滿儀式感的野餐籃迎賓點心，裝滿花蓮在地麻糬、零食與膠囊咖啡。床頭配備智能語音助理，可輕鬆播放音樂與控制燈光。衛浴空間寬敞且採乾濕分離，提供大浴缸與風力十足的吹風機。早晚聽著海浪聲醒來與入睡，或是坐在半露天陽台的藤編躺椅上發呆，療癒感十足。

豐富親子遊戲室，遼闊夜景好迷人

瑞奇活力館是專為全家大小打造的娛樂空間，包含兒童遊戲室、健身房與室內泳池，絕對是讓孩童徹底放電的好去處，玩到直接斷電秒睡完全不是問題。此外，飯店的戶外水悅池於每年 5 月至 10 月開放，白天可戲水消暑，入夜後更能從山頂俯瞰整個壽豐鄉的壯觀夜景，景色令人難忘。

落地窗前自助吧，大啖在地名小吃

晚餐時段直接前往英倫西餐廳享用自助餐，從中式熱炒、日式生魚片到精緻甜點應有盡有，主廚更特地將花蓮在地食材入菜，搭配無限供應的生啤酒，讓人吃得盡興。隔日早晨的自助吧同樣令人滿意，坐在大片落地窗前欣賞海景，餐檯上提供多樣化的蛋料理，其中不惜成本以舞鶴蜜香紅茶熬煮的茶葉蛋香氣濃郁，還能直接品嚐到知名的公正包子，輕鬆用美食填滿美好的早晨時光。

花蓮遠雄悅來大飯店

地址：974花蓮縣壽豐鄉山嶺18號

電話：038123999

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