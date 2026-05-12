隱藏在老宅裡的高級燒肉體驗！十六宅燒肉全程專人代烤，日本和牛稀有部位、壽星蛋糕驚喜太加分。

台中精誠商圈內竟然藏著這麼低調又有質感的老宅燒肉店！「十六宅燒肉」隱身在巷弄內，以純白老宅結合大片落地窗設計，白天有自然光灑落、夜晚則多了幾分靜謐氛圍，光是站在門口就讓人忍不住先拍照，根本是近期讓小涼一眼就愛上的台中老宅燒肉店！

十六宅燒肉不只是環境美，主打的更是日本和牛燒肉，全程還有專人代烤服務，對於只想好好聊天、拍照、專心吃肉的人來說真的超加分！從火候到熟度都由專人掌控，每一口都能吃到和牛油脂香氣與肉汁在嘴裡爆開的幸福感。

最讓人期待的是，店內每日供應的日本和牛部位都不太固定，有種每天都在開驚喜包的感覺，也讓人每次來都有不同的新鮮感！再加上店家一天只營業六小時，想吃真的建議一定要提前訂位～如果你最近正在找一間適合約會、聚餐，又能享受高質感燒肉的地方，那這家隱藏在精誠商圈裡的「十六宅燒肉」，小涼真的很推薦你收進口袋名單內！

店內的環境也很愜意，小凉最愛窗邊的位置囉～～～

小包廂最多可接待六位客人，姊妹朋友們一起吃燒肉氛圍也很棒！

這一間包廂可以容納８位唷！需要包廂的朋友們，在訂位時要先告知喔！

菜單請點入(十六宅燒肉)，桌上也有提早準備好特製燒肉以及昆布鹽，可搭配燒肉一起吃唷！

這天我們點的是【宅頂和牛盛和套餐】，整體內容相當豐富，內容有漬物三品(柚香蘿蔔、日式海帶芽、泡菜)，季節生菜沙拉，法棍生牛肉，炙燒紋甲烏賊、鹽味薄切牛舌，日本越光米(升級超級下飯肉料理)，和牛盛和(日本和牛原燒、極上厚切牛排、和牛果醋大根、月見涮涮燒(升級現刨新鮮黑松露)，野菜拼盤、小料理以及主廚湯品，整套餐吃下來真的很完整。

十六宅燒肉除了固定菜單與套餐之外，店內小黑板還會標示當日和牛部位與限量單點，讓饕客一眼就能掌握當天供應的和牛部位。若遇到喜歡的稀有限量部位，也可以直接單點品嚐，更能吃到當日最精華的選擇。

漬物三品會依照當日準備不同私宅小菜，這天吃到的是柚香蘿蔔、日式海帶芽以及泡菜，清爽中帶點酸甜感，不只開胃，也很適合搭配和牛一起享用，讓味蕾更有層次感。

季節生菜沙拉選用口感柔嫩的貝比生菜，搭配蘋果片、香吉士與綜合堅果，吃得到清甜果香與爽脆層次，再佐上清爽柚子醬，整體酸甜開胃又清新，很適合在大口吃和牛前先來上一份！

法棍生牛肉，以切小塊狀的日本和牛搭上蛋黃，來搭配法棍麵包。

十六宅燒肉的法棍生牛肉，會先將抹上奶油的法棍烤到金黃酥脆，接著再將生牛肉與蛋黃一同拌勻後鋪在麵包上。

入口時能同時感受到牛肉的滑嫩鮮甜與法棍的酥香口感，沒有過多調味，卻越吃越讓人喜歡，也讓人忍不住一口接一口。

炙燒紋甲烏賊

因為有切花所以在熟化所需時間越短、相對的口感也越爽脆，放在烤網上並同時用噴槍炙燒，讓花枝在入嘴後的甜味更釋放於口中！

偷偷說搭上昆布鹽一起吃，那鮮甜味更是明顯喔！

鹽味薄切牛舌，色澤粉嫩中帶點油亮光澤，細緻的紋路看起來超美！

大約一個熟度後，就會以檸檬調味下，有代烤就是讚！我們完全不用擔心是否烤得太過了，又能開心聊天。

烤至微微焦香的表層，完美鎖住肉汁，入口柔嫩又帶彈性。喜歡層次感的話，一定要試試包著特製蔥鹽一起吃，脆口微辣的洋蔥讓整體味道更清爽，還多了一股爽脆香甜的對比口感，越嚼越香、越吃越上癮。

日本越光米（升級超級下飯肉料理），搭配經過八小時慢燉入味的牛筋，吃起來軟嫩中帶有滿滿膠質感，濃郁鹹香更是讓白飯瞬間變得超涮嘴，真的會讓人忍不住默默扒完整碗飯（笑）。

和牛盛和，我們當日搭配的日本和牛部位有肋眼芯、扇子肉、牛肋條、板腱肉涮涮燒。

A5和牛肋眼芯，可說是整塊肋眼最精華的部位！看看那細緻又均勻的油花，光上桌就讓人超期待～快 2cm厚切更是完美鎖住肉汁，入口時除了能感受到肉質的軟嫩細緻外，還有和牛油脂在嘴裡慢慢化開的甘甜香氣，真的會讓人一吃就愛上！

而且這道還有專人代烤服務，完全不用自己動手。肋眼芯會分兩次燒烤，第一次先將表面香氣逼出後，會先放到盤中稍微熟成靜置一下，接著再回到烤網上，並以噴槍炙燒到約五分熟，最後再切片上桌。

經過這樣細膩的燒烤方式，更能吃到外層微酥、內裡粉嫩又飽滿肉汁的夢幻口感。不管是單吃或是搭上蒜片、松露鹽、玫瑰鹽都有超幸福的美味！！

因為和牛的油脂較豐富，所以有特別附上紫蘇梅醬、柚子胡椒醬、醬漬山葵，可依照個人喜愛來沾取唷！

牛肋條因為中間都會有筋，所以都會貼心的做斷筋的動作喔！

牛肋條在燒烤前會先經過細心斷筋處理，再剪成剛剛好的入口大小，吃起來比想像中更加柔嫩不乾柴，外層烤到微微焦香更是迷人，越咀嚼肉香越明顯。

搭配醬漬山葵一起入口更是超對味！山葵的微嗆感不會太過刺激，反而更襯托出牛肉本身的鮮甜與油脂香氣，尾韻還多了股清爽感，讓人忍不住一塊接一塊。

扇子肉因油花分佈像扇子而得名，肉質中帶有迷人的筋性與嚼感，每頭牛僅能取出兩塊，數量相當稀少，也因此被視為老饕們相當喜愛的夢幻珍稀部位。

經由專人代烤後，更能將扇子肉的熟度拿捏得恰到好處，入口時能感受到肉質扎實中帶有嫩度，越咀嚼肉香與油脂香氣越發明顯，外層微微焦香更是迷人，整體層次感相當豐富。

月見涮涮燒(升級現刨新鮮黑松露)，和牛的部位是以板腱來呈現這道料理。

愛吃和牛的老饕絕對不能錯過這塊夢幻逸品！取自板腱部位，看看那細緻又均勻分佈的油花，光上桌就讓人忍不住狂拍照。肉質不只柔嫩滑順，入口時還能感受到和牛油脂慢慢化開的甘甜香氣，越咀嚼香氣越迷人，完全是讓人一吃就會愛上的高級風味。

服務人員將肉片在烤網輕涮後，放入生蛋黃與燒肉醬汁，並加入松露，那濃郁香氣與肉的鮮甜完美融合！

這一口很像把壽喜燒鍋裡最精華的那塊和牛撈起來，再升級進化版吃法——蛋黃讓肉變得更滑順、燒肉醬帶出甜鹹平衡，而松露則在最後補上一記香氣爆點。入口是柔、是甜、是香，最後留下的是一種會讓人停一下的餘韻。

野菜拼盤有櫛瓜、彩椒以及杏鮑菇。

連烤過的時蔬也香氣十足，甜味完全被烘托出來，我超愛直接吃原味，不沾任何醬就超滿足！

小料理 十六宅茶碗蒸，細緻滑嫩的茶碗蒸入口即化，裡頭還藏著炙燒比目魚、蟹肉、香菇與毛豆等配料，多了海味鮮香與層次口感，熱熱享用相當順口，也替整套餐點多了份溫潤感。

主廚湯品 干貝味噌湯，味噌香氣溫潤順口，鹹香不厚重，喝起來很舒服。裡頭的干貝鮮甜有感，帶出整碗湯的層次感，是那種簡單卻很耐喝的湯品。

另外點了可爾必思沙瓦與水蜜桃沙瓦，喝起來清爽帶果香，很適合搭配燒肉解膩。如果有開車或騎車，也可以請店家做成無酒精版本，一樣好喝又更安心。

甜點是另外加點的香草金磚，有點像幾年前流行的蜜糖吐司，但十六宅的金磚單吃就很有香氣與口感。

搭上香草冰淇淋一起入口，冷熱交融更順口，也多了一種療癒的甜點感受。

布丁選用北海道十勝鮮奶製作，口感滑順綿密，奶香濃郁但不膩口，是很純粹的收尾甜點。你們一定要點來吃看看唷～～

來到這麼頂級的燒肉店慶生，真的不只是味覺滿足，連儀式感都直接拉滿！店家還貼心替當月壽星準備精緻三寸生日蛋糕一顆，不過記得要提前三天預訂，才能享受這份專屬的小驚喜唷～

十六宅燒肉

電話：0937-703 016

地址：台中市西區精誠六街20號

營業時間：17:00~23:00 (週二公休)

臉書粉絲頁：十六宅燒肉

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