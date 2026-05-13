隱身三重巷弄的無招牌阿發豬腳！在地人必吃高性價比早午餐搭靈魂蒜泥醬。

在三重這片美食戰區中，阿發豬腳絕對是隱藏版的高性價比王者。藏身於巷弄民宅內，沒有招牌與實體菜單，卻是當地人心目中的台式早午餐首選。

尋覓這間在地人激推的銅板小吃，從捷運台北橋站步行僅需 3 分鐘即可抵達。店面保留著傳統小吃店的歲月痕跡，沒有冷氣與華麗裝潢，僅擺放簡單的鐵桌椅。無論內用或外帶皆須依序排隊，攤頭上滾著熱騰騰的滷肉與豬腳，老闆俐落地切著肉塊，顧客更能依據個人喜好客製化挑選偏肥或偏瘦的部位。

軟Ｑ豬腳脂豐腴，帶骨嫩筋香氣足

招牌豬腳滷得軟Ｑ且入味，膠質豐富卻不顯油膩。特別推薦帶皮的部位，豬皮滷得相當通透，放入口中瞬間化開，同時保有微微的彈牙感。帶骨部位則交織著瘦肉、嫩筋與薄皮，透過細細吸吮的過程，最能品嚐到濃郁的滷汁與肉香。

靈魂蒜泥解油膩，樸實鹹香滷肉飯

攤位上一大鍋特製的蒜泥醬，是整頓餐點不可或缺的靈魂。務必將沾滿滷汁的豬皮佐以蒜泥醬，強烈的辛辣感完美中和了脂肪的豐腴，瞬間提升整體風味，讓人越吃越開胃。搭配一碗有別於黑金系濃稠醬汁的滷肉飯，肉燥本身比較像是滷豬腳的碎肉，拌入細碎的油蔥增添香氣，樸實且鹹香。更推薦將豬腳盤底的肉末拌入白飯中一同享用，口感更加豐富。

脆口鮮甜高麗菜，清甜蘿蔔佛心價

品嚐豐腴肉品之餘，點綴餐桌的高麗菜保留了蔬菜自帶的清脆與自然鮮甜，重口味愛好者同樣能沾取蒜泥醬提味。最後來碗僅需 10 元的佛心蘿蔔湯，清澈湯頭蘊含著大骨的鮮美，絕對是飽餐一頓後的最佳解膩選擇。花費百元出頭便能享用滿滿一桌，用最純粹的銅板價位，體驗台灣在地市場真實不造作的生活感。

阿發豬腳

交通：捷運台北橋站步行3分鐘

地址：新北市三重區正義北路33巷55號

營業時間：05:30~13:30（公休日不一定）

延伸閱讀

三重超人氣排隊指標今大滷肉飯！入口即化肥油系巔峰，百元高性價比神級小吃。

板橋江子翠三十年在地老味道！必吃石頭肉圓搭豬血湯，人氣排隊小吃。

滿滿綠蔥與清甜高麗菜！三重台北橋和平大蛋餅，方型酥脆銅板美食。