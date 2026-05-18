台北隱藏美食「福州光餅孫記餅坊」！一週只營業三天，激推老麵歐式麵包。

「福州光餅孫記餅坊」隱身於民宅之中，在地經營超過 60 年，一週竟只營業 3 天。除了招牌的光餅，每天親手揉製的老麵歐式雜糧麵包更是限量搶手的隱藏版美食。

循著地址來到這間沒有華麗裝潢與顯眼招牌的老字號，僅靠著門口的手寫立牌與低調小窗口默默營業。透過窗口還能看見內部忙碌製作麵包的身影。特別提醒，若想品嚐招牌的福州光餅，必須等到下午 4 點過後才會出爐，太早抵達可是買不到的。

每日限定兩口味，銅板定價好實惠

這裡的歐式雜糧麵包每天只推出 2 款，口味依當日出爐狀況而定，充滿未知的驚喜感。所有麵包皆採用手工老麵發酵製作，品嚐起來不容易產生脹氣感。用料扎實的歐式麵包單顆定價大約落在 55 至 60 元之間，實惠親民的銅板價位，讓許多饕客經常直接包辦當日所有口味。

芝麻核桃南瓜香，麵包鬆軟好入口

餐檯上的芝麻核桃南瓜口味，雖然定位為鹹麵包，但咀嚼間並無明顯鹹度，反而是南瓜本身的自然清甜率先在口中散開，隨之而來的是芝麻與核桃豐厚的堅果香氣。有別於傳統歐陸麵包的堅韌難咬，這款老麵麵包口感相當鬆軟，就算是牙口較弱的長輩或孩童也能輕鬆享用。

椰絲搭配蔓越莓，微酸微甜好滋味

另一款椰絲蔓越莓同樣表現亮眼。麵團中揉入了帶有自然果香的蔓越莓果乾，與椰絲獨特的香氣相互交織。老麵特有的微Ｑ嚼勁，讓整體風味越嚼越香，酸甜比例拿捏得恰到好處，是一款相當耐吃的經典選擇，無論當作早餐或下午茶點心都非常適合。

福州光餅 孫記餅坊

地址：大安區光明里杭州南路二段25巷9號

電話：0223210246

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