台北內湖必吃如糬佳珍！隱身民宅手工麻糬，必訂爆汁草莓大福。

2026-03-12 17:20文字：靜兒貪吃遊玩愛分享 
隱身於台北市的「如糬佳珍手工麻糬」，以軟綿彈牙的外皮與會爆汁的季節限定草莓大福聞名，沒有事先預訂絕對吃不到的隱藏版夢幻美味。

在台北繁華的都會區中，總隱藏著令人驚豔的巷弄美食。「如糬佳珍手工麻糬」沒有華麗的裝潢與顯眼的招牌，僅憑藉著紮實的手工技藝與真材實料，在內湖區江南街的民宅中默默飄香。店內主打現點現做的純手工麻糬，除了供應深受在地人喜愛的花生、芝麻、紅豆與綠豆等 4 款經典長青口味，更會依據四季更迭推出芒果、奇異果與水蜜桃等當季水果大福。其中最受矚目的便是冬季限定的「草莓大福」，其多汁酸甜的層次感與軟糯香甜的完美比例，成為每年草莓季一盒難求的人氣指標。由於每日堅持手工現做產量有限，強烈建議旅客務必提前透過電話完成預訂，以免向隅撲空。

隱身內湖巷弄民宅，水果大福需預訂

如糬佳珍的地理位置極為隱密，確切座落於台北市內湖區江南街的靜謐小巷內。若非熟門熟路的在地人或親友大力推薦，一般觀光客極難發現這處藏身於 1 樓普通民宅內的甜點秘境。店內空間小巧溫馨，主要以外帶服務為主，每日現場供應以傳統的經典麻糬口味為大宗。若想品嚐極具人氣的季節限定水果大福，包含冬季草莓與夏季芒果等特殊品項，由於製作費時且需確保水果的新鮮度，店家強烈規範必須事先透過電話完成預訂。單顆水果大福售價為 50 元，精美的 6 顆盒裝則為 300 元，是極具性價比的伴手禮選擇。

爆汁草莓裹黃豆粉，軟綿彈牙層次豐

冬季限定的「草莓大福」絕對是造訪如糬佳珍不可錯過的夢幻極品。一盒 6 顆裝的草莓大福，每顆的體積幾乎與成人的手掌心一樣大，份量極為厚實。有別於市面上常見的傳統大福，店家特別在外層均勻裹上一層香氣四溢的黃豆粉，完美提升了整體的味覺層次。輕輕咬下，極度軟綿且帶有微Ｑ彈性的麻糬外皮散發著迷人豆香，內層包裹著綿密卻絲毫不甜膩的特製紅豆泥。而最核心的新鮮草莓更是誠意十足，熟度完美且飽滿多汁，咀嚼間瞬間爆發的酸甜果汁與香濃紅豆餡在口中完美交融，交織出令人驚豔的絕佳平衡口感。

經典四味手工麻糬，微鹹花生顆粒香

除了季節限定的水果系列，店內的 4 款原味手工麻糬同樣擁有極高的回購率，單顆售價為 18 元，12 顆盒裝為 210 元。若沒有事先預訂，便只能視現場剩餘的口味進行挑選。在眾多經典口味中，最具特色的莫過於「花生麻糬」。有別於一般僅使用花生糖粉的傳統內餡，如糬佳珍豪邁地包裹了滿滿的花生粉與帶有脆度的花生顆粒。軟Ｑ不黏牙的麻糬外皮，完美襯托出濃郁深邃的堅果香氣。重點是整體調味刻意降低了甜度，並巧妙融入了隱約的微鹹風味，鹹甜交織的絕妙口感，讓人吃完一整顆也完全不會感到膩口。

純香芝麻長輩最愛，沁涼綠豆紅豆泥

廣受長輩客群青睞的「芝麻麻糬」，內餡散發著極為純粹的濃郁芝麻香氣，帶有恰到好處的微甜口感，完美展現了傳統古早味的樸實迷人。而「綠豆麻糬」則以極度紮實的內餡取勝，入口即化的綿滑綠豆泥清爽不甜膩。這款口味特別推薦放入冰箱冷藏後享用，經過低溫冰鎮的麻糬外皮不僅不會變硬，反而會增添一股沁涼Ｑ彈的絕佳嚼勁，非常適合在炎熱的天氣裡作為消暑甜品。最後是保留了完整顆粒感的「紅豆麻糬」，甜度極低且能咀嚼到天然豆香，四款經典口味各具特色且表現出色，徹底印證了這間低調民宅小店的深厚實力。

如糬佳珍手工麻糬

所在地址：臺灣臺北市內湖區江南街89巷2號1F
營業時間：9:00am-17:00pm 週日公休
店家電話：02-27994990

