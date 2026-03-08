百年日式町屋！台北0km山物所箱庭山本屋，必吃和服草莓大福。

隱身於台北大安區「0km 山物所」內的「箱庭山本屋」，由近百年歷史的日式町屋宿舍改造而成。

座落於台北市大安區金山南路巷弄內的「0km 山物所」，前身為日治時期的總督府山林課宿舍群，是目前市區保存最為完整的百年日式町屋區。而進駐其中的「箱庭山本屋」，完美揉合了歷史建築的溫潤木造質感與靜謐的枯山水庭園造景，讓人彷彿一秒置身於日本京都。在日籍主理人山本先生的精心打造下，這裡不僅環境氛圍極致到位，更提供每日限量的精緻日式甜點與醇厚抹茶。無論是坐在榻榻米上欣賞窗外的滿滿綠意，或是品嚐宛如藝術品般的季節限定大福，皆能為喧囂的城市生活帶來一段寧靜且優雅的午後時光。

百年町屋山物所，日式庭園好風光

箱庭山本屋的地理位置極具歷史文化底蘊，隱身於充滿綠意造景的 0km 山物所園區內。這片擁有近 100 年歷史的日式宿舍群，被譽為城市中的靜謐綠洲。走進保留完整格局的老屋空間，迎面而來的是令人舒心的天然木頭香氣。店內最受攝影愛好者與觀光客青睞的，絕對是那區正對著枯山水造景的專屬榻榻米座位。強烈建議饕客們務必提前預訂靠窗席次，便能一邊悠閒品茗，一邊將窗外絕美的日式庭園風光盡收眼底，享受隨手一拍皆是雜誌封面等級的高質感美照。

和服造型草莓姬，低糖綿密紅豆餡

在餐點的設計上，主理人將細膩的日式靈魂發揮得淋漓盡致。最具話題性的季節限定「草莓姬大福」，其靈感源自於日本女兒節的雛人形玩偶。外皮巧妙運用了白色與粉紅色的雙色麻糬，完美模擬出宛如穿著傳統和服的可愛模樣，視覺效果極度吸睛。內餡則包裹著口感綿密且甜度適中的特製低糖紅豆泥，搭配香甜微酸的新鮮草莓，整體風味清爽不甜膩。若想品嚐鹹食，推薦點選香氣四溢的「松露焗烤吐司」，以柔軟的日式生吐司鋪滿濃郁起司與頂級松露，趁熱享用極具飽足感。

抹茶布丁如奶酪，醇厚冰飲雙重享

身為重度抹茶控的饕客，絕對不能錯過店內精心製作的純抹茶系列甜品。造型極具巧思的「葉子布丁」，其口感有別於一般布丁的Ｑ彈，反而更偏向於法式奶酪的綿滑細緻。入口瞬間便能感受到極度濃郁的抹茶香氣在口中化開，微苦的深邃茶韻與底層的焦糖香氣交織出豐富的味覺層次。在飲品部分，必點的「冰抹茶」以精緻的雙杯形式呈現。一杯為現刷的醇厚純抹茶，另一杯則為加入冰塊的冰鎮版本，讓顧客能一次細細品味兩種不同溫度下的茶湯風味，並貼心附上馬林糖以完美平衡抹茶的迷人微苦。

掃碼點餐超便利，質感選物伴手禮

店內的用餐流程採用極具效率的數位化服務，由服務人員帶位入座後，顧客只需使用手機掃描桌面上的 QR Code 即可輕鬆完成點餐。消費規範方面，每位顧客的最低消費金額為 300 元，並會酌收 10% 的服務費，為確保每位候位顧客的權益，客滿時的用餐時間限制為 90 分鐘。除了精緻的甜點與各式特色飲品，餐廳旁更特別規劃了一處充滿質感的日式選物空間。在結束這場完美的午茶饗宴後，旅客不妨順道前往選物店內悠閒逛逛，挑選幾件極具品味的特色商品作為美好的紀念。

箱庭山本屋

所在地址：臺灣臺北市大安區金山南路二段203巷17號0km 山物所A棟

營業時間：11:00am-18:30pm 週一、五、六公休

店家電話：0989888206

